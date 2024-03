Waarom Max Verstappen en Red Bull in F1-races sterker zijn dan in kwalificaties

Vrijwel meteen nadat Max Verstappen uit zijn RB20 was geklommen, liet hij optekenen positief verrast te zijn door de overmacht van Red Bull Racing in de woestijn. De verbazing was niet gespeeld en kwam overeen met wat de Limburger vrijdag had aangegeven in de persconferentie. George Russel liet daarin weten dat Verstappen een halve seconde per ronde marge zou hebben op het voltallige veld, waarop de wereldkampioen inhaakte: "Denk je dat echt? Ik denk dat het verschil veel kleiner is. Maar als je nu zegt dat het een halve seconde is en als het dan minder blijkt, dan kun je na afloop zeggen 'oh, het ging bij ons geweldig tijdens de race'."

Doordat Mercedes te weinig koelopeningen heeft gebruikt, konden Russell en Lewis Hamilton na afloop zeker niet van een 'geweldige race' spreken. Verstappen wel, waarbij de door Russell voorspelde marge aardig bleek te kloppen. Toen de Nederlander op nieuwe softs de snelste raceronde zo scherp mogelijk wilde zetten, ging hij pardoes twee seconden sneller dan alles en iedereen achter hem. Natuurlijk heeft Verstappen op dat moment alles van de elektrische systemen gebruikt, maar het geeft wel aan dat het in essentie nog overmacht met enige reserve was. Juist dat het relatief makkelijk kwam, zal Verstappen nog het meest verbazen.

Wind speelt een rol, Verstappen wijst naar progressie van rivalen

Tweede factor in de verbazing is de twee dagen die aan de race voorafgingen. Verstappen en Helmut Marko hebben laten weten dat de wintertest feilloos ging, maar dat het donderdag en vrijdag veel lastiger was om een geschikte balans te vinden door de wind. Zaterdag was het bijna windstil waardoor het gevoel weer overeenkwam met de testdagen, een eerste factor waardoor de race zoveel beter was dan de kwalificatie. Of zoals Verstappen dat zelf verwoordt in de persconferentie: "Het ging in de race veel beter dan verwacht. Het belangrijkste is dat de wind en de windkracht zijn veranderd. Ik had daardoor een beter gevoel in de auto en kon goed op de banden letten. Het was eigenlijk net als tijdens de testdagen, ik voelde me weer erg comfortabel. Ik had absoluut niet verwacht een halve seconde per ronde voor te liggen op de rest, maar het ging beter dan gedacht."

Het roept meteen de vraag op of Red Bull - of wellicht Verstappen als individu - dit jaar alle races kan winnen. De Nederlander wil daar nog niet aan en benadrukt dat zaterdag een uitzonderlijk goede dag is geweest. "Dagen zoals deze heb je niet vaak, ik denk dat alles op z'n plek viel. Natuurlijk win je wel vaker races, maar dan ben je niet altijd zo één met de auto en zo blij met de balans als ditmaal." Het brengt Verstappen tot de conclusie dat de andere teams wel degelijk iets dichterbij zijn gekomen, hoe vreemd dat na de demonstratie van zaterdag ook mag klinken. "Ik denk oprecht dat andere teams dichterbij zitten, alleen ging deze race bij ons gewoon heel goed. Maar dit gevoel ga je niet iedere race hebben. Bovendien heeft iedereen kunnen zien dat het in de kwalificatie veel dichter bij elkaar zat."

Sterk in de race: Set-up Verstappen en temperatuur in banden

Dat laatste punt hangt niet alleen met de wind samen. De Red Bull-auto is traditiegetrouw beter in de race en Verstappen laat na een vraag van Motorsport.com weten dat dit met het vernieuwde concept nog steeds zo is. "Ik denk dat we om wat voor reden dan ook iets minder goed zijn over één ronde. Gelukkig is onze race pace op de meeste circuits erg goed." Gevraagd of het inherent is aan de creaties van Adrian Newey en Pierre Waché of dat Verstappen daar qua set-up meer op inzet, luidt het antwoord: "Natuurlijk focus ik me qua afstelling iets meer op de race, al lijkt het er vooral op dat andere teams er op de één of andere manier meer uit kunnen halen over één ronde. Daar zullen we voor de komende races nog wel naar kijken, al waren de omstandigheden in de voorbije dagen ook niet in ons voordeel."

Waar Verstappen niet meteen zegt te weten waarom de Red Bull-auto's in de race beter zijn dan in de kwalificaties, is het antwoord eigenlijk drieledig. Ten eerste zet Verstappen er qua set-up dus op in, ten tweede komt zijn bandenmanagement dan pas aan de oppervlakte (zie ook het verschil met Sergio Pérez) en tot slot heeft Ferrari-coureur Carlos Sainz nog een interessante theorie over Red Bull. Volgens de Madrileen hangen de spannendere kwalificaties en de immense kracht in de race nauw met elkaar samen. Sainz legt uit dat andere teams de banden iets sneller op temperatuur kunnen krijgen voor één vliegende ronde, maar dat Red Bull ze langer in leven kan houden doordat ze over een stintlengte niet oververhit raken. "Het is interessant om te zien hoe Red Bull de C3-band langer in leven kan houden dan alle andere teams. De banden lijken bij hen minder snel oververhit te raken dan bij de rest. Dat kan misschien ook meteen verklaren waarom hun auto iets minder competitief is tijdens kwalificaties en juist zo extreem goed in races zoals hier in Bahrein."

Het totaalplaatje maakt dat de kwalificaties zeer vermakelijk zijn en concurrenten dit jaar best mogen hopen op enige pole-positions, maar dat de opgave in de races - ook in 2024 - weer aanmerkelijk groter belooft te worden dan over één vliegende ronde.

Video: De Grand Prix van Bahrein uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe F1-update