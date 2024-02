Waarom Haas F1 verwacht achteraan te staan in Bahrein

Haas F1 worstelde in 2023 om punten te scoren en moest uiteindelijk genoegen nemen met slechts 12 punten uit 22 races, wat hen de laatste plaats bij de constructeurs opleverde. Voor eigenaar Gene Haas was de maat vol en hij stuurde teambaas Guenther Steiner de laan uit. In zijn plaats komt Ayao Komatsu, voormalig trackside engineering director van het team. Met het uitgebreide updatepakket in Austin hoopte Haas een duidelijke stap vooruit te zetten, maar het leverde enkel nog meer vraagtekens op. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg vielen in de races hard terug door de hoge bandenslijtage en de snelheid van de VF-23 was ook nog niet op niveau.

Met het teleurstellende seizoen 2023 achter de rug hoopt Haas verbeteringen te zien, maar die zullen er volgens teambaas Komatsu niet direct zijn. "Ik verwacht dat we bij de openingsrace in Bahrein nog steeds meer naar achteren zullen staan, al dan niet laatste", tempert de nieuwe teambaas de verwachtingen. "Sinds ik teambaas ben heb ik veel tijd doorgebracht met managers, zowel in het Verenigd Koninkrijk als Italië, en zij zijn enthousiast omdat ze dit als een kans zien om te verbeteren en er zijn overal vlakken waarop we beter kunnen doen."

Komatsu benadrukt dat het niet aan de kwaliteit van het personeel ligt dat de VF-24 zoals deze bij de lancering te zien is niet snel genoeg zal zijn in Bahrein. "Het komt doordat we laat zijn begonnen en toen twee maanden zijn gestopt om te werken aan de Austin-upgrade", verklaart hij. "Het heeft de inzet van de middelen veranderd dus daar verloren we tijd mee. Maar het team boekt goede vooruitgang in de windtunnel, dus dat is positief. Qua karakteristieken gaat het ook de goede kant op."

Coureurs meer betrokken

Daarnaast weet Komatsu wat voor nu het belangrijkst zal zijn: een goed testprogramma in Bahrein, waar de testdagen afgewerkt worden voordat de Grand Prix een week later volgt. "Dit zodat we na de test kwaliteitsdata hebben die het team kan analyseren en kan begrijpen in welke richting we de auto moeten ontwikkelen. Dit betekent dat we de sterke en zwakke punten van de VF-24 nauwkeurig moeten begrijpen en vervolgens een samenhangend plan moeten opstellen om updates voor de auto te produceren, wat nog niet eerder is gebeurd."

Het komt bij die ontwikkeling van de VF-24 niet alleen aan op het personeel in de fabriek, benadrukt Komatsu. "De coureurs zullen ook een grotere rol spelen. Vorig jaar begrepen ze goed wat de zwakheden van de auto waren, maar we konden dat toen niet verwerken in ons ontwikkelingsprogramma. Met de veranderingen die we in het team hebben doorgevoerd willen we dit probleem aanpakken en onze coureurs meer betrekken bij de ontwikkelingstrajecten, zodat er niets verloren gaat. Als ingenieurs hebben we alle gegevens van vele sensoren, maar het enige wat we niet kunnen doen is de auto besturen en voelen wat er gebeurt. We moeten dus in staat zijn om de feedback van de coureurs beter te begrijpen en erop te reageren."

Komatsu heeft er wel alle vertrouwen in dat de gevolgen van de veranderingen dit jaar al te zien zullen zijn en dus niet hoeven te wachten tot 2025. "Een van de dingen die we hebben veranderd is hoe we de organisatiestructuur vormgeven, zodat we als één team werken om de auto te begrijpen en hoe we deze kunnen verbeteren. Het eerste dat we van de impact van deze verandering zullen zien, is de upgrade van de auto."