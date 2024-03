Waarom Hamiltons keuze voor Ferrari de juiste lijkt te zijn

Misschien wel de grootste en meest onverwachte Formule 1-transfer kwam begin dit jaar rond: Lewis Hamilton verlaat aan het einde van het seizoen na twaalf jaar Mercedes om zijn jacht op zijn achtste wereldtitel bij Ferrari voort te zetten. Menig F1-fan had niet gedacht dat er een einde kon komen aan de succesvolle samenwerking tussen Hamilton en Mercedes, maar vooral dankzij inspanningen van Ferrari-teambaas Frederic Vasseur koos Hamilton voor een sprong in het diepe.

De eerste paar races van 2024 laten echter zien dat de keuze van Hamilton wel eens heel goed uit zou kunnen pakken. Alleen al een blik op de WK-stand laat zien dat Ferrari ver op Mercedes voorligt. De prijzenkast in Maranello heeft dit jaar ook al twee bokalen, terwijl Mercedes niet eens in de buurt van een podium kwam. Het reikt echter verder dan alleen scorebordjournalistiek, want kijkend naar het karakter van beide auto's zien we verschillen die niet snel opgelost kunnen worden.

Stabiliteit

Het eerste wat opvalt, is dat Mercedes opnieuw te kampen heeft met een instabiele auto. In Jeddah was dat op de rechte stukken duidelijk te zien, want het porpoising-probleem waar in 2022 ze veel last van hadden was weer terug. Sterker nog, volgens Hamilton was het probleem net zo groot als toen. "Helaas hebben we nog steeds last van het stuiteren", vertelde de meervoudig wereldkampioen na de kwalificatie in Jeddah. "Dat maakte het erg moeilijk om te pushen." Wat het nog lastiger maakt, is dat het stuiteren niet te voorspellen is. Op bepaalde momenten in de race stuitert de auto niet, op andere onverwachts wel.

De W15 brengt nog niet waarop Mercedes hoopt Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

Opvallend genoeg heeft Ferrari het op stabiliteitsgebied een stuk beter voor elkaar. Vorig seizoen klaagden Carlos Sainz en Charles Leclerc steen en been over de instabiele Ferrari, dit jaar ziet het er een stuk beter uit. Er wordt nauwelijks gestuiterd en beide rijders zijn vooral blij met het voorspelbare gedrag van de SF-24. Vorig seizoen was het een kwestie van de auto op de baan houden, nu kan er volgens Sainz weer echt aangevallen worden. "Het is een beetje een opluchting, want de laatste race waarin ik kon aanvallen was in Oostenrijk en dan hebben we het over dertien, veertien races geleden", zei de Spanjaard na afloop van de race in Bahrein.

Door de instabiele W15 wisselt het grip- en het downforceniveau flink. Opvallend genoeg zijn de problemen in de kwalificatie er niet en ook aan het begin van de race nauwelijks zichtbaar. "Als de auto wat zwaarder is, dan zijn we wat langzamer. Dan lijkt het probleem niet zo groot", vertelt trackside engineering directeur Andrew Shovlin daarover. Ferrari lijkt daarentegen de downforce en de grip goed voor elkaar te hebben. Vooral het gripniveau is daarin noemenswaardig, want op bandenmanagement heeft Ferrari een stap gezet. In 2023 sleten de Pirelli's onder de Italiaanse bolide snel, dit seizoen kan de SF-24 het rubber langer heel houden. Hamilton hoopt maar al te graag dat de Ferrari voor 2025 dat ook op orde heeft.

Gps-data laten zwak punt Mercedes zien

In Jeddah kwam naast het stuiteren nog een ander probleem naar boven: de snelheid in de snelle bochten. Uit gps-data blijkt zelfs dat de W15 in de snelle bochtencombinatie van het Jeddah Corniche Circuit langzamer was van vorig jaar. De data laat zien dat tussen de apex van bocht 4 en de exit van bocht 8 niet meer vol gas gereden kon worden, terwijl dat vorig seizoen met gemak wel kon.

George Russell was zowel dit jaar als vorig jaar de snelste Mercedes, maar dit seizoen verloor hij toch al bijna anderhalf tiende in de hoge snelheidsbochten. Door het liften verloor hij tien kilometer per uur aan topsnelheid en dat kost dus aardig wat tijd. Het duurde tot net voor de laatste hairpin dat die achterstand werd ingehaald, waarna op het rechte stuk veel tijd werd goedgemaakt. De topsnelheid en de snelheid door de mediumsnelheidsbochten zijn dus wel een stuk beter geworden.

Ferrari is overall sneller geworden Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari is juist overall sterker. Over een snelle ronde is de SF-24 bijna gelijkwaardig aan de RB20 van Red Bull Racing, terwijl op race pace plek drie normaal gesproken haalbaar is voor de Italianen. Er is niet een uitgesproken onderdeel van een circuit waar Ferrari wat wint en waar het wat verliest. Volgens teambaas Vasseur is het maximale nog niet uit de auto gehaald en zit er nog wel meer in het vat. "Het is een solide basis, want de coureurs kunnen veel sneller begrijpen wat de auto doet. Daardoor kunnen wij weer sneller inzien waar we hem moeten verbeteren. Nu we in deze situatie zitten helpt ons over het algemeen goed", zei de 55-jarige teambaas na Jeddah.

Aangezien we komend seizoen met dezelfde technische regels werken en de verwachting is dat de gaten in het veld - ook naar Red Bull - kleiner worden, is het een prettig vooruitzicht voor Hamilton dat Ferrari er nu al zo goed bij zit. Een paar stapjes erbij, en er kan echt weer voor de winst gegaan worden. Iets wat Hamilton sinds Saudi-Arabië 2021 niet is gelukt. Een eeuwigheid geleden. En winnen voor Ferrari, dat staat bij bijna alle coureurs hoog op het verlanglijstje.