Waarom Verstappen geen motorwissel verwacht in slotfase F1-seizoen

Toto Wolff ontkende het bij de eerste motorwissels van Valtteri Bottas nog in alle toonaarden, maar inmiddels is duidelijk dat er bij Mercedes wel degelijk sprake is van een vooropgezet plan. Een plan dat met Bottas is getest en nu met kopman Lewis Hamilton in uitvoering wordt gebracht. Mercedes heeft er met meerdere wissels voor gekozen om extra verbrandingsmotoren (kortweg ICE) in de pool te krijgen, waarna die zwaarder te belasten zijn. Iedere krachtbron hoeft slechts drie races mee in plaats van de gebruikelijke zes tot acht en dus kan er met een agressievere motorstand worden gereden.

Max Verstappen heeft eerder al zijn vraagtekens bij het motorische gridstraffensysteem in de Formule 1 geplaatst. Zo levert de eerste overschrijding tien plekken achteruit op, maar blijft de schade daarna beperkt tot vijf. Het maakt dat de motorwissels Mercedes maar weinig pijn doen. Red Bull kan in theorie hetzelfde doen en afgelopen week zijn de geruchten daarover aangezwengeld. Zo zou Red Bull aan Honda hebben gevraagd om ook de limiet op te zoeken en willen de geruchten dat Honda in dat geval een extra wissel adviseert. Het was voor Helmut Marko reden genoeg om te reageren en uit te leggen dat een gridstraf in Jeddah niet in de pijplijn zit.

Verstappen houdt evenmin rekening met zo'n gridstraf en voegt toe dat de Mercedes-tactiek voor Red Bull niet zo goed zou werken. "Wij krijgen niet zo’n piek qua vermogen bij een nieuwe motor, zoals Mercedes dat wel heeft. Onze motor is eigenlijk redelijk constant gedurende de hele levensduur. Dus met zo’n wissel schieten wij niet heel veel op", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com Nederland weten. Het hangt nauw samen met de slijtage van de interne verbrandingsmotor, die bij Honda beduidend lager ligt dan bij Mercedes.

Los van dit sportieve voordeel zou Red Bull-Honda natuurlijk nog wel op 'safe' kunnen spelen door een nieuwe verbrandingsmotor te steken. Een DNF in deze fase van het seizoen is immers heel kostbaar. "Ja, maar van mijn kant zijn daar geen vraagtekens over. Ik weet wat ik heb qua motoren en daar moeten we het normaal gezien wel mee kunnen doen."

Momentum bij Mercedes?

Als zo'n verse motor het momentum niet richting Red Bull kan trekken, wat kan het tij dan wel keren? In de voorbije raceweekenden beschikte Mercedes duidelijk over de snelste auto en het Jeddah Corniche Circuit lijkt eveneens goed bij het team van Hamilton te passen. "Maar ik geloof zelf nooit zo in momentum", reageert Verstappen koeltjes in gesprek met de Nederlandse pers. "Je moet zelf elk weekend gewoon weer goed voor de dag zien te komen. We gaan het dit weekend wel zien, ik vind het vooraf altijd lastig inschatten hoe het er precies voor zal staan. Het zit in de details en op een stratencircuit kan er sowieso veel meer gebeuren dan op een normaal circuit."

In dat opzicht blijft het afwachten, ook al omdat het gripniveau in Saudi-Arabië een groot verschil kan maken. Teams hebben zich voorbereid op de simulator, maar doordat het werk aan het circuit nog in volle gang was, bestaan er nog vele vraagtekens. "In Qatar had ik bijvoorbeeld ook niet verwacht dat er zo veel grip zou zijn. Dat blijft inderdaad afwachten totdat je er zelf gaat rijden. De eerste track walk is alleen maar om de kerbstones te zien, de run-off en ook de muren in het algemeen. De baan is ieder geval wel vloeiend. Je hebt niet echt grote remzones en juist wel veel snelle bochten. Maar ook daarvoor moeten natuurlijk nog even afwachten hoe dat in het echt zal zijn, vooral qua dynamiek in de eerste sector", sluit Verstappen af.

F1-update: De donderdag in Jeddah besproken