Waarom Max Verstappen zijn F1-bolide inruilde voor Ferrari GT3 bij test op Portimão

Afgelopen maand kwamen er beelden naar buiten van een test op het Portugese circuit van Portimão, waar de Ferrari 296 GT3-auto in de Verstappen.com Racing-kleuren over de baan scheurde. Max Verstappen was aanwezig bij deze test en zorgde hiermee voor de nodige intrige. Het is bekend dat Thierry Vermeulen in de DTM gesteund wordt door Verstappen en daardoor namens Emil Frey ook in die kleuren racet, al was het toch verrassend te noemen dat de F1-coureur zich ook meldde bij de test om daar twee dagen in de GT3 te rijden.

Het ging om een track day, waarbij Verstappen en het Zwitserse raceteam van Emil Frey samenwerkten aan een intensief programma met verschillende afstellingen met duidelijke doelen. Teambaas Lorenz Frey-Hilti legt in gesprek met Motorsport-Total.com, een zustersite van Motorsport.com, uit dat het vooral draaide om het benutten van de ervaring van Verstappen, die daarmee weer de 21-jarige Vermeulen, de zoon van manager Raymond Vermeulen, kan helpen om stappen te zetten in de DTM. Vermeulen kende een moeizaam debuutseizoen waarin hij zestiende werd, met de vijfde plaats op de Sachsenring als hoogtepunt.

"Het doel van de test met Max was om Thierry te ondersteunen en onze performance te verbeteren middels zijn feedback", zegt Frey-Hilti. "Hij reed beide dagen. Op de eerste dag waren dat iets van honderd ronden en wisselden ze elkaar af. We hebben toen veel geprobeerd. We zijn vereerd dat hij gebruik maakt van onze service als raceteam en dat we in staat zijn om met hem samen te werken op testdagen. Dat is absoluut geweldig."

Wereldklasse

Vaders Jos Verstappen en Raymond Vermeulen waren ook aanwezig bij de test op het Autódromo Internacional do Algarve. Dat was geen toeval, aangezien Jos Verstappen de coach is van Thierry Vermeulen. Frey-Hilti was onder de indruk van Max Verstappens stuurmanskunsten in de GT3. "Het is altijd interessant om zo'n beroemd persoon in het echt te ontmoeten", vertelt Frey-Hilti. "Je denkt die persoon te kennen, maar als je hem dan in het echt ontmoet, zie je een compleet ander persoon. Hij is ongelofelijk down-to-earth en een heel aardige jongen. Het is ook mooi om te zien hoeveel passie hij heeft voor autosport en wat hij bereikt. Zelfs in de GT3 is zijn feedback van een compleet ander niveau dan alles wat ik tot nu toe heb gezien. Hij is van wereldklasse", prijst de teambaas het werk van de 26-jarige Nederlander.

Verstappen heeft al vaker interesse getoond in de GT3-racerij en heeft zelfs ambities om zijn eigen GT3-team op te richten. Ook al heeft hij weinig ervaring in de GT3's, wist Verstappen zich volgens Frey-Hilti binnen no-time aan de 296 GT3 aan te passen. "Hij stapt in de auto en zijn eerste vliegende ronde levert hij al een prestatie af", onthult hij. "Als je naar zijn onboards en de data kijkt... De manier waarop hij de auto bestuurt is uitermate indrukwekkend. Hoe snel hij zich aan de auto aanpast en er altijd het maximale uit probeert te halen... Er waren ook andere GT3-auto's aanwezig. Het enige wat ik kan zeggen, is dat het van een ander niveau is dan alle andere."

Zo waren die testdagen in Portugal zeer nuttig voor Vermeulen, die in 2020 begon met racen in de GT4's. Wel betekende deze test dat Vermeulen genoeg te leren heeft van Verstappen. "Thierry is zeer ambitieus en natuurlijk meet hij zich met Max' rondetijden", meent Frey-Hilti. "Dat is moeilijk, aangezien hij de beste coureur ter wereld als maatstaf heeft. Er zijn veel formulecoureurs die niet schitteren [in de GT3] omdat ze weinig ervaring hebben in een GT3-auto, maar Max is anders. Hij kan alles met vier wielen ongelooflijk snel voortbewegen."

Foto: Verstappen.com Max Verstappen en Thierry Vermeulen bij de test in Portimão.

Hulp bij ontwikkeling

Niet alleen voor Vermeulen was deze test nuttig, ook voor Emil Frey Racing viel er een hoop te leren. Het team kon eerder in 2023 al rekenen op steun van Verstappen, waardoor het enkele tienden van een seconden wist te vinden. "Met name op het gebied van de ontwikkeling van de auto is hij briljant", stelt Frey-Hilti. "De fysica zijn overal hetzelfde en het is een ander autoconcept, maar het helpt enorm voor de performance van de auto als je verschillende dingen met hem kunt testen. Natuurlijk hebben we een ongelofelijke hoeveelheid data die we kunnen analyseren en uiteindelijk moeten de coureurs dat kunnen implementeren. Maar zelfs bij de vorige test zagen we al dat we zo veel nieuwe ervaringen konden opdoen en de auto konden verbeteren in slechts twee dagen. Dit versterkt niet alleen Thierry, maar ook ons als team enorm."

Frey-Hilti merkt ook op dat het 'altijd fantastisch' is om te zien 'hoe nauwkeurig' Verstappens opmerkingen zijn. "Hij zit er volledig in en je kunt ook zien dat hij in het simracen continu bezig is met spelen met de afstelling. Ik was ook verbaasd over hoe geïnteresseerd hij is in autosport in het algemeen, naast de Formule 1. Hij kent elke raceklasse, elke coureur, elk team. Als anderen op welverdiende vakantie gaan, is hij nog steeds helemaal aan het trainen en betrokken bij het racen. Ik denk dat dat hem een wereldkampioen maakt."

Dat hij betrokken is bij de autosport, blijkt ook uit het feit dat Verstappen voor zijn vlucht naar Las Vegas, voor de F1-race, even een bezoek bracht aan de werkplaats van Emil Frey in het Zwitserse Safenwil. "Hij wilde onze werkplaats zien en hoe we ingericht zijn, om zo samen plannen te kunnen maken voor de toekomst", legt de teambaas uit. "Hij is ook een simulatorspecialist en testte onze faciliteit. Hij heeft onze auto al op het circuit bestuurd, dus zo kon hij ons van geweldige feedback voorzien om beter te worden."