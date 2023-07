Waarom Montoya het logisch vindt dat positie Perez niet onder druk staat

De prestaties van Sergio Perez zijn al enkele weken niet om over naar huis te schrijven. Met name in de kwalificaties laat hij het momenteel afweten: in de laatste vijf raceweekenden is hij drie keer in Q2 gestrand, terwijl hij twee keer al na het eerste segment klaar was. In de periode dat de Mexicaan geen enkele keer Q3 heeft gehaald, heeft teamgenoot Max Verstappen vijf pole-positions gepakt. De Nederlandse WK-leider was in deze vijf races vervolgens ook de sterkste, met slechts één podiumplek - P3 in Oostenrijk - voor Perez. Als gevolg daarvan is het onderlinge verschil in de tussenstand inmiddels opgelopen naar 99 punten.

Red Bull Racing heeft meermaals aangegeven dat de positie van Perez momenteel niet ter discussie staat. Toch zal hij de ontwikkelingen bij AlphaTauri met interesse volgen. Er gaan namelijk geluiden dat Daniel Ricciardo bij het team mag instappen voor een directe vergelijking met Yuki Tsunoda, met het oog op het vervangen van Perez in 2024. Juan Pablo Montoya denkt echter dat Red Bull er beter aan doet om Perez niet te vervangen, en al helemaal niet tijdens het huidige seizoen. "Er is geen enkele reden om iemand anders in de auto te zetten dan Sergio Perez. Er is geen reden om een risico te nemen met iets wat de hele relatie kan verstoren", zegt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar in gesprek met VegasInsider.

Perez pas over twee, drie jaar vervangen

De huidige aanwezigheid van Perez bij Red Bull zorgt volgens Montoya voor een goede sfeer binnen het team. "Max staat namelijk helemaal niet onder druk. Soms presteert Checo op de toppen van zijn kunnen, waarmee hij Max wakker maakt en hem doet beseffen dat hij even aan de bak moet. Op dit moment werkt dat goed", legt de Colombiaan, die eveneens tweevoudig Indy 500-winnaar is, uit. Wanneer is de tijd dan wel rijp voor een wissel? In de ogen van Montoya moet Red Bull daar pas over twee tot drie jaar over nadenken. "Max zal dan een mindere fase doormaken en dat is normaal. Hij blijft geweldig, maar hij gaat wel iets veranderen. Er moet dan iemand komen die hongeriger is om het werk gedaan te krijgen en dat hoort erbij."

Op dit moment lijkt er echter weinig druk te staan op de positie van Perez, al heeft de situatie rond Nyck de Vries laten zien dat dit heel snel kan veranderen. Die druk is volgens Montoya ook niet per se negatief. "Helmut zet geen druk op je omdat hij je wil ontslaan, maar hij zet druk om je te laten presteren. Hij wil het maximale uit je halen", verklaart hij. "Hij zal je niet op de schouder kloppen en zeggen 'je bent de beste, je kunt dit'. Nee, hij zegt eerder 'zorg dat je je zooi op de rit hebt, anders lig je eruit'."