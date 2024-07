Waarom Haas F1 succes boekt in de ontwikkelingsstrijd

De verwachtingen bij het Haas Formule 1-team waren laag, maar de Amerikaanse renstal staat er halverwege het seizoen niet slecht voor. Zo scoorde Nico Hülkenberg de afgelopen twee races twee keer een zesde plaats. Door de goede resultaten is Haas F1 Team serieus in gevecht met RB F1 Team voor de zesde plek in het constructeurskampioenschap, wat volgens Hülkenberg een 'enorme comeback' is.

Het is makkelijk om te stellen dat Haas simpelweg een betere auto heeft gebouwd, maar dat is niet helemaal waar. De VF-24 is namelijk geen revolutionair andere auto dan zijn voorganger, het is eerder een doorontwikkeling van de VF-23 - en dat was zeker geen topauto. De sleutel voor de verbeteringen ligt bij het blijven volgen van de ingeslagen weg op het gebied van de ontwikkeling van de auto. Het moeizame seizoen 2023 zorgde niet voor paniek, maar juist voor vastberadenheid richting het huidige seizoen.

Dat Haas nu zulke stappen zet, valt extra op vanwege het feit dat andere teams juist grote moeite hebben met het verbeteren van de auto. Onder andere grote teams als Ferrari en Aston Martin Racing slagen er niet om om hun eigen auto naar het volgende niveau te tillen. Ferrari introduceerde in Barcelona een nieuwe vloer waardoor de auto begon te stuiteren en het upgradepakket van Aston Martin in Imola leverde een moeilijk af te stellen auto op. Wat beide teams achteraf toegaven, is dat de updates er op papier prima uit zagen, maar dat het resultaat achterbleef.

Het is gezien het beperkte budget van Haas des te opvallender dat het wel de updates aan de praat krijgt. Teambaas Ayao Komatsu weet dat verschil met de topteams niet echt te verklaren. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat we hier allemaal hard voor werken, zelfs wanneer de updates niet doen wat we hadden verwacht - zoals onze upgrades in Miami", vertelt de Japanner. "We hadden [daarna] meetings en we zeiden allemaal: 'Dit accepteren we, nu moeten we zien te achterhalen waarom [de updates niet werkten]. Als iedereen alles accepteert en we de oorzaak hebben gevonden, kunnen we aan de slag met nieuwe updates. Dus als er een sleutel tot betere updates is, is dit het wel."

Veranderingen ten opzichte van 2023

Wat ook opvallend is aan de opmars van Haas, is het feit dat het team dit jaar de updates wel in orde heeft. Vorig seizoen kwam de renstal rond de Grand Prix in Austin met een groot pakket, maar die werkte niet naar behoren. "Iedereen zei dat onze aerodynamici geen goede upgrade konden bouwen, maar we hebben nu laten zien van wel. Niemand kan ontkennen dat de auto een betere performance heeft", stelt Komatsu, die het niet verrassend vindt dat de updates werken. "Ik heb vanaf dag één al gezegd dat we talentvolle mensen in het team hebben. Het was simpelweg een kwestie van de mensen op de juiste plek zetten."

Vanwege alle positieve ontwikkelingen bij Haas is Komatsu trots op hoe het team er nu voor staat. "We doen dit met nagenoeg dezelfde mensen en hebben ongeveer dezelfde mogelijkheden, dus dit is fantastisch. Daarom ben ik zo tevreden", aldus de topman. "Als alles anders zou zijn en we hadden hetzelfde resultaat, dan was ik lang niet zo blij geweest. Ik wist gewoon dat we goede mensen hebben en het deed wat met we dat ze [vorig jaar] zowel binnen als buiten het team kritiek kregen. Dat is ook een reden waarom ik zo blij ben."