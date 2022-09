Waarom Verstappen in Singapore niet meer vreest voor 'Monaco-probleem'

Ondanks dat Max Verstappen inmiddels op een straatlengte voorsprong kan rekenen in het WK en zich in Singapore al voor de tweede keer tot wereldkampioen kan kronen, paste de RB18 begin van dit jaar niet helemaal bij zijn rijstijl. De Red Bull-coureur heeft zelf aangegeven dat de voorkant voor zijn gevoel niet scherp genoeg instuurde in de eerste maanden van 2022. Het klinkt merkwaardig, maar de RB18 was in de beginperiode eigenlijk te goed in balans om naadloos bij Verstappens rijstijl aan te sluiten. De Nederlander staat erom bekend dat hij graag een sterke voorkant heeft en wel met een losse achterkant uit de voeten kan. Of zoals Helmut Marko dat onder woorden brengt: "Als de auto van achteren uitbreekt bij tweehonderd kilometer per uur worden veel coureurs nerveus, maar Max wordt daar niet anders van."

Begin dit jaar was die achterkant niet zo los, hetgeen ook verklaart waarom Sergio Perez zich comfortabel voelde in de 2022-creatie uit Milton Keynes. De Mexicaan heeft graag een auto die achteren in balans is en precies dat was begin dit jaar het geval. Voor Verstappen leverde dat echter een specifiek nadeel op: de voorkant voelde bij het insturen log aan, of 'lui' zoals Verstappen dat zelf noemt. Op reguliere circuits was dat niet onoverkomelijk, maar op stratencircuits met veel draaien en keren kwam het euvel wel aan het licht. Zo heeft Verstappen het tijdens de raceweekenden in Monaco en Baku benoemd, al moet gezegd dat hij in laatstgenoemde stad wel wist te winnen nadat hij Perez een dag eerder voor zich moest dulden in de kwalificatie.

Nadien is de RB18 doorontwikkeld en beter bij de rijstijl van Verstappen gaan passen. Volgens technisch directeur Pierre Waché is dat geen bewuste keuze van Red Bull Racing geweest, maar het gevolg van 'een ontwikkelingsproces waarmee we het maximale uit de auto halen'. Neveneffect is dat Verstappen zich beter in de auto voelt en Perez naar eigen zeggen juist minder. Dat is het beeld op reguliere circuits, al is Singapore de eerstvolgende baan die vergelijkbare dingen van de auto vraagt als Monaco en Baku. Ziet Verstappen het aankomende raceweekend daardoor als een goede test of een graadmeter om de progressie van de auto te meten?

Geen 'Monaco-probleem' meer, wel beproeving voor mens en machine

"Nou, aan het begin van dit jaar was de auto vooral te zwaar. Dat overgewicht zat net op de verkeerde plek, waardoor onze auto erg naar onderstuur neigde", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. Waché heeft in Italië al uitgelegd dat het overgewicht aan de voorkant 'noodgedwongen onderdeel van de afstelling was' waardoor de logge voorkant onvermijdelijk was. Inmiddels is de auto niet alleen doorontwikkeld, maar ook een stuk lichter geworden. "Daardoor denk ik niet dat we hetzelfde probleem in Singapore nog een keer krijgen", voorspelt Verstappen.

Dat gezegd hebbende denkt de wereldkampioen wel dat de race onder het kunstlicht om een andere reden een beproeving wordt voor F1-teams. "In Singapore lopen we misschien wel tegen andere dingen aan. We zijn er door corona natuurlijk een paar jaar niet geweest. Normaal gesproken is de baan daar erg hobbelig, waardoor je extra goed naar de afstelling moet kijken. Dit jaar is dat een nog groter vraagteken omdat we nog maar moeten zien hoe deze nieuwe auto's op de hobbels reageren." Waar Verstappen deze variabele interessant acht voor de teams, is Singapore ook een behoorlijke uitdaging voor de coureurs. Door de temperaturen, de hoge luchtvochtigheid en een baan die veel concentratie vergt, geldt Singapore als de fysiek zwaarste race van het jaar.

Om in Singapore al wereldkampioen te worden, moet Verstappen de race overigens winnen. Als hij daar de snelste raceronde bij pakt, is de Nederlander wereldkampioen in het geval Leclerc achtste of lager eindigt en Perez niet op het podium staat. Als één van beide concurrenten hoger eindigt of Verstappen in Singapore nog niet zijn twaalfde zege van dit F1-seizoen pakt, dan blijft de titelstrijd formeel open tot de Grand Prix van Japan (9 oktober).