Formule 1 GP van Qatar

Waarom Max Verstappen denkt dat de reality check in Qatar juist goed is voor Red Bull

Na vier overwinningen in de laatste zes Grands Prix helpt dit F1-weekend volgens Verstappen om iedereen te laten zien dat Red Bull er nog lang niet is voor een titelstrijd in 2027.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 12:19

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De afgelopen Formule 1-weekenden is het overwegend crescendo gegaan voor Max Verstappen en Red Bull. Sterker nog: sinds de Grand Prix van Madrid heeft Verstappen in zijn eentje meer punten verzameld dan beide Mercedessen, en hetzelfde geldt bij een vergelijking met Ferrari en McLaren.

Voor aanvang van de Grand Prix van Qatar liet Verstappen al weten dat het op het Lusail International Circuit lastiger zou worden voor Red Bull. Die baan kent overwegend snelle bochten en dat is geen vlak waar Red Bull volgens de viervoudig wereldkampioen in uitblinkt.

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Isack Hadjar en Verstappen bezetten zondag de derde startrij en alhoewel dat bepaald niet is waar Red Bull wil zijn, is Verstappen in zekere zin blij dat het nu gebeurt. Het is na weken van hosanna namelijk een eyeopener voor 2027: Red Bull is er nog niet. Dit houdt iedereen met beide benen op de grond, zowel intern als extern.

“Misschien dat je na die overwinningen toch te snel denkt, nu zitten we er weer volledig bij, we zijn nu top. Dat is zo’n weekend soms wel goed”, liet Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie in Qatar aan Motorsport.com weten. “Als je toch niet voor het wereldkampioenschap meedoet, dan is het wel goed dat je je weer even realiseert ‘we zitten er duidelijk nog achter op bepaalde circuits’.”

De zwakte in high-speed bochten is één van de punten die Verstappen al langer benoemt: dingen waarvan intern duidelijk is dat ze beter moeten, maar wat onder het budgetplafond simpelweg niet meer ging in 2026.

“We hebben al een tijdje geen updates meer op de auto gezet. Wel een beetje dingen gefinetuned, maar geen echte updates meer”, vervolgde Verstappen. “Op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. We hebben dit jaar zoveel dingen aan onze auto moeten aanpassen ten opzichte van het begin van dit seizoen dat het geld op een gegeven moment natuurlijk op is, helaas.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Het is in ieder geval een onderwerp dat hoog op de agenda staat voor aankomende winter, om op te lossen voor de 2027-auto uit Milton Keynes. “Dat is wel duidelijk ja, absoluut. De snelle bochten, maar ook de stabiliteit in de auto. Die dingen kunnen duidelijk nog beter.”

Waarom de balans van McLaren compleet anders is dan die van Red Bull

Voor de resterende races van dit jaar staat er voor Red Bull eigenlijk nog maar één ding op het spel: de strijd met McLaren voor P3 in het constructeurskampioenschap.

Red Bull heeft momenteel een voorsprong van negen punten op het team uit Woking, maar in Qatar staan beide papaja-auto’s voor Red Bull op de grid. Verstappen voegt er meteen aan toe dat McLaren verschalken op zondag ook geen sinecure zal zijn.

“Dat zal niet makkelijk worden, nee. Als je naar hun balans kijkt, dan hebben zij altijd heel veel grip aan de voorkant en bij ons is dat eigenlijk altijd andersom. Dat is op deze baan eigenlijk een beetje negatief. Vorig jaar waren we hier ook niet snel genoeg, maar toen wonnen we de race natuurlijk door een blunder bij hen. Dus weet je nooit hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen, maar een vierde opeenvolgende overwinning hier zit er denk ik niet in.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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- Het Motorsport.com-team

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