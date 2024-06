Waarom de Grand Prix van Singapore de zwaarste F1-race is

Gesponsord door

Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg omschreef het eens als “twee uur lang op een spinningfiets in de sauna”. De onvoorspelbaarheid die de unieke omstandigheden creëert, levert de fans een flinke portie actie en drama op. Vorig jaar kwamen er meer dan 260.000 toeschouwers naar het Marina Bay Street Circuit. Het circuit zorgde opnieuw voor veel spektakel, maar wat zijn de belangrijkste elementen die het zo’n uitdagende baan maken?

Meedogenloze bochten

Ten eerste is Marina Bay een uniek stratencircuit. Het beschikt over 19 bochten en is 4,94 kilometer lang - gemiddeld elke 260 meter een bocht. Hoewel dit nog altijd vier bochten minder is dan de oorspronkelijke lay-out, is het een van de meest intense ronden van alle F1-circuits. Enkel Jeddah, Abu Dhabi en Baku hebben meer bochten, maar een ronde is daar ook langer. De intensiteit voor een coureur valt af te lezen aan de gemiddelde rondetijden in de race. Na Monaco is dat in Singapore het laagste. Uit de uitspraken van de coureurs valt echter goed op te maken hoe zwaar het is. De schier eindeloze, bocht-na-bocht-na-bocht lay-out zorgt ervoor dat ze soms letterlijk geen tijd hebben om adem te halen. Nico Rosberg legde vorig jaar uit: “Je stoelriemen zitten heel erg strak, dus je kunt amper goed ademhalen. Je moet je adem inhouden in de bochten.”

Tussen de vangrails

Het circuit wordt gedefinieerd door vangrails, muren en Tec-Pro barriers. De coureurs komen daar op sommige punten zeer dicht langs. Max Verstappen erkende dat hij bewust “iets meer marge” hield en dat het gemakkelijk is om in de muur te eindigen, ofwel door te hard te pushen in de kwalificatie of door in de race de concentratie te verliezen.

Twee voorbeelden van vorig jaar zijn Aston Martin-coureur Lance Stroll, die een zware crash in de kwalificatie meemaakte, en Mercedes-rijder George Russell. Hij maakte een fout in zijn jacht op Lando Norris en eindigde in de laatste ronde van de race in de muur. Zelfs zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakte een zeldzame fout in Singapore door in 2022 in bocht 7 rechtdoor te schieten. Hij liep wonder boven wonder geen schade op en kon zijn weg vervolgen.

Uithoudingsvermogen

Niet alleen is het een van de zwaarste circuits in F1, de race is ook nog eens de langste. Vorig jaar vond op het iets ingekorte circuit de snelste race tot nu toe plaats. Die duurde nog altijd 1 uur en 43 minuten. Al vijfmaal is de maximale raceduur van twee uur gehaald. De concentratie vasthouden in zo’n lange race, met weinig rustmomenten op de korte rechte stukken, betekent dat het al een indrukwekkende prestatie is om überhaupt foutloos rond te rijden, laat staan dat je moet nadenken over strategie en wiel-aan-wiel gevechten. Ondanks het feit dat de polesitter negen van de veertien races tot nu toe heeft gewonnen, zorgt de aard van de race voor veel fouten, waardoor de kans op spectaculaire actie voor de toeschouwers groot is.

Hobbels en kerbs

Het is een stratencircuit, dus het asfalt is verre van glad. Het is niet alleen een hobbelig ritje voor de coureurs - de trillingen maken het lastiger om goed te focussen - ook de kerbs zijn erg hoog. Teams willen de auto’s normaliter zo stijf mogelijk afstellen, dus deze kerbstones kunnen het leven van de rijders zeer onaangenaam maken. Ook in de pitbox zorgt dat voor uitdagingen. De auto’s moeten voorzien worden van een hogere rijhoogte dan normaal, wat invloed heeft op de aerodynamica. We zagen vorig jaar dat dit bij Red Bull tot grote problemen leidde.

Hitte en luchtvochtigheid

Tot de bizar hete omstandigheden tijdens de Grand Prix van Qatar 2023 werden de omstandigheden in Singapore gezien als de meest veeleisende van het seizoen. Coureurs riskeren oververhitting, de buitentemperatuur kan namelijk meer dan 40 graden Celsius zijn. Daardoor is het in de cockpit al gauw 60 graden.

Veel rijders gebruiken sauna’s in de week voor de race om te wennen aan de omstandigheden. De enige koeling die ze tijdens het rijden krijgen, is de lucht die aangevoerd wordt via een 1.500 mm² grote opening aan de voorkant van de auto. Die stuurt lucht richting de cockpit. Maar het is niet alleen de hitte, ook de luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het zo zwaar is. De luchtvochtigheid kan meer dan 70 procent zijn. Coureurs zweten daardoor enorm en verliezen tot vier kilogram aan lichaamsgewicht. Daarnaast krijgen ze te kampen met lagere energieniveaus, hogere hartslag en hogere lichaamstemperatuur. Drinken tijdens de race is niet gemakkelijk - of aangenaam - aangezien het lichaam gedurende een race maar een liter kan opnemen. Vorig jaar zei Kevin Magnussen dat het drinken in zijn auto “bijna thee was, te heet om te drinken”.

Tijdzone

Om nog een extra dimensie toe te voegen aan de uitdaging, is Singapore een nachtrace. Dat heeft weinig invloed op de visuele ervaring - de baan baadt in het kunstlicht en is daardoor net zo licht als overdag - maar het zet het tijdschema van het weekend volledig op z’n kop.

De editie van dit jaar vindt al een week na de GP van Azerbeidzjan plaats. Dat is een vliegreis van zo’n negen uur. Zodra de teams en coureurs arriveren, houden ze normaliter de Europese tijden aan. Daardoor gaan ze naar bed zodra de zon opkomt en staat het ontbijt om 14.00 uur gepland. Zo zijn ze op hun fitst wanneer de race begint. Dit maakt het echter wel een bijzondere en lastige ervaring.

Het ontbrekende circuit

Hoewel hij al op 26 verschillende circuits heeft gewonnen, stond Max Verstappen nog nooit op de hoogste trede van het Marina Bay Street Circuit. Dit is zelfs de enige race op de kalender die hij nog niet heeft gewonnen. In 2018 stond hij er voor het eerst op het podium. Achter Lewis Hamilton eindigde de Nederlander als tweede. Het jaar erna werd hij als derde afgevlagd. De race werd tijdens de coronapandemie niet verreden en keerde in 2022 terug. Een fout met de brandstof tijdens de kwalificatie betekende dat hij als achtste aan de race moest beginnen. Hij eindigde als zevende.

Vorig jaar was het een moeizaam weekend voor de wereldkampioen. Red Bull had moeite om de juiste afstelling te vinden. Hij werd in Q2 al uitgeschakeld. Vanaf de elfde startpositie werkte Verstappen zich in de race op naar P5. Dat was de enige race in het hele seizoen waar hij het podium niet haalde.

