Waarom is brandstof bijtanken verboden in de Formule 1?

Sinds wanneer is bijtanken niet meer toegestaan?

Sinds 2010 is het niet meer toegestaan om gedurende de race te tanken. Dit betekent dat de teams van tevoren voldoende brandstof in de bolide moeten stoppen, zodat de coureurs de Grand Prix in één keer kunnen uitrijden. In het huidige reglement mogen auto’s maximaal 110 kilogram brandstof meenemen, maar ook moeten ze een liter overhouden voor de controle van de FIA. Hebben ze minder dan een liter, dan wordt de deelnemer gediskwalificeerd. Dit gebeurde bijvoorbeeld Sebastian Vettel in Hongarije 2021. De viervoudig wereldkampioen had een knappe podiumplaats gescoord op de Hungaroring, maar zijn trofee werd afgepakt nadat bleek dat hij onvoldoende brandstof bij zich had om door de keuring heen te komen.

Waarom bijtanken werd verboden in F1

Veiligheid stond centraal in de redenatie van de FIA. In het verleden waren verschillende incidenten gebeurd met het bijvullen van de brandstoftank. Aangezien een pitstop een crucial moment in de race is, willen teams de auto zo snel mogelijk terug op de baan hebben. Dit ging ten kosten van de waarborging van de veiligheid. Jos Verstappen ondervond dit tijdens de GP van Hockenheim in 1994. De brandstofslang was niet goed gekoppeld aan de Benetton van de Nederlander, waardoor liters brandstof over de auto werd gespoten. Kort daarna ontvlamde het en was er een grote vuurbal in de pitstraat te zien. Gelukkig werd de brand snel geblust en kwam Verstappen zonder al te grote kleurscheuren uit de cockpit.

Komt het ooit terug naar F1?

Sinds de afschaffing van bijtanken is er de nodige kritiek geweest. Brandstofmanagement is een essentieel onderdeel van de racestrategie geworden, waardoor coureurs niet meer constant met het mes tussen de tanden rijden. In plaats daarvan moeten ze veel liften en coasten, het loslaten van het gaspedaal voor het rempunt zodat brandstof wordt bespaard. Daarnaast zijn de F1-wagens een stuk zwaarder door de gevulde brandstoftanks, waardoor de coureurs tijdens de race per ronde seconden langzamer zijn dan in de kwalificatie.

Toch lijkt het er niet op dat de FIA bijtanken tijdens de races terug zal brengen. Naast zorgen om de veiligheid kost het de teams veel geld om de brandstofsystemen te ontwikkelen en mee te nemen naar de circuits. Ex-F1-coureur Romain Grosjean vertelde in 2019 dat de coureurs dat liever wel zouden zien. “Niet omdat we denken dat het goed voor het racen is, maar omdat we het gewicht naar beneden moeten halen om Pirelli te helpen. Het zou een tijdelijke oplossing zijn om de auto zeventig of zestig kilogram lichter te maken. Het is één van de redenen dat de banden zo oververhitten”, zei de Fransman destijds. Sindsdien zijn de F1-auto’s nog ruim vijftig kilogram zwaarder geworden.

Hoe werkt een F1-brandstoftank?

De brandstoftank in een F1-auto verschilt sterk met die van een conventionele auto. Ze zijn ontworpen om zo onverwoestbaar mogelijk te zijn. In plaats van een harde tank, is de tank in een F1-auto een flexibele zak die in de auto wordt gestopt en dan wordt gevuld als een soort ballon. Deze wordt achter het stoeltje van de coureur geplaatst, maar direct voor de motor.

Is bijtanken toegestaan in andere raceklassen?

In alle formulewagencompetities is brandstof bijtanken niet toegestaan, net als in de MotoGP. In Amerikaanse racecompetities NASCAR en IndyCar is het daarentegen wel toegestaan, net als in het World Endurance Championship. Bij het WEC wordt gereguleerd hoeveel brandstof er per uur verbruikt mag worden, om de prestaties van de hybride-auto’s gelijk te maken aan die van non-hybrides. Zo mag een hybride-Hypercar maximaal 80,2 kg brandstof per uur verbruiken op het Franse Le Mans-circuit, terwijl een auto zonder elektrische aandrijving 110 kilogram per uur mag verbranden.