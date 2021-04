Waarom Hamilton zich van zijn ronde achterstand mocht ontdoen

Regerend Formule 1-kampioen Lewis Hamilton heeft op Imola met de tweede plaats in de Grand Prix van Emilia-Romagna de leiding in het WK Formule 1 behouden. De Brit moest op het natte Autodromo Enzo e Dino Ferrari al bij de start de leiding laten aan rivaal Max Verstappen. Naarmate de baan opdroogde kwam de Brit beter in zijn ritme en verkleinde de achterstand tot enkele seconden, totdat hij op de slicks in de fout ging en in de banden eindigde. Met een kapotte voorvleugel meldde hij zich in de pits, om vervolgens op een ronde achterstand als negende terug te keren op de baan. Enkele ronden later ging de rode vlag uit na de heftige klapper tussen Valtteri Bottas en George Russell. Een gelukje voor Hamilton, die zich daardoor mocht ontdoen van zijn ronde achterstand. De Mercedes-coureur klom uiteindelijk nog op tot de tweede stek en hield zo de schade beperkt. Maar hoe zit die regel in elkaar?

Ronde achterstand tijdens rode vlag

De sportieve regels van de FIA zijn op dit vlak vrij kort van stof. Er staat enkel vermeld dat de coureurs die op een ronde gezet zijn, zich voor de start van de opwarmronde van deze achterstand mogen ontdoen. Maar waarom is die regel ingevoerd?

Tussen 2009 en 2012 was deze regel niet van toepassing, waardoor herstarts nogal eens chaotisch konden verlopen. De kans bestond dat er dan achterblijvers tussen de leiders zaten. Dat kan invloed kon hebben op het eindresultaat van de race, en kon leiden tot gevaarlijke situaties wanneer de achterblijvers kort na een herstart plaats moesten maken voor leiders maar tegelijkertijd moeten strijden met concurrenten.

Om de strijd om de winst zo eerlijk mogelijk te houden, besloot men om de reglementen in 2012 weer aan te passen. De regel was niet nieuw, want ook tussen 2007 en 2009 mochten achterblijvers zich al van een ronde achterstand ontdoen. Dit geldt niet alleen voor safety car-periodes op de baan, maar ook voor rode vlag-situaties zoals op Imola. Bij een rode vlag mogen de rijders die een ronde achterstand hebben eerder uit de pitstraat vertrekken en zich ontdoen van hun ronde, om vervolgens achteraan het veld aan te sluiten.

Het nadeel van deze reglementsverandering is dat het tijdens een normale safety car-procedure langer duurt voordat de herstart kan plaatsvinden. De coureurs met een ronde achterstand moeten immers eerst een volledige ronde goed maken op de rest van het veld, wat in sommige gevallen enkele ronden kan duren.