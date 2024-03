Met een dubbele puntenfinish in de Grand Prix van Australië mag het team van Haas tevreden zijn. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg vertrokken vanaf een veertiende en zestiende stek, waarna Magnussen als tiende finishte en Hülkenberg negende werd. Een goede score, al wil teambaas Ayao Komatsu niet van een perfecte race spreken.

"We hadden al verwacht dat onze race pace beter zou zijn dan de kwalificatie pace. We wisten wel dat als er aan de voorkant van de race niets zou gebeuren, het heel moeilijk zou zijn om punten te scoren. Onze taak is er te staan als er kansen zijn", legt Komatsu uit. "We deden dat vandaag bijna perfect. Waarom bijna? We zijn verslagen door [Yuki] Tsunoda en in de eerste ronde pitstops verloren we met Kevin twee plaatsen. Dat had niet gemogen, maar verder was het geweldig. De pitstops waren goed en de coureurs werkten goed samen."

Het moment in de race dat Magnussen en Hülkenberg volgens Komatsu de goede samenwerking lieten zien, was toen het team vroeg om van positie te wisselen. "Kevin reed op de harde band en Nico op de mediums. Nico had die band door de virtual safety car", waarmee de Japanner doelt op de goed getimede pitstop op het moment dat Lewis Hamilton uitviel. "Kevin zijn strategie was toen al mislukt. Dat was niet zijn fout, maar de schuld van het team. Kevin had alle recht om daar woedend over te zijn, maar toen we hem vroegen om van plek te wisselen deed hij dat direct. Hij weet hoe belangrijk het is dat we deze kansen grijpen. Dit was dus heel goed."

Komatsu vindt het jammer dat de strategie voor Magnussen niet zo werkte als gepland, maar vindt wel dat Haas het risico moest nemen om op twee verschillende strategieën te wedden. "We besloten dat te doen vanwege de risico op een safety car", aldus de teambaas. "Daarom zetten we Nico op de hards in het begin van de race. We wilden hem lang door laten rijden. Hij had ook een goede pace, dus het was niet nodig om hem naar binnen te halen. Toen de virtual safety car kwam deden we dat natuurlijk wel."

Door de dubbele puntenfinish staat Haas voorlopig op een zevende positie in het WK bij de constructeurs.