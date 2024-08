Waarom de grootste verandering binnen Alpine niet de motoren zijn

Als er één factor belangrijk is voor het succesvol maken van een F1-team, dan is het wel de focus op het racen en niet verwikkeld raken in bedrijfspolitiek. Verschillende grote fabrikanten in de koningsklasse, zoals Toyota en BMW, zijn op die manier namelijk ten onder gegaan, en de kern van de raceteams werd ondermijnd door de strategische keuzes en invloeden van management hogerop. F1-teams horen zich - volgens menig manager van een fabrikant - volledig te richten op het bouwen van pijlsnelle racewagens waarmee de deuren naar succes direct worden geopend, niet pas over honderd Grands Prix. Red Bull met Horner en McLaren met Stella zijn recente voorbeelden van F1-teams die het operationeel functioneren van het raceteam niet laten beïnvloeden door de wensen van een bovenliggende autofabrikant.

Uiteraard zijn er genoeg voordelen op te noemen van de samenwerking met een grote autofabrikant, maar hun invloed zal niet verder moeten reiken dan het bieden van ondersteuning. Het moment dat de automotive-kant zich te veel gaat bemoeien met de dagelijkse gang van zaken van een F1-team, is het game over.

Alpine is ook slachtoffer geworden van dit fenomeen. Het afgelopen anderhalf jaar is het duidelijk geworden dat het team last had van de vage grenzen tussen het autobedrijf en het F1-team. Ook de bedrijfspolitiek die hiermee gepaard gaat was onvermijdelijk. Dit kwam tot uiting tijdens de Miami Grand Prix 2023, toen voormalig CEO Laurent Rossi hard uithaalde naar zijn eigen team. Wat volgde was een flinke ontslagronde, en Alpine heeft daardoor in twaalf maanden tijd drie teambazen gehad. Otmar Szafnauer werd aan de kant gezet en tijdelijk vervangen door Bruno Famin, die recent geleden het stokje weer doorgaf aan de 36-jarige Oliver Oakes.

Om de juiste koers te vinden is ook F1-adviseur Flavio Briatore binnengehaald. In gesprek met de Italiaan en de kersverse teambaas Oakes vertellen de Alpine-kopstukken dat het minimaliseren van inmenging van het management essentieel was bij de vroegere successen in de Benetton- en Renault-tijdperken. Stapsgewijze veranderingen zoals het mogelijk overstappen naar Mercedes-klantenmotoren zijn slechts kleine voorbeelden vergeleken met de revolutie die ze binnen de muren van Enstone voor zich zien.

Briatore herhaalde meermaals tegen Motorsport.com dat Formule 1 een people business is. Je kan dan nog zo veel technologie hebben, maar dat is niks waard als je niet de juiste chemie binnen je team hebt. “We hebben de teamspirit nodig zoals we die vroeger hadden, in de tijd van Benetton en Renault”, vertelde Briatore. “Dat zal tijd nodig hebben, maar we moeten het snel doen. Dat is onze missie.”

Oakes brengt volgens Briatore precies dat soort racementaliteit dat volgens hem nodig is, iemand die geïnteresseerd is in het verbeteren van de auto en niet in het redden van zijn eigen carrière. Briatore grapt dat Oakes de baan heeft gekregen omdat hij dicht bij de fabriek in Enstone woont. Hij licht de keuze voor de voormalig wereldkampioen karten verder toe: “Ollie is enthousiast, jong, en straalt kracht uit”, vertelde de Italiaan. “Hij is ambitieus. Dat hebben we binnen dit team nodig. Om dit team uit het slop te trekken heb je jonge mensen nodig, mensen die veel passie hebben voor hun werk.

Oakes heeft veel gelijkenissen met Red Bull-teambaas Christian Horner. Beiden zijn oud-coureurs die tevens successen hebben behaald als teambazen in de juniorenklassen. Om die reden begrijpen ze wat er nodig is om een raceteam van onder tot boven te managen. Ze zijn allebei rechtdoorzee, en zijn niet geïnteresseerd in het spelletje rondom bedrijfspolitiek.

Het was immers Horner die de stekker trok uit de potentiële samenwerking tussen Red Bull en Porsche, omdat de Brit vermoedde dat de autofabrikant te veel invloed wilde uitoefenen op de raceactiviteiten van het Oostenrijkse raceteam. Horner vertelde hier een paar jaar geleden het volgende over: “We zijn een onafhankelijk team. Dat is altijd de manier geweest waarop we opereren, waarmee we flexibel kunnen zijn en snel en efficiënt te werk kunnen gaan. Ik denk dat dat onderdeel uitmaakt van het DNA van Red Bull.”

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1, met Christian Horner, Teambaas Red Bull Racing Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Dat laatste is exact waar Briatore en Oakes naar op zoek zijn. De Britse teambaas is van mening dat zijn team moet afstappen van de grote managementdoelen waar ze de laatste jaren aan onderworpen werden. Goed voorbeeld hiervan was het doel van Rossi om binnen honderd races terug aan de top te zijn, waarvan niemand precies wist wanneer dat termijn was ingegaan. Iedere beslissing binnen het team werd beïnvloed door dit vooropgezette plan.

Oakes zal dergelijke uitspraken in ieder geval niet doen. “Ik word een beetje gek van al die lange speeches binnen F1, pratend over een X-aantal races”, vertelde de Brit in Zandvoort. “Het wordt een beetje pijnlijk om dat soort dingen te lezen. Aan het einde van de dag moeten we gewoon een goede auto bouwen en een goed team ontwikkelen. Ik denk dat de resultaten dan voor zichzelf zullen spreken.”

Eerder dit jaar gaf Szafnauer - nadat hij ontslagen was - ook een uniek inkijkje op de situatie binnen de Franse renstal. Opvallend is dat hij dezelfde conclusie trok als Briatore en Oakes nu doen. “Ik denk dat het beste om te doen is, en niet alleen voor Renault maar voor alle grote autobedrijven - en ik heb dit vaak voorbij zien komen, zelfs bij autofabrikanten die het racen in hun DNA hebben – dat ze zich er niet mee moeten bemoeien”, legde hij uit. “Laat het met rust! Het is zo anders dan een autobedrijf, je moet dat overlaten aan de experts.”

Volgens Oakes en Briatore zijn de experts al aanwezig op de Alpine-fabriek, maar hebben ze de laatste jaren niet kunnen floreren. Nu is het zaak om van het team weer een eenheid te maken, zoals dat ook in het verleden het geval was. “De stemming als je aan het winnen bent is heel anders dan wanneer je dat niet doet, toch?”, vervolgde de Italiaanse adviseur. “Je voelt het aan de meneer in de parkeergarage tot de schoonmakers. Als je team wint, dan wint iedereen, inclusief de vrouw die de toiletten schoonmaakt, ik en Ollie [Oakes]. Iedereen. Onze taak, onze plicht is dus om terug te komen op het oude niveau”, aldus Briatore.