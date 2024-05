Waarom Max Verstappen Imola als betere graadmeter ziet, grote update Ferrari

Het begin van het Europese seizoen betekent traditiegetrouw de introductie van vele updates. Het raceweekend in Imola vormt dit jaar geen uitzondering, waarbij vooral Ferrari heeft uitgepakt met een groot pakket voor de SF-24. De Scuderia uit Maranello heeft onder meer de vloer en de sidepods (behoorlijk) onder handen genomen. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid tijdens een nieuwe aflevering van de F1-update en gaan eveneens in op de mediadag. Wat verwacht Max Verstappen bijvoorbeeld van de updates die Red Bull mee heeft meegenomen en waarom ziet hij Imola als een betere afspiegeling van de krachtsverhoudingen dan Miami? Daarnaast aandacht voor het vervangen van de race-engineer van Charles Leclerc, de vraag of McLaren na de zege van Lando Norris vaker een bedreiging voor Red Bull kan vormen en natuurlijk de contractverlenging van Alexander Albon bij Williams.

