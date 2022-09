Waarom Hamilton geen pitstop maakte onder safety car F1 Zandvoort

Valtteri Bottas veroorzaakte in de laatste fase van de Grand Prix van Nederland een safety car-fase door op start-finish stil te vallen. Koploper Max Verstappen benutte dat moment door meteen te wisselen naar de zachte band, maar Mercedes koos er aanvankelijk voor om Lewis Hamilton en George Russell door te laten rijden op hun set mediums om ze voor Verstappen te krijgen. Toen het veld een ronde later door de pits werd geleid, werden de banden van Russell alsnog gewisseld en viel hij terug naar de derde plek. De buffer tussen Hamilton en Verstappen was hierdoor weg en dat zorgde er mede voor dat de Nederlander bij de herstart gemakkelijk kon inhalen op weg naar de zege in Zandvoort.

Hamilton reageerde furieus via de boordradio, iets wat Mercedes-teambaas Toto Wolff overigens wel kan begrijpen. "Het is zeer emotioneel voor de coureur om zo dicht bij het racen om de zege te zijn en vervolgens zo opgegeten te worden. Het is logisch dat alle emotie er dan uit komt", vertelt Wolff bij Sky Sports F1. "De coureur zit alleen in de cockpit en je ziet niet wat er om je heen gebeurt. We hebben overlegd: willen we risico's nemen om races te winnen? Ja, dat willen we. Hij reed op mediums die vijf ronden oud waren, dus positie houden was de juiste beslissing. Uiteindelijk werkte het niet, maar ik neem liever risico's om te winnen met Lewis dan dat ik tweede en derde word." Bij Viaplay zei de Oostenrijker er het volgende over: "We lieten hem buiten om de eerste plek te verdedigen, maar we hadden niet gedacht dat de mediums zo zouden instorten."

Dat teamgenoot George Russell tijdens de safety car-fase wel overstapte naar de softs, is volgens Wolff goed te verklaren. "Lewis reed ervoor, dus voor George hadden we iets langer de tijd om de call te maken. Er waren twee dingen die we konden doen: je haalt Lewis naar binnen en verliest een positie, waardoor George doorrijdt en weerloos is tegen Verstappen; of je haalt ze allebei naar binnen en je bent ook de sjaak. Het was het dus waard om het risico te nemen", legt Wolff uit. Beide coureurs door laten rijden om een buffer te hebben ten opzichte van Verstappen was in zijn ogen geen optie, al gold dat dus ook voor beide coureurs naar binnen halen. "De Red Bull heeft denk ik zoveel topsnelheid dat er geen enkele manier was om te winnen als we op dezelfde band zouden rijden."

'Sprakeloos' door geknoei Tsunoda en AlphaTauri

Voordat de fysieke safety car werd ingezet, was er al een virtuele safety car-fase op Circuit Zandvoort. Die werd veroorzaakt door Yuki Tsunoda, die in twee ronden tot twee keer toe stilviel. Eerst dacht de Japanner dat een van zijn banden niet goed vast zat, om vervolgens na een bezoek aan de pits opnieuw stil te vallen. Tot ongeloof van Wolff, die even niet wist wat hij zag. "Dit soort dingen gebeuren. Maar Tsunoda die stopt op de baan, de auto weer opstart, terugkeert in de pits zonder zijn gordels om, de auto nogmaals opstart en een ronde later weer stilvalt... Ik ben sprakeloos."

Mercedes was op het moment van de virtual safety car onderweg op een strategie met één pitstop, maar zag dat plan daardoor in duigen vallen. Toch vindt Wolff niet dat de regels omtrent pitstops tijdens neutralisaties veranderd moeten worden. "Soms helpen de regels je en soms werken ze tegen je, zolang we ons maar aan de regels houden. Dit is autosport en de scheidsrechter kan er soms naast zitten, maar ik denk dat de wedstrijdleiding vandaag foutloos was", aldus Wolff. "Het is alleen jammer dat de virtual safety car werd veroorzaakt door een auto die al niet meer had moeten rijden."

Video: Hamilton en Russell strijden om P2 in slotfase Dutch Grand Prix