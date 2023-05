Een 'reality check'. Dat is hoe Andrea Stella de prestaties van McLaren in Miami omschrijft. Hoewel het team niet geholpen werd door de vloerschade die Lando Norris bij de start opliep bij een incident met Nyck de Vries, en een brake-by-wire-probleem bij Oscar Piastri, toonde de data duidelijk aan dat McLaren het langzaamste team was op de Miami International Autodrome.

Stella, die voorheen als engineer nauw betrokken was bij de performance van de auto, weet echter waar de tekortkomingen van de MCL60 liggen. “We zien een trend ontstaan waarbij onze auto erg competitief is wanneer er veel grip is. We vermoeden dat dit te maken heeft met dat de coureurs bij minder grip meer tijd spenderen zonder het gas- of rempedaal aan te raken. Onder die omstandigheden werkt onze auto niet zo goed. Bij lagere baan- en luchttemperaturen deed de wagen het veel beter. Coureurs konden toen echt in de aanvalsmodus gaan. Wanneer je agressief remt, minimaliseer je de tijd dat je midden in de bocht de auto uit laat rollen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Baku, waar de nieuwe asfaltlaag veel grip genereerde, waren we erg competitief in korte bochten, zoals de eerste en tweede bocht. Maar we verloren veel tijd bij het gedeelte langs het kasteel, omdat je de auto daar veel uit laat rollen.”

Tijd en energie steken in een oplossing

Volgens Stella is het erg belangrijk dat deze trend nu is vastgesteld. Hierdoor kan de technische afdeling ermee aan de slag om het probleem dit jaar nog te verhelpen. “Dit bepaalt waar we met onze ontwikkeling naartoe moeten gaan. We weten dat de vloerupgrade in Baku ons extra downforce heeft gegeven, maar we hebben de karakteristieken van de auto niet aangepast. Daardoor verbaast het me ook niet zo erg dat we bij minder grip veel tijd verliezen tijdens het uitrollen in de bocht.”

Nu het probleem bekend is, zal een deel van de beschikbare windtunnel- en simulatieruns worden aangewend om de situatie te verbeteren. “We zien dat de auto erg goed is in het remmen in een rechte lijn, net als in hogesnelheidssecties. Het voordeel is dat we onze ontwikkeling nu een bepaalde kant op kunnen laten gaan. We hebben van de eerste races geleerd dat we meer tijd moeten spenderen aan dit verschijnsel”, aldus de McLaren-teambaas.