Formule 1 GP van Mexico

Waarom Honda’s power unit in Mexico na vijf ronden de geest gaf

De Mexicaanse race, die op grote hoogte plaatsvond, voelde als een terugblik op Honda’s problemen vroeg in het seizoen, aangezien beide Aston Martins al snel uitvielen

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 15:37

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

In zijn vooruitblik op de Grand Prix van Mexico had Shintaro Orihara van Honda het Autodromo Hermanos Rodriguez omschreven als “een zeer uitdagend circuit voor de power unit”, maar hij had wellicht niet verwacht dat het weekend van Aston Martin zo zou ontsporen.

Ondanks een behoorlijk tempo en veel kilometers in de vrije trainingen – Fernando Alonso zat in VT2 slechts 0,769 seconde achter snelste man Charles Leclerc, terwijl de AMR26’s over alle drie de sessies samen liefst 144 ronden aflegden – ging het in de competitieve sessies helemaal mis.

Honda loste tussen VT3 en de kwalificatie wel enkele problemen met de rijeigenschappen en turbogat op, maar Alonso kreeg zaterdagmiddag te maken met “abnormale signalen in de watersystemen”. Dat weerhield hem er niet van om Lance Stroll te verslaan in de kwalificatie; toch lagen beide auto’s er in Q1 uit, vier tienden boven de tijd die nodig was voor Q2.

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In de race vielen beide na vijf ronden uit door koelingsproblemen.

“We wisten dat we door de bijzondere omstandigheid van de grote hoogte van Mexico-Stad voor de koeling voor enkele extra uitdagingen zouden staan vergeleken met andere circuits”, zei Orihara, Honda’s trackside general manager en hoofdingenieur, na de race.

“We ontdekten echter dat ons ERS-koelcircuit zwaarder werd belast dan verwacht en daarom moesten we de auto in verschillende sessies stilzetten.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Ondanks dat we tijdens de trainingen een reeks ronden hebben afgelegd, deed het probleem zich vandaag en gisteren tijdens de kwalificatie voor.

“Bij elke race dit jaar moeten we leren voor 2027, zelfs de harde lessen. We hebben veel data die we volgend jaar mee terug kunnen nemen naar dit circuit, ook over het turbogat, en we gaan aan de oplossingen werken.”

Orihara wees er donderdag op dat de MGU-H in voorgaande jaren de turbo ondersteunde en daarmee het turbogat verkleinde, maar de nieuwe, eenvoudigere power units hebben dat systeem niet meer – en ook dat was een probleem in de ijlere lucht op de grote hoogte van Mexico-Stad.

Terwijl een gefrustreerde Stroll aan het einde van het weekend alleen laconieke antwoorden aan de media gaf, was Alonso iets spraakzamer en onderstreepte hij de omvang van de uitdaging voor Aston Martin en Honda.

“De auto is heel goed”, zei de Spanjaard. “Het probleem is alleen dat we blijkbaar met de motor niet meer ronden kunnen rijden dan een bepaald aantal. Hopelijk hebben we een les geleerd en komen we volgend jaar beter voorbereid terug.”

Maar de door Adrian Newey ontworpen machine had potentieel – zelfs in Mexico. Het is eerlijk om te zeggen dat Alonso en Stroll in de race niet veel kans kregen om te laten zien wat ze konden; toch was de Spanjaard, als je zijn snelste drie sectoren van zondag bij elkaar optelt (hij pitte in ronde drie, waardoor hij geen behoorlijke ronde kon afmaken), bijna even snel als Carlos Sainz van Williams, ondanks dat hij vermoedelijk een veel zwaardere auto had met een volle tank brandstof.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Toen we donderdag bij elkaar zaten, zeiden we dat dit een circuit is met veel langzame bochten”, zei Mike Krack, chief trackside officer van Aston Martin. “En als we de rijeigenschappen onder controle krijgen, kunnen we competitief zijn. Bijvoorbeeld bochten zoals het stadiondeel, [bochten] 4-5-6, langzame stukken.”

Betrouwbaarheid is dus de kern van het probleem – net als het hooghouden van de moraal. “Het is voor iedereen moeilijk om in zulke situaties de motivatie hoog te houden, en we worstelen al het hele jaar”, gaf Krack toe.

“We hadden een heel moeilijke start van het jaar. Daarna, in de periode waarin we de upgrades en de ADUO introduceerden, hadden we wat betere resultaten. Nu hebben we meer problemen qua betrouwbaarheid. In Texas hadden we andere problemen met incidenten. Weet je, het hoort bij racen.

“Het punt is dat iedereen zijn best doet, iedereen gemotiveerd is om het beter te doen, en ik twijfel niet aan de motivatie. We hoeven ze niet te motiveren; het motiveert ze maximaal.”

En als iemand gemotiveerd blijft, dan is het Alonso wel. “Ik doe elke keer mijn best, elke ronde die ik rijd, elke ochtend dat ik wakker word, elke voorbereiding die ik doe, al het eten dat ik neem – alles is erop gericht om achter het stuur zo goed mogelijk te presteren”, benadrukte hij opnieuw, ondanks zijn zevende uitvalbeurt van het seizoen.

Aanvullende verslaggeving door Luis Ramirez

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