De kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix eindigde in chaos nadat Max Verstappen zijn Red Bull crashte in de snelle bocht 9 tijdens zijn laatste snelle ronde.

Kampioenschapsleider Kimi Antonelli was ook bezig aan een snelle ronde, in een poging zijn eerdere tijd te verbeteren, en interpreteerde de gezwaaide gele vlaggen ter plekke verkeerd als dubbel gezwaaide gele vlaggen.

In het reglement is het onderscheid tussen enkel en dubbel gezwaaide gele vlaggen heel duidelijk: coureurs moeten aantoonbaar vertragen voor enkele gele vlaggen, terwijl dubbele gele vlaggen een groter gevaar aanduiden waarbij ze voorbereid moeten zijn om onmiddellijk te stoppen. Elke rondetijd die onder dubbel gezwaaide gele vlaggen wordt neergezet, wordt geschrapt.

"Ik zag dubbel geel, dus het was waarschijnlijk mijn fout," zei Antonelli achteraf. "Ik brak de ronde af en dat was het, dus mijn fout in de uitvoering.

"Ik hoorde ‘yellow yellow' [van engineer Peter Bonnington op de radio], maar ik keek naar de marshal en waarschijnlijk zag ik het verkeerd en zag ik gewoon twee vlaggen in plaats van één en brak ik af.

"Ook was het moeilijk te zien omdat de zon in het gezicht scheen. Ik keek gewoon naar de marshal omdat het paneel [op het stuur] geel werd – maar natuurlijk weet je niet of het enkel of dubbel is, dus ik keek naar de marshal en het was moeilijk te zien. Ik zag gewoon dubbel geel in plaats van één."

De fout bleek kostbaar voor Antonelli, want daardoor stond hij vierde op de grid. Hij had na zijn eerste run voorlopig op pole gestaan, maar werd vervolgens verdrongen door de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Verstappen's crash brought out yellow flags, but the decision to 'upgrade' to double yellows can only come from race control Photo by: Getty Images

Het grootste deel van zijn ruimte voor verbetering zat in de eerste twee sectoren, aangezien hij in zijn voorlopige pole-ronde alleen in de laatste sector de snelste van allemaal was geweest, met 19.998s. Dit was nog steeds de snelste tijd in de laatste sector toen hij aan zijn laatste ronde begon, aangezien de tijd van de nieuwe voorlopige polesitter Leclerc daar 20.232s was geweest.

Antonelli's eerste twee sectoren op zijn vorige ronde waren 16.564s en 29.852s. In zijn laatste snelle ronde waren ze 16.477s, 29.666s – dus hij lag op koers voor een snellere ronde als hij die niet had afgebroken.

Controversieel genoeg pakte Antonelli's teamgenoot George Russell, die vlak achter hem op de baan reed, het gebied aan met een lift van het gaspedaal en voltooide de ronde om zijn Mercedes op pole position te zetten. Zijn ronde mocht blijven staan omdat de timingdata – waarin elke sector is opgedeeld in kleinere segmenten – duidelijk aangaven dat hij had afgeremd bij het passeren van het gebied dat door de gele vlag werd gedekt.

Russells tijd in de laatste sector was 20.069s, langzamer dan de 19.968s die hij daar in zijn vorige snelle ronde neerzette. Het was in de eerste twee sectoren waar hij genoeg voorsprong had op zijn rivalen, waaronder Antonelli, om alsnog pole te pakken: 16.424s en 29.620s.

Artikel B1.8.4 van de sportieve reglementen van 2026 stelt: "Elke coureur die door een marshallingsector met een gezwaaide gele vlag rijdt, moet zijn snelheid verminderen en voorbereid zijn om van richting te veranderen. Om de stewards ervan te overtuigen dat een dergelijke coureur aan deze vereisten heeft voldaan, wordt verwacht dat hij eerder heeft geremd en/of zijn snelheid in de betreffende marshallingsector merkbaar heeft verminderd."

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Analyse van de F1 TV-beelden bevestigt dat de marshalpost een enkel gezwaaide gele vlag begon te tonen zodra Verstappens auto de grindbak in reed. Maar de beslissing om dubbel gezwaaide gele vlaggen te tonen wordt genomen door de wedstrijdleiding, niet door de marshalpost.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De oproep om van enkel naar dubbel gezwaaide gele vlaggen op te waarderen kwam er wel, maar pas nadat Russell 15 seconden later ter plaatse arriveerde. Dus hoewel Antonelli zich erbij neerlegde dat het onwaarschijnlijk was dat hij op pole zou hebben gekwalificeerd, maakte hij wel het punt dat het redelijk was om te verwachten dat dubbel geel sneller zou worden afgekondigd, gezien de aard van die bocht.

"Ik zat één tiende achter hem, dus het zou de eerste startrij zijn geweest, maar nog steeds niet genoeg voor pole," zei hij.

"Er stond een auto in de muur in een snelle bocht, dus ik denk dat ik in deze situatie niet weet waarom ze niet meteen dubbel geel gaven, want het is een supersnelle bocht en als je er op hetzelfde moment af gaat, kan het heel slecht aflopen.

"Dus ja, het was een beetje verwarrend, maar het is wat het is."