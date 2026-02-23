Max Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij naast de Formule 1 ook nog andere ambities heeft in de autosport. Zo wil de viervoudig F1-kampioen deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring en staat ook de 24 uur van Le Mans al langere tijd op zijn wensenlijst. Toch is er één autosportdiscipline waar Verstappen niet op zit te wachten: rally.

Vader Jos Verstappen is nu volop actief in de rally en daar heeft Max veel bewondering voor. "Het is eerlijk gezegd behoorlijk gek", zegt Verstappen in de Up To Speed-podcast. "Wat ik echt indrukwekkend vind, is dat hij nu 53 is, bijna 54, en racet tegen jongens van eind twintig, begin dertig."

"In sommige kampioenschappen verslaat hij ze gewoon. En natuurlijk, in de rallysport draait veel om de pace notes, maar als je een bepaalde rally een paar keer hebt gereden, ga je ook deels op spiergeheugen rijden. Dus als je dat een paar jaar doet, word je er vanzelf beter in."

Jos Verstappen boekt samen met co-piloot Renaud Jamoul de nodige successen in de rallysport. Foto door: Red Bull Content Pool

"Hij is er echt heel goed in, eerlijk gezegd. Hij houdt ervan. Hij is ontzettend moeilijk te verslaan. Als we bijvoorbeeld een stuk van een vliegveld huren en ze zetten daar een parcours uit en we rijden samen, dan moet ik echt voluit gaan om hem over één ronde te verslaan."

"En dat vind ik leuk om te doen. Maar op een echte proef, en als hij me alle video's laat zien van wat hij doet in welke rallyauto hij ook rijdt, dan vind ik dat echt indrukwekkend."

Volop bewondering dus, maar zelf staat Max Verstappen niet te springen om te gaan rallyen. "Ik vind het echt gaaf, maar ik denk dan: als ik een fout maak en ik raak die boom... Die boom beweegt niet. Dat is voor mij de grens. Dat is iets wat ik niet wil doen. Het risico is gewoon te groot, legt Verstappen uit.

"En ik weet dat het misschien een beetje raar klinkt, maar in de Formule 1 heb je tenminste – of meestal – als je crasht, een muur, een goed ontworpen vangrail die de impact beter opvangt. In mijn hoofd voelt dat toch anders. Het is gewoon een risico dat ik niet wil nemen, maar het is wel heel cool om te zien."