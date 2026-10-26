Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet

F1’s aanstaande kampioen won vanaf de achterste startrij bij de Italian Grand Prix, maar zijn overwinning vanaf pole in Austin was volgens Antonelli nog beter

Ed Hardy

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 13:52

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Kimi Antonelli boekte een sensationele zege vanaf de 19e startplaats in de Grand Prix van Italië, maar de aanstaande Formule 1-kampioen vindt dat zijn dominante optreden vanaf pole in Austin nog beter was.

De Mercedes-coureur moest in september op Monza achteraan starten vanwege een wissel van de power unit, maar de snelle Italiaan sneed desondanks door het veld naar de overwinning.

Dat bezorgde Antonelli zijn zevende zege in een dominante campagne in 2026, waarna zijn achtste volgde tijdens de volgende race in Madrid, voordat hij tot oktober moest wachten op zijn negende op Circuit of the Americas.

Zijn overwinning op zondag was heel anders dan die op Monza, want hij startte vanaf pole en voerde een eenstopstrategie perfect uit, terwijl andere koplopers voor twee stops kozen, om met 13 seconden voorsprong op nummer twee Charles Leclerc te winnen.

“Op Monza hadden we duidelijk de snelste auto”, reageerde Antonelli. “We waren gewoon supersnel, dus natuurlijk was het ongelooflijk bijzonder om van achteren te komen.

“Maar het was ook een circuit waarop inhalen relatief makkelijk was en we waren zo snel. Monza was zeker een heel bijzondere, en een die ik voor altijd zal onthouden.

“Maar deze was waarschijnlijk, qua uitvoering, beter, omdat de manier waarop we het hebben opgebouwd en de manier waarop we de performance gedurende het weekend hebben opgebouwd heel goed waren.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes at Monza

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Daardoor heeft Antonelli een voorsprong van 123 punten op teamgenoot George Russell op de tweede plaats, wat betekent dat hij komend weekend in Mexico slechts twee punten nodig heeft om een eerste titel veilig te stellen.

Hij zou dat doen met nog vier ronden te gaan in wat een zinderende campagne is geweest van de tweedejaars coureur, van wie de stalgenoot voorafgaand aan het nieuwe reglement als titelfavoriet gold.

“Nou, het is tot nu toe zeker een goede verrassing geweest, dit seizoen”, voegde Antonelli toe. “Natuurlijk is het nog niet voorbij. Er zijn nog een paar races waarin ik het gewoon goed wil doen en nog steeds wil proberen om voor overwinningen te vechten.

“Het zou goed zijn om sterk af te sluiten. Maar ja, als ik terugkijk op het seizoen, zijn er zeker nog dingen om aan te werken en te verbeteren, qua mindset in bepaalde situaties of de manier waarop ik met een paar scenario’s omga.

“Dus aan het einde van het seizoen zal ik zeker meer tijd hebben om op dingen terug te kijken: wat goed ging, wat beter had gekund.

“Maar het is tot nu toe zeker een heel consistent seizoen geweest, en we proberen dat tot het einde zo te houden.”

De stap die Antonelli van jaar één naar jaar twee heeft gezet was daarom enorm en de manier waarop hij het weekend in Austin benaderde was een duidelijke demonstratie van zijn verbetering.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Het was zijn eerste kans om de titel veilig te stellen en in plaats van in de war te raken door die mogelijkheid, benaderde Antonelli de race gewoon zoals altijd, waarmee hij zichzelf een geweldige kans in Mexico verschafte.

“Ik heb veel geluk, want ik heb een heel goede groep mensen om me heen”, zei hij. “In het team heb ik mijn vader, die altijd meekomt, en dan mijn performance coach.

“Ik heb gewoon een geweldige groep mensen om me heen die me helpen om meer ontspannen te zijn en me geen zorgen te maken over dit soort dingen.

“Ze helpen me om het lawaai buiten te sluiten, en dat is ook wat me in staat heeft gesteld om van het weekend te genieten en te presteren.

“Ik denk dat er natuurlijk veel over is gesproken. Ik ga niet liegen, op donderdag werd er veel gesproken over het kampioenschap en dat soort dingen, en ik heb gewoon geprobeerd me daar helemaal geen zorgen over te maken en alleen geprobeerd het best mogelijke resultaat neer te zetten.

“Vandaag was een heel belangrijk resultaat voor mij en voor het team.”

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