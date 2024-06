Waarom McLaren F1 in Canada voor een serieuze test staat

De afgelopen Formule 1-seizoenen heeft McLaren grote moeite gehad met de grip in de lange, langzame bochten. De updates in Oostenrijk en Singapore van vorig jaar hielpen het team vooral in de snellere secties van de circuits, waar met name in Qatar de vruchten van geplukt werden. Op het Arabische parcours won Oscar Piastri de sprintrace en tijdens de Grand Prix was het team op Red Bull na de sterkste.

Ook de updates in Miami van dit jaar zorgden voor een verbetering in snelle sectoren. De data van die race lieten dat zien. Ferrari was wel het snelste bij de exit van de langzamere bochten, terwijl McLaren in de bochten waar hoge downforce benodigd is sneller was.

McLaren-teambaas Andrea Stella vertelde dat hij ervan uit gaat dat de updates ook in de langzamere bochten werken. "Het leek erop dat we de auto in Miami het goed deed in die bochten, ik denk zelfs beter dan we hadden gedacht", aldus de Italiaan. "Dat circuit heeft voornamelijk langzame bochten. En als we naar Monaco keken, dan zien we dat we het juist moeilijk hadden in de eerste sector, met hoge en mediumsnelheidgedeeltes. Het lijkt erop dat we op die gebieden een verandering in competitiviteit zien. De langzame bochten zijn niet meer onze zwakke plek."

Waarom Canada de echte test is

Lando Norris had het na de race in Monaco voorspeld: het gaat in Canada een minder makkelijke opgave worden. "Onze auto doet het goed op verschillende soorten circuits, maar we moeten in Canada veel werk verzetten. Onze concurrenten gaan daar sterk zijn", vertelde hij. Als concurrenten ziet hij vooral Ferrari en Red Bull Racing.

Ook Stella denkt dat het moeilijk wordt, zeker gezien de hobbels en kerbstones. "We zijn niet blij met het gedrag van onze auto op de kerbs. Om dat te verbeteren, moeten we zoeken naar fundamentele verbeteringen. Het is niets iets wat we met een simpele aanpassing kunnen oplossen", vertelde de teambaas. "We spelen uiteraard iets met de afstelling, maar het lijkt erop dat we niet dezelfde prestaties hebben bij het rijden op de kerbs als onze concurrenten. Onze coureurs waren er al heel duidelijk over dat dat zij het idee hebben dat andere rijders met meer vertrouwen over de kerbs gaan dan zij."

De resultaten in Monaco zijn niet echt te vergelijken, want dat circuit is echt uniek. Canada lijkt op dat gebied een betere graadmeter voor McLaren of te zien of de updates werken of niet. Het Circuit Gilles-Villeneuve heeft zowel langzame bochten, als snelle rechte stukken. Door de vele chicanes en de hairpins is een afstelling met veel downforce ook van belang.

Stella denkt wel dat de updates ervoor zorgen dat het beter moet gaan, maar hij verwacht dat Canada en zeker ook Barcelona en Oostenrijk een serieuze test gaan zijn. Hij hoopt dat zowel de prestaties in de langzame bochten goed blijven als de resultaten in de snelle gedeelten. "We hopen niet dat onze verbeteringen op onze zwakke plekken ervoor gezorgd hebben dat onze sterke gebieden minder sterk zijn", verklaarde de topman. "We weten dat dat niet altijd mogelijk is, maar dat hoort bij de kwaliteiten die een goed ontwikkelingsteam heeft."

In samenwerking met Stuart Codling.