Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

FIA schaft tijdens bijeenkomsten in Macau de beperkingen op de ambtstermijn van de voorzitter af

Formule 1
GP van Oostenrijk
FIA schaft tijdens bijeenkomsten in Macau de beperkingen op de ambtstermijn van de voorzitter af

"Geen echte sterke punten": McLaren F1-auto wacht op updates en kansen – Oscar Piastri

Formule 1
GP van Oostenrijk
"Geen echte sterke punten": McLaren F1-auto wacht op updates en kansen – Oscar Piastri

Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

Formule 1
GP van Oostenrijk
Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

"Ik werk liever met paarden dan met ezels" – Aprilia-baas reageert op de komst van Bagnaia

MotoGP
"Ik werk liever met paarden dan met ezels" – Aprilia-baas reageert op de komst van Bagnaia

Viñales: ‘Als ik volgend jaar niet in de MotoGP rijd, is dat uitsluitend de schuld van KTM’

MotoGP
Bandentest Brno
Viñales: ‘Als ik volgend jaar niet in de MotoGP rijd, is dat uitsluitend de schuld van KTM’

Betrouwbaarheidsupdate voor Mercedes-motor na DNF Antonelli

Formule 1
GP van Oostenrijk
Betrouwbaarheidsupdate voor Mercedes-motor na DNF Antonelli

Bezzecchi houdt vol dat de raceuitsluiting terecht was en spreekt zich uit over de controverse in Brno

MotoGP
TT Assen
Bezzecchi houdt vol dat de raceuitsluiting terecht was en spreekt zich uit over de controverse in Brno

Waarom Honda in de F1 van 2026 slechts één van zijn twee upgrade-mogelijkheden zal benutten

Formule 1
GP van Oostenrijk
Waarom Honda in de F1 van 2026 slechts één van zijn twee upgrade-mogelijkheden zal benutten
Formule 1 GP van Oostenrijk

Waarom Honda in de F1 van 2026 slechts één van zijn twee upgrade-mogelijkheden zal benutten

Honda heeft voor het Formule 1-seizoen 2026 twee ADUO-upgrade-tokens voor de motor toegewezen gekregen, maar heeft besloten zich te concentreren op één enkele zomerupgrade voor Aston Martin

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Honda, de partner vanAston Martin voor de Formule 1-aandrijfeenheid, zegt dat het dit jaar slechts één verbetering aan de aandrijfeenheid zal doorvoeren, ondanks het feit dat het over twee upgradetokens beschikt.

Voor de gloednieuwe krachtbronnen van 2026 heeft de FIA, de overkoepelende organisatie van de F1, een upgrade-regeling bedacht met de naam ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Deze regeling kent fabrikanten extra testuren op de dyno en een verruiming van het kostenplafond toe volgens een glijdende schaal, afhankelijk van hoe ver hun V6-motor achterblijft bij de benchmark.

Red Bull-Ford Powertrains werd na de Grand Prix van Canada op het eerste meetpunt als benchmark aangemerkt, waarbij Honda een van de verschillende fabrikanten was die qua V6-vermogen meer dan 4% achterbleef. Dat geeft Honda twee upgrade-mogelijkheden om zijn volledige krachtbron dit seizoen te vernieuwen, en nog eens twee tokens voor 2027.

Lees ook:

Maar Honda, dat verschillende knelpunten moet aanpakken met betrekking tot de prestaties, het gewicht en de betrouwbaarheid van zijn krachtbron voor 2026, heeft besloten om dit jaar slechts één motorupdate door te voeren, die het hoopt in te zetten kort voor of na de zomerstop in augustus, waardoor het in feite een tweede kans laat liggen.

"We zijn van plan om rond de zomer een nieuwe motor te introduceren. Daarna denk ik niet dat we dit jaar nog een volgende stap zullen zetten", aldus Shintaro Orihara, Honda's general manager en hoofdingenieur op het circuit.

Motorsport heeft vernomen dat Honda in zijn fabriek in Sakura, Japan, twee afzonderlijke teams heeft opgezet voor de motorprojecten voor 2026 en 2027. Dus terwijl de ene groep werkt aan de verbeterde ADUO-aandrijfeenheid voor augustus, werkt de andere groep ingenieurs op volle kracht om ervoor te zorgen dat Honda begin volgend jaar een veel competitiever figuur slaat.

Shintaro Orihara, Trackside General Manager and Chief Engineer of Honda Racing Corporation

Shintaro Orihara, algemeen manager en hoofdingenieur van Honda Racing Corporation

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Orihara waarschuwde dat de motorupdates geen wonderen zullen verrichten, maar heeft er vertrouwen in dat het Japanse merk flinke vooruitgang kan boeken. „We richten ons gewoon op het realiseren van een redelijke stap rond de zomer. We hebben nog veel races te gaan”, zei hij.

"Ik zou zeggen dat het geen kleine stap is, maar ook geen wonder. We werken echter hard om een aantal redelijke stappen te realiseren. Misschien nog voor de zomerstop of erna."

Audi en Ferrari hadden al geanticipeerd op de verwachte ADUO-steun, die tijdens het Grand Prix-weekend van Monaco door de e FIA aan de teams werd bekendgemaakt, en introduceerden een eerste reeks motorupgrades in respectievelijk Barcelona en Oostenrijk. Maar Honda heeft vastgehouden aan zijn plan van één grotere upgrade halverwege het seizoen.

"Ik denk dat zij hun eigen project hebben, en Honda heeft ons eigen project," zei Orahiara toen hem werd gevraagd of hij verrast was door de snelle uitrol van de upgrades door Audi. "Wij concentreren ons op ons project. We nemen een groot risico om onze prestaties te verbeteren. Daarom richten we ons op het doorvoeren van de verbeteringen rond de zomer, in plaats van tijdens deze of de vorige race. We concentreren ons dus gewoon op ons plan.”

Honda Racing team members on the grid.

Leden van het Honda Racing-team op de startgrid.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De nieuwe krachtbron zal naar verwachting samenvallen met een aanzienlijke aerodynamische upgrade van Aston Martin, hoewel hoofdingenieur Mike Krack zei dat de motor- en auto-upgrades zullen worden geïntroduceerd zodra ze zijn goedgekeurd.

"Ik denk dat ze niet van elkaar afhankelijk zijn," zei Krack. "Iedereen werkt keihard omdat we er natuurlijk het maximale uit willen halen. Je verschuift de deadlines dus altijd zo ver mogelijk naar voren en we brengen het zodra het klaar is."

Tot die tijd zal Aston Martin naar verwachting onderaan de startopstelling blijven hangen, aangezien het in recente races op het gebied v door nieuwkomer Cadillac is achtergelaten. Aston wist in Monaco één punt te scoren met Fernando Alonso, dankzij een reeks controversiële straffen voor te hard rijden in de pitstraat, waardoor George Russell van Mercedes uit de top 10 werd gedegradeerd en Sergio Perez van Cadillac werd bestraft.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

FIA schaft tijdens bijeenkomsten in Macau de beperkingen op de ambtstermijn van de voorzitter af

Formule 1
GP van Oostenrijk
FIA schaft tijdens bijeenkomsten in Macau de beperkingen op de ambtstermijn van de voorzitter af

"Geen echte sterke punten": McLaren F1-auto wacht op updates en kansen – Oscar Piastri

Formule 1
GP van Oostenrijk
"Geen echte sterke punten": McLaren F1-auto wacht op updates en kansen – Oscar Piastri

Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

Formule 1
GP van Oostenrijk
Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

"Ik werk liever met paarden dan met ezels" – Aprilia-baas reageert op de komst van Bagnaia

MotoGP
"Ik werk liever met paarden dan met ezels" – Aprilia-baas reageert op de komst van Bagnaia
Vorig artikel Waarom Audi en Ferrari hun F1-motoren al mogen upgraden, ondanks het Red Bull-verzoek

Beste reacties
Meer van
Filip Cleeren

FIA geeft hittewaarschuwing af voor F1 Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
FIA geeft hittewaarschuwing af voor F1 Grand Prix van Oostenrijk

McLaren test eigen versie van Macarena-vleugel tijdens F1 GP van Oostenrijk

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
McLaren test eigen versie van Macarena-vleugel tijdens F1 GP van Oostenrijk

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Meer van
Aston Martin Racing

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Fernando Alonso start vanuit pitstraat na motorwissel in Barcelona

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Fernando Alonso start vanuit pitstraat na motorwissel in Barcelona

Alonso hard voor Aston Martin en Honda: "We hebben slechtste auto en motor"

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Alonso hard voor Aston Martin en Honda: "We hebben slechtste auto en motor"

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Bekijk meer