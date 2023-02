In totaal gaat het om bijna een kwart miljoen euro, rekent Haas-teambaas Guenther Steiner voor. “Wanneer je bezig bent met efficiëntie, kijk je overal naar”, zegt Steiner op een vraag van Motorsport.com. “Als je kijkt naar het geld dat je binnen het budgetplafond beschikbaar hebt, waar gebruik je het dan voor? Je hebt zes mensen op de pitmuur zitten of je kunt een 250.000 euro besteden aan het ontwikkelen van de auto? Dan is die keuze niet zo moeilijk. De jongens kwamen met dit idee. Als ik daardoor binnen moet blijven zitten in de pitbox heb ik daar geen enkel probleem mee. Ik hoef niet op die pitmuur te zitten.”

Het team beschikte tot voor kort over een installatie op de pitmuur die ruimte bood aan zes mensen. Slechts vier plekken waren vast bezet, eentje was voorbehouden aan teameigenaar Gene Haas. Het vervoeren en installeren van dit ‘mobiele kantoor’ op de pitmuur is echter een kostbare klus. Nu komt het Haas F1 Team met de komst van nieuwe titelsponsor Moneygram en de achtste plaats in het constructeurskampioenschap voor het eerst in de buurt van het budgetplafond. En dus moeten er keuzes gemaakt worden. Voortaan zitten enkel teambaas Steiner, teammanager Peter Crolla en engineeringdirecteur Ayao Komatsu nog op de pitmuur.

Het bespaarde geld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de auto en Haas heeft op dat vlak dit jaar een duidelijker plan opgesteld dan voorgaande jaren. “We zijn nu al begonnen met updates”, bevestigt Steiner. “Wanneer je een plan hebt, zoals dit jaar, is de voorbereiding een stuk beter. We hebben nu een plan en hopelijk komen de updates snel. Als de resultaten in de windtunnel goed zijn, zullen we het zeker snel op de baan zien. We willen uiteraard wel resultaat zien en dan maakt het niet uit of het een volledig pakket is, een kleine fairing of een voorvleugel. Wat er ook gebeurt, we hebben nu budget om updates door te voeren. Dat blijven we doen. Het is niet zo dat we beslist voor Barcelona iets moeten hebben, ook al zou het ons niet veel brengen. We zoeken naar winst en dan brengen we het.”

De nieuwe Haas F1-pitinstallatie Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images