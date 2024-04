In 2024 is het Formule 1-weekend in Suzuka voor het eerst in het voorjaar afgewerkt. Waar de door Hans Hugenholtz ontworpen baan in het verleden legendarische titelontknopingen heeft meegemaakt - wat te denken van Senna-Prost in 1989 en 1990 - is de race nu juist in het kersenbloesemseizoen gepland. "Ik vind deze tijd van het jaar eigenlijk nog mooier om naar Japan te komen", liet Max Verstappen weten. "Met de kersenbloesem lijken de plaatjes ook nog mooier!" Alhoewel dat laatste is essentie waar is, zit er in realiteit een hele andere reden achter het verplaatsen van Suzuka op de Formule 1-kalender.

"De verplaatsing is aan ons voorgesteld door de Formule 1 zelf", steekt circuitdirecteur Tsuyoshi Saito van wal tijdens in gesprek met Motorsport.com. "Zoals je weet mikt de sport wereldwijd op het terugdringen van de CO2-uitstoot om alle duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Dat geldt ook voor de logistiek. De Formule 1 wilde races in dit gedeelte van de wereld graag meer clusteren, waardoor we zijn verplaatst naar het voorjaar. Logistiek sluiten we nu beter aan bij de Grand Prix van Australië. Als Suzuka Circuit zijn we zelf ook enorm gericht op duurzaamheid, waardoor dit past bij onze eigen filosofie en we akkoord zijn gegaan met het verzoek van de Formule 1."

Keerzijde is dat Suzuka in de herziene planning niet langer het decor kan zijn van titelontknopingen. Dit staat niet alleen in contrast met het verdere verleden, maar ook met de recente historie, aangezien Red Bull Racing er in 2023 de constructeurstitel veiligstelde en Verstappen in 2022 de rijderstitel. Saito ziet dit echter niet als een probleem en denkt dat Suzuka ook in de komende jaren vroeg op de planning blijft staan. "De Formule 1-kalender ligt natuurlijk niet in onze handen, het is puur aan F1 en de FIA. Maar als je kijkt naar alle ambities op het gebied van duurzaamheid, dan kunnen wij prima leven met welk besluit ze ook nemen. Ik denk dat wij in de komende jaren ook steeds in het voorjaar zullen blijven, aangezien dat nou eenmaal beter past bij de plannen van de Formule 1." Voor 2025 zijn de woorden van Saito in ieder geval bevestigd, aangezien Suzuka na Australië en China het decor voor de derde race van het seizoen is.

Nieuw F1-contract tot en met 2029

Belangrijker dan de specifieke timing is voor Suzuka dat het circuit nog lang op de Formule 1-kalender blijft staan. De koningsklasse zoekt tegenwoordig steeds meer stratencircuits op, waardoor iconische omlopen hun plek niet langer zeker zijn. Het vorige contract van Suzuka liep eind 2024 af, al is het goede nieuws dat er begin dit jaar een nieuwe verbintenis voor vijf seizoenen is getekend. "De Formule 1 wordt wereldwijd steeds populairder en blijft maar groeien. In dat licht gezien zijn we erg blij met onze nieuwe deal voor vijf jaar. Ik kan niet in details treden over de contractonderhandelingen, al is het zeker zo dat de waarde van de Formule 1 is toegenomen en dat onze waarde daardoor ook meer aan moet spreken."

Grote zorgen zijn er echter niet geweest. "Nee, we hebben niet getwijfeld aan onze toekomst op de Formule 1-kalender. Suzuka wordt zeer gewaardeerd door zowel de coureurs als ook de fans, waardoor dit circuit veel waarde vertegenwoordigt voor de Formule 1. We moeten de Formule 1 continue aan blijven spreken, maar gelukkig hebben we tot nu toe geen problemen gehad voor een plek op de kalender. Nu is er een nieuwe deal tot en met 2029 tot stand gekomen, al stopt het daar natuurlijk niet", geeft Saito aan dat Suzuka ook op langere termijn graag het thuis voor de Japanse Grand Prix wil blijven.

Om dat te kunnen doen moet Suzuka naast de fabelachtige lay-out ook voldoen aan andere eisen. Het programma moet jonge fans genoeg aanspreken en de faciliteiten moeten van deze tijd blijven, weet Saito. "Maar onze evolutie van het circuit is permanent en we zijn nooit tevreden. We willen graag generatie op generatie aan ons binden en dat zie je vanwege de historie van het circuit ook terug. Mensen komen hier, nemen hun kinderen mee en die doen later weer hetzelfde met hun eigen kinderen. Dat is het mooie van de rijke historie die Suzuka heeft, om generatie op generatie te kunnen inspireren."