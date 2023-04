Zoals Motorsport.com op vrijdag wist te melden, hebben de Formule 1-teams een maas in de wet gevonden van de bandenregels voor de sprint shootout, in het leven geroepen voor het nieuwe sprintformat. Coureurs moeten voor die shootout in SQ1 en SQ2 verplicht op nieuwe mediums rijden en mochten ze SQ3 bereiken, moeten zij op een nieuwe set van de zachte band rijden. "In SQ3 van de sprint shootout mag maximaal één set droogweerbanden worden gebruikt en dit moet een nieuwe set van de zachte compound zijn", valt in het reglement te lezen. De FIA wilde middels een stemming van de teams op het laatste moment een aanpassing doorvoeren aan de regel, maar de Formule 1-teams staken daar een stokje voor.

Het was de bedoeling dat alle teams deze nieuwe bandensets zouden uitsparen voor de shootout, maar door het gebruik van het woord 'mogen' zagen teams de kans schoon om alles op de kwalificatie van vrijdag te gooien, aangezien deze de startvolgorde bepaalt voor de Grand Prix, waar meer punten te verdienen zijn dan in de sprintrace. Twee coureurs hebben gebruik gemaakt van deze maas in de wet: Lando Norris en Yuki Tsunoda. Beide coureurs hebben hun sets van de zachte banden opgebruikt waardoor ze, mochten ze SQ3 bereiken, niet kunnen deelnemen en genoegen moeten nemen met de negende of tiende startplek voor de sprintrace.

Dat risico wilden McLaren en AlphaTauri dus wel nemen om er zondag beter voor te staan. "Het was een bewust, strategisch besluit om het kwalificatieresultaat voor de Grand Prix te maximaliseren", zegt een teamwoordvoerder van McLaren tegen Motorsport.com. "Er vallen op zondag veel meer punten te scoren, dus dat was de belangrijkere race om prioriteit te geven."

Lekke band

Ook Tsunoda zal dus SQ3 moeten overslaan in het geval hij een plek in die sessie weet te bemachtigen, al deed hij dat op een andere manier dan Norris. In de eerste vrije training pakten beide AlphaTauri-coureurs al een extra set van de zachte band. Het idee daarachter was dat zij daardoor beter voorbereid zouden zijn voor de kwalificatie, maar Tsunoda verloor zijn eerste set van de zachte band door een tik tegen de muur waarbij hij een lekke band opliep. Waar Nyck de Vries door zijn crash in Q1 nog wel nieuwe sets van de zachte band heeft, gaf Tsunoda deze allemaal op om zijn startpositie voor de hoofdrace te maximaliseren. Hij noteerde de achtste tijd en gebruikte daarvoor al zijn zachte banden.

"Hoewel we enkele nieuwe aero-onderdelen mee hebben genomen, hadden we niet verwacht dat we Q3-materiaal zouden hebben", legt AlphaTauri's chief race engineer Jonathan Eddolls uit. "Als gevolg daarvan hebben we in de vrije training veel energie gestopt in de voorbereiding op de kwalificatie om zo ver mogelijk vooraan te starten op zondag, waar meer punten te verdelen zijn. Beide coureurs gebruikten in de training twee sets van de zachte band en de mediums. Yuki raakte de muur met zijn eerste set en beschadigde de velg, waardoor hij een lekke band opliep. Hij moest die run dus opgeven. Gelukkig voor hem was er tegelijkertijd een rode vlag, zodat hij niet veel tijd verloor, maar het zette hem wel op achterstand voor de rest van de sessie."

Eddolls stelt dat het team door alle chaos in de kwalificatie, die meermaals onderbroken werd, flexibel moest blijven in de plannen voor de kwalificatie. "Het team heeft, met de waardevolle feedback van Yuki, goed werk geleverd om de situatie te managen en Q3 te halen. Het nadeel van onze VT1-kwalificatievoorbereiding betekende dat we geen nieuwe banden meer hadden voor Q3, maar Yuki zette een fantastische ronde neer op de gebruikte band om de achtste startplek te pakken voor de race op zondag."