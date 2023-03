Meer spanning in Jeddah? Dit verwacht Max Verstappen zelf

In Bahrein heeft Max Verstappen voor het eerst in zijn F1-carrière de seizoensopener op zijn naam geschreven. Belangrijker dan deze statistiek is de wijze waarop het gebeurde. Verstappen won overtuigend en hoefde niet eens het volle pond te geven. Zo liet hij na afloop weten dat hij alleen in de eerste stint echt had doorgetrokken en het nadien een kwestie van bandenmanagement was. Daar komen de boordradioberichten bij, waarin Verstappen de instructie kreeg om langzamer te rijden. De letterlijke woorden van Gianpiero Lambiase waren: "There is no race at the moment, Max."

Het betekent dat Red Bull Racing simpelweg ongenaakbaar was in Sakhir, al levert dat volgens het team niet automatisch een herhaling van zetten op tijdens de eerstvolgende race in het Midden-Oosten. De tweede Grand Prix van het jaar vindt plaats op het snelle Jeddah Corniche Circuit en daarop verwacht Verstappen meer weerstand. "In Saudi-Arabië is het circuit compleet anders. Je hebt daar veel meer rechte stukken, snelle bochten en minder bandenslijtage. Daardoor denk ik dat iedereen qua race pace een stuk dichter bij elkaar zal zitten", laat Verstappen weten.

Het beperkt houden van de bandenslijtage was in Bahrein een troefkaart van Red Bull en een vlak waarop de concurrentie niet mee kon. Precies om die reden zegt Helmut Marko: "Dat was slechts één race en ook een hele specifieke race door de ruwe asfaltlaag." In Jeddah is het asfalt een stuk egaler, waardoor de verschillen tussen teams normaliter minder aan de oppervlakte moeten komen.

Naast de kleinere rol van de bandenslijtage verwacht Verstappen dat de lay-out in Jeddah ook iets beter bij Ferrari past dan het Bahrain International Circuit. "Wij zijn zelf ook best goed in snelle bochten, maar je hebt gelijk: Ferrari is dit jaar behoorlijk snel op rechte stukken en dat is natuurlijk wel fijn om te hebben in Jeddah", laat de wereldkampioen op een vraag van Motorsport.com weten. "Maar het is lastig om een echt goede inschatting te maken, omdat we alleen nog maar in Bahrein in deze nieuwe auto's hebben gereden. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om onszelf zo goed mogelijk voor te bereiden op Jeddah", doelt de Nederlander onder meer op het simulatorwerk.

Winnen met balansproblemen? "Veel potentie in het chassis"

Dat laatste is logischerwijs cruciaal. Het Red Bull-pakket is meer dan competitief, waardoor het team de sleutel tot succes in eigen hand heeft. Belangrijkste factor is het window waarin de auto optimaal presteert, een window dat met de nieuwe generatie F1-auto's klein is. In Bahrein was het ook goed te merken aan de RB19. "We hebben allemaal kunnen zien dat de auto enorm veranderd is van de test naar het raceweekend, terwijl we helemaal niks hebben aangepast", voegt Marko toe. "We hebben helemaal geen upgrades geïntroduceerd en moeten dus goed begrijpen hoe dat kan. Meerdere teams hadden er in Bahrein last van, maar bij ons was het verschil echt immens. Dat laat zien hoe dun het lijntje is waar je met deze nieuwe banden en met de afstelling op balanceert."

Desondanks haalt Marko er afsluitend ook een positieve noot uit. Dat Red Bull ondanks de balansproblemen nog zo overtuigend heeft kunnen winnen in Bahrein stemt Marko hoopvol voor wat komt. "Het laat in ieder geval zien dat er erg veel potentie in ons nieuwe chassis zit."

