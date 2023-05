Waarom Honda toch afziet van een vertrek uit de Formule 1

Het plotselinge vertrek van Honda eind 2021 is nog altijd een van de grootste verrassingen in de Formule 1 van de voorbije jaren. Juist op het moment dat de samenwerking met Red Bull Racing tot volle wasdom kwam, besloot het vorige management van de Japanners om de stekker uit het project te trekken. Men wilde meer focus op het ontwikkelen van duurzame, alternatieve energievormen. De Formule 1 paste niet meer binnen die uitstraling.

In het nieuwe motorreglement, wat vanaf 2026 gaat gelden, is er flink wat veranderd. Zo is de ingewikkelde en dure MGU-H geschrapt en wordt er meer aandacht besteed aan duurzame oplossingen om energie terug te winnen. Dit bracht diverse nieuwe fabrikanten aan de onderhandelingstafel. Audi stapt in 2026 in en slaat de handen ineen met Alfa Romeo, Red Bull gaat een nauwe samenwerking aan met Ford. Ook het nieuwe management van Honda raakte plots weer enthousiast. De Japanners zijn van mening dat de grote mate van elektrificatie en de wens van F1 om klimaatneutraal te worden weer passen binnen de eigen plannen.

“De voornaamste sleutelfactor voor deze beslissing was de weg die ingeslagen wordt met de nieuwe reglementen voor 2026: de richting van klimaatneutraal”, legt HRC-president Koji Watanabe uit. “En die richting kwam overeen met het doel van ons bedrijf voor de toekomst. Dat is de doorslaggevende factor. Op dit moment is elektrisch vermogen goed voor 20 procent of minder ten opzichte van de verbrandingsmotor. De nieuwe reglementen schrijven 50 procent of meer elektrificatie voor.” Honda CEO Toshihiro Mibe voegt toe: “Met de nieuwe regels is een compacte, lichtgewicht en sterke elektrische motor met een high performance batterij en goed energiemanagement de sleutel tot overwinningen. Wij zijn van mening dat de technologie en kennis die we opdoen met deze nieuwe uitdaging toegepast kan worden op onze toekomstige elektrische voertuigen voor massaproductie.”

In 2026 stapt de Formule 1 ook over op 100 procent duurzame biobrandstof. Ook dat komt overeen met de ambities van Honda als bedrijf: “Daardoor moeten we echt gaan nadenken hoe we de nieuwe brandstof gaan integreren in de verbrandingsmotor. We moeten ook bekijken hoe we de efficiëntie kunnen optimaliseren om beter te gaan presteren. Die richting past bij de richting die Honda wil inslaan.”

