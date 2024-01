Waarom Vowles achterstand van Williams juist positief inziet

Vowles verliet het vertrouwde Mercedes-nest voor een nieuw avontuur als teambaas van Williams. Daar kwam hij er al snel achter dat de faciliteiten van het Britse team achterstallig waren. Hij stelde zelfs dat het team op sommige vlakken wel twintig jaar achterliep. Het was voor hem de reden om te pushen voor een verhogen van de limiet voor kapitaaluitgaven om meer te kunnen investeren - en met wat succes. Voor sommigen kan zo'n enorme achterstand gezien worden als een reden om gedemotiveerd te raken, maar niet voor Vowles. De teambaas stelt dat wat het team ondanks de tekortkomingen heeft bereikt een enorme stimulans is om ambitieuze doelen voor de toekomst te stellen.

In gesprek met Motorsport.com over de infrastructuursituatie van Williams, zegt Vowles: "Ik vind het leuk. En dit is waarom ik het leuk vind: dit team heeft het ongelooflijk goed gedaan voordat ik erbij kwam en zelfs toen ik hier kwam, omdat het gedreven wordt door passie. Het is een echt raceteam", oordeelt hij na zijn eerste seizoen aan het roer van het team uit Grove. "Elke keer dat ik naar onze faciliteiten, structuren, infrastructuur en methoden kijk en besef hoe ver we achterlopen, raak ik alleen maar aangemoedigd. We staan waar we nu staan en ik kan niet wachten totdat we een groot deel opgelost hebben, want dan bevinden we ons in een veel betere positie. En in een korte tijd ook, want er is nog behoorlijk wat laaghangend fruit over dat we kunnen oppakken."

Vowles weet tegelijkertijd maar al te goed dat dit project er een van de lange adem is, maar ziet dat niet als een reden om minder te pushen voor veranderingen. In zijn eerste jaar heeft Vowles al grote invloed gehad op het team, met name op het gebied van mentaliteit. Hij merkte namelijk al snel dat Williams vooral aan de korte termijn dacht. "Toen ik hier kwam, vroeg ik: 'Hoe staat het met de auto van volgend jaar?' Het antwoord was 'niks'. Ik zei: 'Oké, dat gaan we direct veranderen. We moeten ons concentreren op volgend jaar, het jaar daarna en 2026'", legt Vowles uit. "Want zodra je je alleen op het heden focust, duw je de organisatie niet vooruit."

Het roer om

Wat Vowles ook opmerkte, was dat Williams wel over de juiste mensen beschikte, maar dat deze nog niet als een echt team opereerden. "Je eindigt niet zomaar zevende in het kampioenschap, tenzij je over intelligente individuen beschikt", stelt de 44-jarige teambaas. "Maar ze werkten niet samen. Het waren zeer geïsoleerde groepen mensen. De eerste stap was dus om deze intelligente mensen samen te brengen en te laten werken als een groep. Dan geef je die groep de verantwoordelijkheid over de performance. Dit is niet aero, dit is niet autodynamica: dit is de groep. Los het zelf op. Je zet ze allemaal samen en dan heb je plots een verandering in dynamiek. Het gaat niet om met de vingers wijzen, het gaat om samenwerken."

De tweede stap, zo legt Vowles uit, is het 'plaatsen van vlaggen op de heuvel' - kortom, een plan opstellen voor de langere termijn. "Het maakt me niet uit wat er deze of volgende race gebeurt. Waar het mij om gaat, is hoe we ons volgend jaar, het jaar daarna en in 2026 gaan ontwikkelen. Deze grote mijlpaalveranderingen. Dus hoe bereiken we dat? Sommigen richtten zich op brandbestrijding op korte termijn, dus dan moet je de brandslangen neerleggen en focussen op het opzetten van een goede structuur. Dan komen de goede dingen een half jaar of jaar later. De organisatie heeft deze verandering omarmd en we gaan nu een beetje meer werken aan hoe we verder gaan en vooruit kijken."

Deze veranderingen moeten goed uitpakken voor Williams, dat onder Vowles met de zevende plaats bij de constructeurs het beste resultaat behaalde sinds 2017. Hij hoopt dat de veranderingen ook merkbaar zijn binnen het team, met name op vlakken die verder gaan dan puur snelheid. "Er zijn een paar dingen die iedereen kan oppakken. Prestaties zijn daar één element van, maar ik bedoel meer de houding, aanpak, lichaamstaal, richting en investering - de wereld in gaan en vragen om meer geld, niet minder geld. Dat zijn allemaal veranderingen in aanpak die hopelijk tastbaar zijn. De rijrichting is er een waar ik me goed bij voel. Ik ben ervan overtuigd dat het schip de goede kant op gaat. We kijken nog niet de goede kant op, maar we hebben tenminste het roer vast en we bewegen."