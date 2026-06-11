Pierre Gasly was ervan overtuigd dat hij niets verkeerd heeft gedaan tijdens de Grand Prix van Monaco. De Fransman verloor een podiumplaats door twee tijdstraffen voor te hard rijden in de pitstraat, maar volgens hem overschreed hij de snelheidslimiet op geen enkel moment.

Juist daarom probeert Alpine via een Right of Review-procedure het resultaat alsnog te laten aanpassen. Mocht het team daarin slagen, dan kan dat echter een veel groter probleem blootleggen.

Gasly was namelijk niet de enige coureur die werd bestraft voor een vermeende snelheidsovertreding in de pitstraat. Ook andere rijders, onder wie een titelkandidaat, kregen straffen voor hetzelfde vergrijp. Daardoor reiken de gevolgen veel verder dan alleen het verlies van wat Gasly's zesde Formule 1-podium had kunnen worden.

De hoorzitting vindt donderdag om 13.00 uur plaats, waarbij vertegenwoordigers van Alpine en de stewards van de Grand Prix van Monaco aanwezig zullen zijn. De uitkomst kan nieuwe brandstof leveren voor een van de meest controversiële onderwerpen van het raceweekend in Monaco.

Technisch probeem FIA?

Wat er precies misging, is nog altijd niet volledig duidelijk. Wel lijkt het onwaarschijnlijk dat zes coureurs plotseling vergaten waar en wanneer ze hun pitstraatlimiter moesten inschakelen. Juist het grote aantal straffen wijst erop dat er mogelijk iets mis was met het meetsysteem zelf.

Gasly hield na afloop vol dat hij niet alleen zeker wist dat hij de limiet niet had overschreden, maar dat hij uit voorzorg de begrenzer zelfs eerder dan noodzakelijk had geactiveerd. Andere bestrafte coureurs maakten vergelijkbare opmerkingen.

De vermoedelijke oorzaak ligt bij het systeem waarmee de pitstraatsnelheid wordt gecontroleerd. In plaats van de snelheid op één specifiek punt te meten, berekent het systeem hoe snel een auto een bepaald traject tussen meetpunten aflegt. Wanneer die afstand sneller wordt afgelegd dan mogelijk is binnen de toegestane snelheid, volgt automatisch een overtreding.

Volgens de theorie die momenteel de ronde doet, zouden coureurs in Monaco hun route door de pitstraat hebben verkort. Dat kan zijn gebeurd bij de ingang van de pitstraat, waar auto's scherp naar rechts sturen en vervolgens direct weer naar links. Het kan ook zijn gebeurd bij de uitgang. Daardoor zou de afgelegde afstand tussen de meetpunten korter zijn geworden dan het systeem verwachtte.

De ingang van de pitstraat in Monaco.

Opvallend genoeg lijkt Alpine zelf niet exact te weten waar Gasly volgens het systeem te snel zou hebben gereden. Het team benadrukt wel dat de begrenzer op beide auto's bewust conservatief was ingesteld op maximaal 59,5 kilometer per uur, een halve kilometer per uur onder de toegestane limiet.

"Om eerlijk te zijn begrijpen we niet waarom we deze straffen hebben gekregen", zei Alpine-teambaas Steve Nielsen na de race. "En we begrijpen ook niet waarom zoveel andere teams hetzelfde probleem hadden. Zes overtredingen in één race is iets wat je normaal gesproken over een heel seizoen verwacht."

Nielsen benadrukte dat het verzoek tot herziening geen protest of beroep is. Het doel is volgens hem om alle data naast die van de FIA te leggen en precies te begrijpen hoe de stewards tot hun conclusie zijn gekomen.

Dat maakt de zaak juridisch interessant. De stewards baseerden hun beslissingen immers op de informatie die het officiële systeem leverde. Tijdens de race hadden zij weinig andere keuze dan coureurs te bestraffen zodra het systeem een overtreding registreerde. Pas achteraf ontstond de vraag of het systeem in Monaco wel correct functioneerde.

Een belangrijk detail is dat de reglementen alleen stellen dat er een snelheidslimiet geldt in de pitstraat. Ze schrijven niet expliciet voor hoe die snelheid gemeten moet worden. Teams zouden daarom kunnen aanvoeren dat hun auto's nooit daadwerkelijk harder reden dan 60 kilometer per uur. Tegelijkertijd ontbreekt in de regels een precieze definitie van wat onder "te hard rijden" wordt verstaan.

Pierre Gasly leek in Monaco op weg naar een podium. Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Voordat Alpine inhoudelijk gelijk kan krijgen, moet het eerst aantonen dat er sprake is van nieuw, significant en relevant bewijs. Telemetrie- en GPS-data zouden kunnen bewijzen dat Gasly nooit harder reed dan toegestaan. Het probleem is echter dat dergelijke gegevens tijdens de race al beschikbaar waren. Daardoor bestaat de kans dat het verzoek simpelweg wordt afgewezen zonder dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Dat lijkt voorlopig zelfs het meest waarschijnlijke scenario. Misschien is dat ook de minst problematische uitkomst.

Alpine in het gelijkgesteld, en dan?

Want als de stewards Alpine wél gelijk geven, ontstaat direct een nieuw vraagstuk. Wat moet er dan gebeuren met alle andere straffen? George Russell kreeg bijvoorbeeld niet alleen een straf voor te hard rijden, maar ook een tweede sanctie omdat hij de eerste straf niet correct uitvoerde. Het herstellen van één uitslag zou dus direct gevolgen hebben voor meerdere coureurs en mogelijk zelfs voor het kampioenschap.

Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de vraag of teams vooraf zijn gewaarschuwd voor mogelijke problemen met de configuratie van de pitstraatbegrenzer. De FIA stelt van wel, terwijl Alpine daar anders over lijkt te denken. De herhaalde uitspraken van Nielsen dat het team de situatie niet begrijpt, wijzen in die richting.

Vergelijkbaar incident

Een vergelijkbaar incident deed zich al eens voor tijdens de Grand Prix van Monaco van 2009. Destijds kreeg Sebastian Vettel een drive-through penalty omdat hij bij het binnenrijden van de pitstraat zijn route had verkort. Ook toen stelde de Duitser dat hij de snelheidslimiet nooit had overschreden en pleitte hij voor aanpassingen aan het systeem.

De stewards opereren onafhankelijk van zowel de FIA als Formula One Management en hoeven zich daarom niet druk te maken over mogelijke gevolgen voor die organisaties. Hun taak is uitsluitend het beoordelen van de aangeleverde bewijzen. Daardoor is het niet uitgesloten dat zij Alpine's argumentatie serieus nemen als die voldoende onderbouwd blijkt.

Toch lijkt een wijziging van de uitslag voorlopig onwaarschijnlijk. Een realistischer gevolg is dat de FIA samen met FOM opnieuw moet kijken naar de manier waarop pitstraatsnelheden worden gecontroleerd, zeker op unieke circuits als Monaco. Dat zou toekomstige problemen kunnen voorkomen, maar het levert Pierre Gasly waarschijnlijk geen verloren podiumplaats op. Ook George Russell zal daardoor niet ineens dichter bij Andrea Kimi Antonelli in het kampioenschap komen.