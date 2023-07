Waarom McLaren F1 koos voor de harde band voor Norris

Een late safety car na het stilvallen van Kevin Magnussen schudde de boel weer even op in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De wedstrijdleiding koos eerst voor een virtual safety car, waarna de leiders besloten om de pits op te zoeken. Op dat moment reed Lando Norris op de tweede plaats, negen seconden achter leider Max Verstappen. Aangezien de Red Bull-coureur volgens McLaren buiten bereik was, besloot men om voor de veilige optie te kiezen. Daarom werd de Brit op de harde band gezet in plaats van op gebruikte softs. Niet veel later stuurde de wedstrijdleiding alsnog de safety car de baan op. Alle rijders om de McLaren-mannen heen reden op het zachtste schoeisel. Uiteindelijk had de bandenkeuze geen gevolgen voor het eindresultaat en finishte Norris als tweede.

McLaren legde na de race uit hoe de beslissing tot stand kwam. “Onder de virtual safety car was de harde band geen probleem, want er zouden geen problemen zijn met de opwarming van het rubber”, aldus teambaas Andrea Stella. “Vervolgens werd het een safety car. Alles stond klaar om de harde band te monteren. Een last-minute wissel naar de soft had voor operationele problemen gezorgd. Wanneer de crew klaarstaat met de harde band en je maakt de call voor softs, moeten al die jongens de pitbox in rennen, de banden pakken, de bandenwarmers verwijderen en weer naar buiten. Dat kan chaos veroorzaken en dat had de pitstop kunnen vertragen.”

Hoewel McLaren wist dat de harde band minder snel op temperatuur zou zijn dan de zachte variant, zorgt het snelle karakter voor Silverstone ervoor dat het verschil minimaal is. Mede daarom hield men vast aan de oorspronkelijke beslissing, in plaats van een last-minute wijziging met alle gevolgen van dien. "We hadden niet het gevoel dat de harde band qua opwarming heel anders zou zijn dan de soft", zegt Stella. "In de eerste bochten kun je al heel wat hitte genereren. We wilden de bandenkeuze tijdens de pitstop niet wijzigen, want dat had voor significante vertraging gezorgd. En, accepterend dat het bij de herstart misschien een plek zou kosten, was dit daarom het meest logische."

F1-update: Max Verstappen kondigt updates Red Bull aan, Norris en McLaren de sensatie op Silverstone