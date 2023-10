Bij veel andere grote sportevenementen is het gebruikelijk dat de kampioen direct na het behalen van de titel wordt gehuldigd en de bijbehorende kampioensbokaal ontvangt. In de autosport gaat dat echter anders: daar worden alle kampioenen op dezelfde avond gehuldigd tijdens het traditionele FIA-gala. FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt dat dit zo moet blijven, aangezien het gala volgens hem een inspirerende avond is.

“Het is de avond van de kampioenen”, vertelt Ben Sulayem aan geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Nadat ik voor het eerst het rallykampioenschap van het Midden-Oosten had gewonnen, kan je je niet voorstellen hoe slecht ik voor de gala-avond in Parijs heb geslapen om de trofee uitgereikt te krijgen. Zelfs nu krijg ik weer kippenvel, want ik weet nog dat ik toen zo jong was. Ik was 25 jaar. Je droomt ervan om daar naartoe te gaan, zo kijken de andere jongelingen er ook naar. Het is de avond van de kampioenen, waar jonge coureurs de wereldkampioen Formule 1 kunnen zien. Dat is hun idool. Wil je dat ik ervoor zorg dat die droom niet meer kan uitkomen? Nee." De Emiratie volgt er later nog aan toe: "Geloof me, zo’n avond voor kampioenen is een droom voor jonge rijders.”

Max Verstappen zit er zelf niet mee dat hij zijn kampioenstrofee pas over twee maanden ontvangt, zeker omdat hij thuis al twee replica’s heeft staan. “Het is prima, ze zijn toch allemaal hetzelfde”, aldus de drievoudig wereldkampioen. “Ik heb er thuis al twee, al staat er nu een extra naam op. Maar het is prima, ik kan nog wel even wachten. De ene trofee staat naast mijn simulator en de andere naast de televisie.”

Hoewel er nu wat spanningen zijn tussen de FIA en FOM over een eventuele toetreding van Andretti tot de Formule 1, zegt Ben Sulayem dat de Grand Prix-racerij nog net zo krachtig en relevant is als voorheen. “Al dat geklets over een splitsing en we gaan naar de rechter… En wat gebeurt er dan? De oprichting van een nieuw kampioenschap dat een leegte kent? Dat geen Juan-Manuel Fangio heeft? Dat geen Michael Schumacher heeft? Dat niemand van al deze kampioenen heeft? Als coureur wil je worden zoals zij.

