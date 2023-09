Waarom Honda na bekendmaking terugtrekking uit F1 succesvoller is

De samenwerking tussen Honda en Red Bull Racing is hard op weg om één van de succesvolste samenwerkingen uit de F1-geschiedenis te worden. Dit jaar kan de tweede constructeurstitel op rij het team niet meer ontgaan en voor Max Verstappen ligt de derde wereldtitel bij de coureurs met Honda voor het grijpen. Ironisch genoeg kwamen de successen pas nadat Honda bekendmaakte de Formule 1 te verlaten.

Op de vrijdag was Honda aan de beurt om de motor te laten zien tijdens een zogenoemde technical showing. Daarin vertelt de leider van het F1-project, Tetsushi Kakuda, dat het gelukt is om in de fabriek de terugtrekking van iets negatiefs om te buigen naar iets positiefs. Sterker nog, de Japanner verklaart dat die keuze juist de sleutel was tot de successen. "In reactie op de keuze van het bedrijf om vanaf 2022 terug te trekken, hebben we besloten om bepaalde motorelementen eerder dan gepland te introduceren", zegt Kakuda.

Wel erkent de Honda-topman dat AlphaTauri en Red Bull voor de bekendmaking van de terugtrekking al op de hoogte waren van dit idee. "Ze reageerden daar positief op en besloten het te gebruiken", verklaart de Japanse ingenieur. "Ook al wisten zij niet wat de plannen [voor de motor] waren, accepteerden ze het. We zijn hen dankbaar voor hun flexibiliteit. We wilden hoe dan ook de nieuwe onderdelen introduceren, want we geloofden dat we bij konden dragen aan [het winnen van] een kampioenschap."

Kakuda onthult ook dat het de engineers van Honda de eer te na was om Red Bull met lege handen achter te laten. "We zaten in de situatie dat Red Bull de motoren na ons vertrek ook zouden gebruiken", noemt de Japanner. "We hadden de afspraak dat we een motor zouden bouwen die aan alle regels zou voldoen, maar onze engineering-geest werd opnieuw aangewakkerd. We wilden geen situatie creëren waarin we iets achterlieten dat niet competitief zou zijn in de jaren van de engine freeze. We hebben toen alles op alles gezet om competitiviteit te vinden."

Totaal nieuwe motor in 2022

Naast het eerder introduceren van nieuwe onderdelen vernieuwde Honda ook de volledige interne infrastructuur van de krachtbron voor 2022. Ook dat heeft ervoor gezorgd dat Red Bull bij het ingaan van de grondeffectregels een vliegende start had. Kakuda vertelt dat hij het de moeite van de inzet waard vond, ondanks dat men intern bij de fabrikant vraagtekens bij de inspanningen zette. "In het begin was er iemand die vroeg: 'Waarom stop je zoveel tijd in iets wat Honda nooit gaat gebruiken?' Maar het is ons uiteindelijk toch gelukt."