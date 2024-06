Waarom keuze Sainz een doorslaggevend moment is voor F1-programma Audi

Hoewel Audi pas in 2026 officieel toetreedt tot de Formule 1, zijn de voorbereidingen op het avontuur in volle gang. Onder leiding van president Oliver Hoffmann en CEO Andreas Seidl wordt al gewerkt aan het samenstellen van het team dat verantwoordelijk wordt voor de power unit van 2026, maar ook roert het merk zich op de rijdersmarkt. Dat doet Audi op een moment dat er veel bewegingen zijn, waarbij diverse topcoureurs en Grand Prix-winnaars van team wisselen of daar op zijn minst mee in verband worden gebracht.

De eerste slag die Audi op dit front heeft geslagen, is het aantrekken van huidige Haas F1-coureur Nico Hülkenberg. Het aantrekken van de Duitser verliep relatief probleemloos voor de fabrikant uit Ingolstadt, mede doordat de coureur in kwestie zelf ook niet veel goede alternatieven achter de hand had. Voor het andere zitje heeft Audi het oog laten vallen op Carlos Sainz, die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari. Nadat de Spanjaard een 'nee' had gekregen van Mercedes en er ook geen plek voor hem is bij Red Bull Racing, leek Audi de meest logische plek voor hem. Toch blijkt het geen ABC'tje te zijn en dat is te wijten aan de interesse die Williams heeft getoond in Sainz.

Nico Hulkenberg, pilota di Hinwil dal prossimo anno Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz weegt opties zorgvuldig af

De komst van Sainz is van cruciaal belang voor Audi. De Madrileen brengt natuurlijk zijn technische kennis mee, maar ook heeft het project een grote naam nodig om aan geloofwaardigheid te winnen. Tegelijkertijd kan de keuze voor Sainz van doorslaggevend belang zijn voor zijn loopbaan. Samen met zijn management weegt hij zijn opties dan ook nauwkeurig af. En als de keuze uiteindelijk op Williams valt, dan zullen velen zich afvragen waarom hij niet voor Audi heeft gekozen. Mogelijk is dat dan te wijten aan het gebrek aan geloofwaardigheid dat het project van de Duitse fabrikant momenteel uitstraalt, al helpen de huidige resultaten van Sauber ook niet.

Sainz moet namelijk een voorspelling doen van waar Audi in de toekomst terechtkomt in de pikorde, maar daarbij kan hij alleen vertrouwen op de huidige situatie. En die is niet rooskleurig bij Sauber, dat na negen Grands Prix als enige team nog altijd puntloos is en zodoende dus laatste staat in het kampioenschap. Mogelijk weegt dat ook mee in de overweging van Sainz.

Andreas Seidl, CEO di Stake F1 Team Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Rekruteren nieuw personeel gaat langzaam

Naast de vraagtekens rond de komst van Sainz zijn er ook twijfels over de hoeveelheid versterkingen die Audi begin volgend jaar aantrekt op technisch gebied. Vanaf 1 januari mag het team namelijk aan de auto voor 2026 werken en dat gebeurt onder leiding van James Key, die inmiddels al een jaar in dienst is van Sauber. Het is bekend dat Audi bezig is om zo'n 300 mensen aan te trekken om het team te versterken, maar het kost tijd om de juiste mensen te vinden, ze te laten verhuizen naar Zwitserland en om vervolgens ook echt aan de slag te gaan.

Ook ontbreken momenteel de tekenen dat de nieuwe eigenaar van Sauber volledig voor de top wil gaan. Dat kan ook strategie zijn, want hoe lager het startpunt, hoe belangrijker de klim omhoog wordt. Momenteel zijn Valtteri Bottas en Zhou Guanyu echter veroordeeld tot een strijd om een plek in Q2, een strijd die niet vaak gewonnen wordt. Beide coureurs hebben nog niet met de vuist op tafel geslagen en blijven hun ding doen, maar het is duidelijk dat ze allebei verre van tevreden zijn.

De eerste echte test voor het F1-project van Audi wordt dan ook de keuze van Sainz. Mocht hij daadwerkelijk voor Williams gaan, dan doet dat weinig goeds voor het aanzien van Audi. Ook worden de beperkingen van de oorspronkelijke planning van het management dan zichtbaar. Het worden belangrijke momenten voor Seidl, die het risico loopt dat zijn eerste echte missie bij het merk mislukt. Dat zou al vervelend zijn als Sainz opgepikt zou worden door een topteam, maar dat was dan nog te begrijpen geweest. Het is echter anders als de Spanjaard kiest voor een team dat de afgelopen twintig jaar slechts één Grand Prix won en slechts de helft van het salaris biedt.