Waarom Max Verstappen VT1 in Abu Dhabi niet rijdt: F1-rookies in VT1 in 2023

Vorige maand stonden er liefst vijf Formule 2-coureurs aan de start van de eerste vrije training in Mexico. Nagenoeg alle teams moesten in de laatste paar races nog voldoen aan de regels voor het inzetten van een rookie. Vijf teams kozen ervoor om dat in Mexico te doen. Ook in de seizoensfinale in Abu Dhabi zullen we veel nieuwe gezichten zien tijdens de eerste training op vrijdag. Bij Red Bull maakt men het wel heel bont.

De regels schrijven voor dat beide auto’s eenmaal bestuurd moeten zijn door een rookie. Als rookie worden alle rijders met minder dan twee Formule 1 Grand Prix-starts achter de naam. Fulltime F1-coureurs die als rookie aan het jaar begonnen, zijn vrijgesteld. Die teams hebben dus al aan de helft van de verplichting voldaan.

Hier is een overzicht van waar elk team staat en wie nog een rookie moet laten rijden in de eerste training in Abu Dhabi:

Red Bull

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Auto 1: nog niet gereden

Auto 2: nog niet gereden

Red Bull is het enige team dat dit seizoen geen rookie heeft gebruikt in VT1. Het team kiest voor de ongebruikelijke zet door in Abu Dhabi in beide wagens een rookie in te zetten. Teambaas Christian Horner legde uit dat deze specifieke training weinig invloed heeft op de rest van het weekend. Formule 2-coureur Isack Hadjar zal een van de auto's besturen nadat de Red Bull-junior het goed deed voor AlphaTauri in Mexico. Hadjar eindigde als 17e in de training en voltooide 25 ronden. Zijn VT1-optreden in Abu Dhabi zal samenvallen met de seizoensfinale van de F2, waar Hadjar veertiende staat in het klassement, met een derde plaats op de Red Bull Ring als zijn beste resultaat. Red Bull trok ook de aandacht door Jake Dennis aan te kondigen als zijn andere rookie. De regerend Formule E-wereldkampioen heeft nog nooit deelgenomen aan een officieel F1-weekend, maar is sinds 2018 de simulator- en ontwikkelingsrijder van het team.

Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images Frederik Vesti, Mercedes-AMG, met teamgenoten in de garage

Auto 1: Frederik Vesti, GP van Mexico - 19e

Auto 2: nog niet gereden

Mercedes loste de eerste van zijn verplichte sessies in Mexico in door Frederik Vesti in de auto van George Russell te plaatsen. De F2-coureur maakte indruk op teambaas Toto Wolff met zijn prestaties, ook al eindigde Vesti als 19e. Hij legde 26 ronden af. De Deen stapt op het Yas Marina Circuit in de auto van Lewis Hamilton en mag zo zijn sterke jaar 2023 afsluiten. Hij heeft dit seizoen vijf races gewonnen in de Formule 2 en staat voorafgaand aan de seizoensfinale op de tweede plaats in het klassement, 25 punten achter leider Theo Pourchaire.

Foto door: Erik Junius Robert Shwartzman, Ferrari SF-23

Auto 1: Robert Shwartzman, Dutch GP - 19e

Auto 2: nog niet gereden

Ferrari-reservecoureur Robert Shwartzman reed de eerste vrije training van de Nederlandse Grand Prix in de auto van Carlos Sainz. Shwartzman had een moeilijke sessie en eindigde als laatste, maar zijn VT1 ging meer over het testen van aero-balansoplossingen dan over daadwerkelijke snelle runs. De runner-up van F2 in 2021, die in 2023 deelnam aan de GT World Challenge Europe Endurance Cup, keert in Abu Dhabi terug en neemt de auto van Charles Leclerc over. Ferrari's reservecoureur nam ook deel aan VT1 op het Yas Marina Circuit in 2022. Hij eindigde destijds als zevende met 24 ronden en zat slechts een halve seconde achter Leclerc.

Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren

Auto 1: Oscar Piastri - alle races

Auto 2: nog niet gereden

In tegenstelling tot de meeste teams begon McLaren het F1-seizoen 2023 met een van zijn verplichte slots al ingevuld. Het Britse team verving Daniel Ricciardo door rookie Oscar Piastri, die indruk maakte in zijn eerste seizoen met twee podiumplaatsen en een overwinning in de sprintrace in Qatar. Piastri wordt vergezeld door IndyCar's Pato O’Ward voor VT1 in Abu Dhabi, aangezien hij de auto van Lando Norris zal besturen voor zijn tweede VT1-optreden, nadat hij dezelfde sessie vorig jaar al reed. De Mexicaan eindigde toen als 18e met 22 ronden, maar miste een deel van de training vanwege een technisch defect.

Aston Martin

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23

Auto 1: Felipe Drugovich, GP van Italië - 18e

Auto 2: nog niet gereden

De regerend F2-kampioen Felipe Drugovich reed voor Aston Martin in VT1 tijdens de Italiaanse GP. De reservecoureur van het team werd geprezen voor het leveren van goed werk en voltooide 24 ronden in de auto van Lance Stroll. Hij stapt in Abu Dhabi in de auto van Fernando Alonso voor zijn derde vrije training. Drugovich nam vorig jaar deel aan dezelfde sessie in Abu Dhabi, had een moeilijke sessie en eindigde als laatste met 23 ronden.

Foto door: Alpine Jack Doohan, Pierre Gasly, Alpine

Auto 1: Jack Doohan, GP van Mexico - 18e

Auto 2: nog niet gereden

Jack Doohan nam deel aan de eerste training van de Mexicaanse GP, waar hij 25 ronden voltooide en als 18e eindigde in de auto van Pierre Gasly. De Alpine-junior, zoon van vijfvoudig 500cc-wereldkampioen Mick Doohan, zal dit weekend opnieuw rijden in Abu Dhabi en de auto van Esteban Ocon overnemen. Dit betekent dat hij in elk van de afgelopen twee seizoenen twee VT1-sessies heeft voltooid, omdat hij vorig jaar ook in Mexico en Abu Dhabi reed. Na dit weekend zijn de opties van Doohan onzeker, aangezien hij heeft bevestigd dat 2023 zijn laatste seizoen in de Formule 2 zal zijn. Hij staat momenteel vierde in het kampioenschap.

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

Auto 1: Logan Sargeant - alle races

Auto 2: nog niet gereden

Net als McLaren legde Williams een rookie-coureur vast voor 2023, wat automatisch de invulling van een van de verplichte slots betekende. Logan Sargeant voegde zich bij Alex Albon na een vierde plaats in het F2-klassement van 2022. Sargeant wordt vergezeld door Williams-junior Zak O'Sullivan voor VT1 in Abu Dhabi, waar de 18-jarige zijn F1-debuut maakt. De Brit, die de Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award in 2021 won, maakt sinds februari 2022 deel uit van de Williams Driver Academy en eindigde als tweede in het F3-klassement van 2023. Volgend jaar maakt hij de overstap naar de Formule 2.

AlphaTauri

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Isack Hadjar, AlphaTauri AT04

Auto 1: Nyck de Vries, GP van Bahrein tot Britse GP; Liam Lawson, Dutch GP tot GP van Qatar

Auto 2: Isack Hadjar, GP van Mexico - 17e

AlphaTauri is het enige team dat al aan de vereisten voor 2023 heeft voldaan. Ze kozen voor rookie Nyck de Vries voor dit seizoen, maar de Formule E-wereldkampioen van 2020-2021 werd na tien races vervangen. Later zette het team een andere rookie in die auto, omdat reservecoureur Liam Lawson de geblesseerde Daniel Ricciardo verving. Omdat ze allemaal dezelfde auto bestuurden, vulde dat slechts een van de verplichte slots in voor AlphaTauri. Het team plaatste Hadjar in de auto van Yuki Tsunoda voor VT1 tijdens de Mexicaanse GP, dus er wordt niet verwacht dat AlphaTauri dit weekend nog rookies zal laten rijden.

Foto door: Alfa Romeo Theo Pourchaire, reservecoureur Alfa Romeo F1 Team

Auto 1: Theo Pourchaire, GP van Mexico - 20e

Auto 2: nog niet gereden

Alfa Romeo's eerste verplichte sessie werd ingelost in Mexico, toen Pourchaire een moeizame sessie voor het team doormaakte. De Sauber-junior kon geen competitieve ronde voltooien omdat een mechanisch probleem zijn sessie vroegtijdig beëindigde. De Fransman krijgt echter nog een kans dit weekend, omdat hij de auto van Zhou Guanyu zal overnemen voordat hij probeert de F2-titel veilig te stellen. Het wordt de derde vrije F1-training voor Pourchaire, omdat hij vorig jaar ook voor Alfa Romeo reed in Austin, waar de Fransman als 18e eindigde na 19 ronden te hebben voltooid.

Haas

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Ollie Bearman, Haas VF-23

Auto 1: Oliver Bearman, GP van Mexico - 15e

Auto 2: nog niet gereden

Haas was een van de vijf teams die een rookie liet rijden in Mexico, toen Ferrari-junior Oliver Bearman Kevin Magnussen verving voor VT1. Bearman maakte indruk op zijn F1-debuut en was de best geplaatste F2-coureur, eindigend als 15e met 31 ronden achter zijn naam. Hij rijdt dit weekend opnieuw voor Haas, waar Bearman de auto van Nico Hulkenberg zal besturen. Dit komt na een indrukwekkend jaar voor de Brit, die tot nu toe vier races heeft gewonnen in zijn rookie F2-campagne.