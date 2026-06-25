Waarom Honda in de F1 van 2026 slechts één van zijn twee upgrade-mogelijkheden zal benutten

Honda, de partner vanAston Martin voor de Formule 1-aandrijfeenheid, zegt dat het dit jaar slechts één verbetering aan de aandrijfeenheid zal doorvoeren, ondanks het feit dat het over twee upgradetokens beschikt.

Voor de gloednieuwe krachtbronnen van 2026 heeft de FIA, de overkoepelende organisatie van de F1, een upgrade-regeling bedacht met de naam ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Deze regeling kent fabrikanten extra testuren op de dyno en een verruiming van het kostenplafond toe volgens een glijdende schaal, afhankelijk van hoe ver hun V6-motor achterblijft bij de benchmark.

Red Bull-Ford Powertrains werd na de Grand Prix van Canada op het eerste meetpunt als benchmark aangemerkt, waarbij Honda een van de verschillende fabrikanten was die qua V6-vermogen meer dan 4% achterbleef. Dat geeft Honda twee upgrade-mogelijkheden om zijn volledige krachtbron dit seizoen te vernieuwen, en nog eens twee tokens voor 2027.

Maar Honda, dat verschillende knelpunten moet aanpakken met betrekking tot de prestaties, het gewicht en de betrouwbaarheid van zijn krachtbron voor 2026, heeft besloten om dit jaar slechts één motorupdate door te voeren, die het hoopt in te zetten kort voor of na de zomerstop in augustus, waardoor het in feite een tweede kans laat liggen.

"We zijn van plan om rond de zomer een nieuwe motor te introduceren. Daarna denk ik niet dat we dit jaar nog een volgende stap zullen zetten", aldus Shintaro Orihara, Honda's general manager en hoofdingenieur op het circuit.

Motorsport heeft vernomen dat Honda in zijn fabriek in Sakura, Japan, twee afzonderlijke teams heeft opgezet voor de motorprojecten voor 2026 en 2027. Dus terwijl de ene groep werkt aan de verbeterde ADUO-aandrijfeenheid voor augustus, werkt de andere groep ingenieurs op volle kracht om ervoor te zorgen dat Honda begin volgend jaar een veel competitiever figuur slaat.

Shintaro Orihara, algemeen manager en hoofdingenieur van Honda Racing Corporation Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Orihara waarschuwde dat de motorupdates geen wonderen zullen verrichten, maar heeft er vertrouwen in dat het Japanse merk flinke vooruitgang kan boeken. „We richten ons gewoon op het realiseren van een redelijke stap rond de zomer. We hebben nog veel races te gaan”, zei hij.

"Ik zou zeggen dat het geen kleine stap is, maar ook geen wonder. We werken echter hard om een aantal redelijke stappen te realiseren. Misschien nog voor de zomerstop of erna."

Audi en Ferrari hadden al geanticipeerd op de verwachte ADUO-steun, die tijdens het Grand Prix-weekend van Monaco door de e FIA aan de teams werd bekendgemaakt, en introduceerden een eerste reeks motorupgrades in respectievelijk Barcelona en Oostenrijk. Maar Honda heeft vastgehouden aan zijn plan van één grotere upgrade halverwege het seizoen.

"Ik denk dat zij hun eigen project hebben, en Honda heeft ons eigen project," zei Orahiara toen hem werd gevraagd of hij verrast was door de snelle uitrol van de upgrades door Audi. "Wij concentreren ons op ons project. We nemen een groot risico om onze prestaties te verbeteren. Daarom richten we ons op het doorvoeren van de verbeteringen rond de zomer, in plaats van tijdens deze of de vorige race. We concentreren ons dus gewoon op ons plan.”

Leden van het Honda Racing-team op de startgrid. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De nieuwe krachtbron zal naar verwachting samenvallen met een aanzienlijke aerodynamische upgrade van Aston Martin, hoewel hoofdingenieur Mike Krack zei dat de motor- en auto-upgrades zullen worden geïntroduceerd zodra ze zijn goedgekeurd.

"Ik denk dat ze niet van elkaar afhankelijk zijn," zei Krack. "Iedereen werkt keihard omdat we er natuurlijk het maximale uit willen halen. Je verschuift de deadlines dus altijd zo ver mogelijk naar voren en we brengen het zodra het klaar is."

Tot die tijd zal Aston Martin naar verwachting onderaan de startopstelling blijven hangen, aangezien het in recente races op het gebied v door nieuwkomer Cadillac is achtergelaten. Aston wist in Monaco één punt te scoren met Fernando Alonso, dankzij een reeks controversiële straffen voor te hard rijden in de pitstraat, waardoor George Russell van Mercedes uit de top 10 werd gedegradeerd en Sergio Perez van Cadillac werd bestraft.