Nieuw duel tussen Verstappen en Norris?

Alle ogen zijn gericht op Max Verstappen en Lando Norris. Hoe gaat het duo om met de clash van afgelopen weekend op de Red Bull Ring? Ze zullen er ongetwijfeld naar gevraagd worden tijdens de mediasessies op donderdag, en vermoedelijk komen daar allemaal politiek-correcte antwoorden uit. Toch zal er echt wel iets veranderd zijn in de wijze waarop ze elkaar op de baan bestrijden, zeker nu McLaren snel genoeg lijkt om met grote regelmaat mee te doen om de prijzen.

Vorig jaar stonden de McLarens er al goed bij op Silverstone. Dat zegt natuurlijk niet alles over de editie van dit jaar, maar de papaya-oranje bolide lijkt zich op papier goed thuis te voelen op de razendsnelle omloop. Verstappen voelt zich overal thuis, dus hij zal een en ander recht willen zetten en ditmaal zonder aanvaringen als winnaar over de meet willen komen. Een eerste startrij met daarop Verstappen en Norris valt zeker niet uit te sluiten, en dat is een goede reden om op zondagmiddag 16.00 uur in te schakelen.

De strijd bij Ferrari

In Maranello is de sfeer de laatste tijd ver te zoeken. Na het dominante optreden in Monaco leek Ferrari de voornaamste uitdager van Red Bull Racing te zijn. In de drie races die volgden, scoorde het team slechts veertig punten. Aanzienlijk minder dan concurrenten Red Bull (79 punten), McLaren (84 punten) en Mercedes (100 punten). Met name de weekends in Montreal en Barcelona waren erbarmelijk, maar ook op de Red Bull Ring was de snelheid er niet. Bovendien kampt de SF-24 sinds het updatepakket opeens weer met een soort porpoising, wat het rijgedrag logischerwijs niet ten goede komt.

Bij Charles Leclerc is de vorm momenteel ook ver te zoeken. De Monegask scoorde sinds Monaco twaalf schamele puntjes en zakte achter Norris naar de derde plaats in de WK-stand. Bovendien wordt hij regelmatig om de oren gereden door zijn vertrekkende teamgenoot Carlos Sainz. In Oostenrijk was de Spanjaard in nagenoeg elke sessie de baas. Er zal snel iets moeten veranderen bij Ferrari, en zeker ook bij Leclerc, om het tij te keren. De Scuderia staat momenteel nog wel tweede bij de constructeurs, maar de concurrentie nadert rap.

Wie eindigt er hoger in de Britse GP: Leclerc of Sainz? Doe mee aan de quiz van JACKS.NL en win tickets voor de Dutch GP!

Spanning in de middenmoot

George Russell was in Spielberg alweer de vijfde verschillende winnaar van dit seizoen. Toch is het niet alleen in de kop van het veld spannend, ook de strijd om de overgebleven puntenposities is uitermate interessant. Haas deed op de Red Bull Ring uitstekende zaken door liefst twaalf punten mee naar huis te nemen, waardoor het team meteen een plekje klom in het constructeurskampioenschap. RB scoorde voor de vijfde maal in zes races punten, terwijl Alpine het lek boven lijkt te hebben en voor de vierde opeenvolgende keer in de punten finishte. De onderlinge verschillen in het constructeurskampioenschap zijn nog prima te overzien, dus eenmaal een uitstekend weekend en je kunt direct een of meer plekken winnen.

Williams blijft nog een beetje achter met slechts twee punten, maar Silverstone lijkt goed bij het pakket te passen. Bovendien werkt het team hard aan gewichtsbesparende maatregelen, waardoor de formatie uit Grove zich ook binnen afzienbare tijd in deze strijd hoopt te gaan mengen. De enige echter afhaker is Sauber, dat nog altijd met lege handen staat. Gezien de snelheid van de knalgroene bolide hoeven we daar voorlopig ook weinig van te verwachten, tenzij er hele gekke dingen gebeuren. En hele gekke dingen hebben we in het verleden op Silverstone al meerdere keren meegemaakt…

De odds voor de Grand Prix van Groot-Brittannië

Winnaar Top-drie Max Verstappen 1,50 1,12 Lando Norris 4,00 1,25 Oscar Piastri 11,00 2,10 George Russell 13,00 2,50 Lewis Hamilton 15,00 2,75 Charles Leclerc 21,00 4,00 Carlos Sainz 29,00 5,00 Sergio Pérez 34,00 6,00

