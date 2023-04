De eerste oefensessie in Melbourne was veertig minuten onderweg toen de rode vlag werd uitgehangen. De reden voor de code rood was vrij opmerkelijk: doordat er problemen waren met het GPS konden de teams hun coureurs niet waarschuwen voor rijders die achter hen aan een snelle ronde bezig waren of langzamer verkeer dat voor ze reed. Verschillende coureurs werden zodoende verrast door een auto die niet aan de kant ging of een wagen die plots in de zijspiegels opdoemde. De racedirectie besloot de actie veiligheidshalve te staken.

Motorsport.com heeft vernomen dat het probleem niet veroorzaakt werd door het Global Positioning System dat door de Formule 1 gebruikt wordt, maar door de server die de informatie doorstuurt naar de livetiming en systemen die ervoor zorgen dat alles wordt weergegeven op tv. Als gevolg hiervan konden de teams niet zien waar de auto’s zich op de baan bevonden. Nadat het probleem was verholpen, werd de oefensessie na een onderbreking van negen minuten hervat.

Nyck de Vries liet aan het einde van de dag aan onder andere Motorsport.com weten dat het een 'vrij wijs' besluit van de racedirectie was om de rode vlag uit te hangen. “Je bent altijd afhankelijk van je team en je engineer om te weten wat de gaten zijn met de auto's voor je en achter je. Als dat ineens wegvalt, kan dat lastige situaties opleveren, zoals we wel hebben gezien”, vertelde de AlphaTauri-rijder. “Er is niet veel ruimte hier. Het is een relatief smal circuit en doordat de baan de hele tijd afbuigt, zie je ook niets aankomen in je spiegels. Afgezien van het stuk naar de eerste bocht, loopt de baan nergens helemaal recht. En dan heb je ook nog te maken met banden die steeds beter worden, waardoor coureurs ronden afbreken om daarna weer aan te zetten, en rijders die op verschillende run plans zitten, waardoor je de hele tijd op verkeer stuit.”

Volgens De Vries had hij zelf een paar momenten dat het maar weinig scheelde. “Maar je kan er niemand de schuld van geven, want de teams en de engineers beschikten niet over de juiste informatie en voor de coureurs is het gewoon heel lastig om te zien.”

Video: Samenvatting van de eerste training voor de GP van Australië