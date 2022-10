Veel fans dachten dat de coureurs na afloop van de Grand Prix van Japan niet de volledige punten uitgekeerd zouden krijgen, nadat door een lange regenonderbreking maar iets meer dan de helft van het geplande aantal ronden waren verreden. In dat geval zou Max Verstappen zijn titelfeest moeten uitstellen tot de GP van de Verenigde Staten, doordat Sergio Perez en Charles Leclerc tweede en derde werden. Na de Belgische GP van vorig jaar introduceerde de FIA een aangepaste puntenverdeling voor races waarvan niet de volledige afstand kan worden afgewerkt. De voornaamste insteek van die nieuwe regels was om te voorkomen dat er punten uitgedeeld zouden worden voor races waarbij geen enkele ronde onder de groene vlag werd gereden, zoals in België toen het geval was.

Onder die nieuwe puntenverdelingen krijgt de winnaar slechts zes punten als er meer dan twee ronden en minder dan 25 procent van het aantal geplande ronden is afgewerkt. Voor een raceafstand tussen de 25 en 50 procent van de planning krijgt de winnaar 13 punten, voor een afstand van tussen de 50 en 75 procent worden 19 punten uitgekeerd. Als meer dan 75 procent van de geplande afstand wordt afgelegd, krijgt de winnaar volledige punten.

Volgens het hanteren van dat systeem zou Verstappen één punt tekortkomen om al in Japan wereldkampioen te worden. De Japanse GP telde 28 ronden, zo'n 52 procent van het oorspronkelijk geplande aantal ronden. Daardoor dachten vele fans, maar ook veel mensen in de paddock - onder wie Red Bull-teambaas Christian Horner en Verstappen zelf - dat Verstappen 19 punten zou krijgen voor zijn zege, terwijl Perez en Leclerc er respectievelijk 14 en 12 zouden krijgen. Daarmee gingen zij echter voorbij aan de bewoordingen van het reglement, waarin specifiek wordt ingegaan op races die worden stilgelegd en daarna niet meer hervat kunnen worden. "Als de race wordt stilgelegd in overeenstemming met artikel 57 en niet hervat kan worden, dan worden de punten in overeenstemming met de volgende criteria uitgedeeld...", leest artikel 6.5.

De Japanse Grand Prix kon na een lange onderbreking echter nog wel hervat worden en daarna werd de resterende tijd uitgereden, waardoor de race niet onder het zojuist genoemde artikel valt. Dat betekent dat de verdeling van de punten niet beïnvloed wordt door de afgelegde raceafstand en zodoende worden er in Japan dus volledige punten uitgedeeld, waardoor Verstappen zijn tweede opeenvolgende wereldtitel al binnen heeft. De FIA verhelderde het verhaal later nog: "De regels met betrekking tot het uitdelen van minder punten (artikel 6.5) zijn alleen van toepassing als een stilgelegde race niet meer hervat kan worden. Daarom worden volledige punten uitgedeeld en is Max Verstappen de wereldkampioen."

