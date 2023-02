Al tijdens de presentatie van de MCL60, nog voordat de bolide een meter had gereden, realiseerde McLaren zich al dat het een lastige start van het seizoen tegemoet zou gaan. De formatie concludeerde dat de aerodynamische doelen niet behaald waren. De F1-wintertest in Bahrein verliep nog redelijk goed, al bevestigde de data dat de bolide niet efficiënt genoeg is. De wagen heeft enorm veel luchtweerstand en dat kan wordt niet gecompenseerd door downforce en topsnelheid. In 2022 deed ditzelfde probleem zich al voor. In de wintermaanden ging alle aandacht uit naar het verbeteren van de aerodynamische efficiëntie. Al voor de officiële presentatie realiseerde men zich dat de verkeerde richting was ingeslagen. Het team moet nu wachten tot het eerste grote upgradepakket, wat gepland staat voor Baku in april, voordat er grote stappen gezet kunnen worden.

Teambaas Andrea Stella legt uit waardoor de problemen zijn ontstaan: “Het is niet dat we op een bepaald vlak de plank misgeslagen hebben, het heeft meerdere redenen. Het gaat om technologie, om het gebrek aan een windtunnel. Qua personeelsbestand moet de aerodynamische werkgroep uitgebreid worden. We hebben een fase van inkrimping achter de rug, we proberen nu weer uit te breiden. Als je naar de topteams kijkt, bijvoorbeeld Red Bull, hebben zij zich continu ontwikkeld. Ze hebben de expertise al lange tijd in huis. Ze verkeren nu in een positie dat ze kunnen reageren op veranderingen of reglementen. Ze worden elkaar jaar beter. Ik vrees dat enkel continue ontwikkeling en groei ons kan helpen. We moeten op alle vlakken verbeteren.”

Niet snel genoeg ontwikkeld

Stella wil het F1-budgetplafond niet als excuus gebruiken, zo benadrukt hij: “Het is niet noodzakelijk een beperkende factor voor ons. McLaren verkeert nu in een situatie waarin we middelen hebben waarmee we kunnen investeren. Deze investeringen zijn al begonnen. Het heeft tijd nodig om in de top van de Formule 1 te kunnen acteren, qua technologie, expertise en de grootte van het personeelsbestand. Dat heeft niets te maken met de reglementen. We hebben geen stap achteruit gezet. We hebben gewoonweg niet snel genoeg ontwikkeld.”