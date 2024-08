Onlangs bevestigde Mercedes aan Motorsport.com dat de race-engineer van Lewis Hamilton, Peter 'Bono' Bonnington, promotie maakt. Hij gaat naast zijn taken als race-engineer ook als head of engineering aan de slag. Daarbij maakte Mercedes ook duidelijk dat Bonnington deze twee rollen in 2025 zal vervullen. Dat betekende ook meteen dat er dus na dit seizoen een einde komt aan de lange en succesvolle samenwerking tussen Bonnington en Hamilton. Laatstgenoemde verkast namelijk naar Ferrari, waar hij dus een nieuwe race-engineer krijgt.

Hamilton baalt ervan dat die samenwerking stopt, maar begrijpt ook dat Bonnington zich niet wilde vastleggen aan een verhuizing naar Italië. "Ik had natuurlijk graag door willen gaan met Bono", zegt Hamilton. "We hebben een geweldige band. En je zag en hoorde in Silverstone [waar Hamilton won] dat hij als een broer is. Maar ik ben echt heel blij voor hem." De zevenvoudig wereldkampioen vindt dat mensen vooral moeten doen wat goed voor hen is. "Ik wist dat het een onwaarschijnlijk scenario was dat hij met mij mee zou gaan, want het zou een drastische verandering in zijn leven zijn."

Daarnaast vindt Hamilton het goed om te zien dat Bonnington promotie maakt binnen Mercedes. "Ik ben echt blij dat het team zijn weg binnen het team heeft erkend en aangepast. Zo kan hij meer met hen meegroeien", aldus de 39-jarige Brit. "Ik denk dat hij nu nog meer geweldige dingen kan laten zien. Maar we blijven hoe dan ook voor altijd familie. Dus we hebben erover gesproken en we willen er gewoon voor zorgen dat we op een hoogtepunt afsluiten."

Volgend jaar zal Hamilton dus een band moeten opbouwen met een nieuwe race-engineer. Wat hij in een race-engineer zoekt? "Het moet iemand zijn met wie je overweg kunt. Je moet er makkelijk een band mee op kunnen bouwen en vertrouwen winnen. Het gaat dus een verkenningsproces worden met de volgende", lacht hij. "Ik denk dat er veel communicatie zal zijn. We zullen vrij snel weten of het gaat werken of niet. Het draait gewoon om de communicatie", besluit Hamilton.