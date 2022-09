De Grand Prix van Singapore is een uitputtingsslag als geen ander. De race staat onder de coureurs bekend als dé zwaarste GP van het jaar op zowel mentaal als op fysiek gebied. Dat betekent dat de voorbereiding op dit weekend niet te vergelijken is met die van ieder andere race: de rijders prepareren zich voor misschien wel de zwaarste race van het jaar.

McLaren-coureur Daniel Ricciardo blikt terug op zijn eerste race in het kleine Aziatische land in 2011. “Ik was niet voldoende voorbereid. Het klinkt alsof ik de hele week aan het feesten was!”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Ik realiseerde me niet hoeveel impact de luchtvochtigheid en de meedogenloosheid van het klimaat op deze plek had, dat ook nog eens weinig rechte stukken heeft waar je even je rust kan pakken. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt.” In 2011 reed Ricciardo bij het Spaanse team HRT, een team dat altijd meedeed om de laatste plaatsen. Een achterstand van vier ronden op de koplopers hielp ook niet mee in de motivatie, die heel anders is als je strijdt om de topposities. “Ik kan me herinneren dat die race er gewoon om ging om te finishen”, vertelt de Australiër. “Ik stapte uit de auto, en ik kan me herinneren dat ik zei dat dit het zwaarste is wat ik ooit gedaan had. Ik beloofde mezelf dat me dit nooit meer zou gebeuren. Sindsdien is Singapore best wel te doen.”

Extreem klimaat in Singapore

Hoewel Formule 1-coureurs atleten zijn die constant met personal trainers en hun teams bezig zijn om meer uit hun lichaam te halen, moeten ze toch een speciale voorbereiding treffen voor de uitputtende race in Singapore. Het klimaat in het land in Zuidoost-Azië is de belangrijkste verklaring hiervoor: de gemiddelde luchtvochtigheid is door het jaar heen gemiddeld 80 procent, terwijl de temperatuur in oktober nog steeds zo’n 30 graden Celsius is vanwege de ligging dichtbij de evenaar. De rijders zijn weliswaar bekend met warme omstandigheden door de races in bijvoorbeeld het Midden-Oosten, maar niks voelt zó warm als Singapore.

Als je de coureurs op social media volgt, dan zal je hebben gezien dat ze vindingrijk zijn geweest tijdens de voorbereiding. Vorige week bijvoorbeeld, postte Carlos Sainz een video van zichzelf op een hometrainer in de sauna, om zichzelf te laten wennen aan de warme condities in Singapore. Alternatieve oplossingen zijn het dragen van meerdere lagen kleding tijdens de reguliere trainingen, of door simpelweg in een hele warme sauna te zitten om het lichaam vertrouwd te maken met de warmte. Iedere training zal een stuk zwaarder zijn dan normaal, maar dat zal de race van komend weekend een stuk draaglijker maken.

Langdurende nachtrace

Maar de extreme warmte is niet de enige factor die deze race zo intens maakt. In tegenstelling tot stratencircuits als Jeddah en Baku ligt de gemiddelde snelheid in Singapore erg laag. Het circuit telt maar liefst 23 bochten en weinig lange rechte stukken, wat betekent dat de coureurs de hele race maar weinig tijd hebben om de armen te laten rusten. Dat het circuit zo langzaam is, betekent dat de race op zondag ook erg lang duurt. Sinds de eerste editie van de race in 2008, is de race nooit sneller uitgereden dan 1 uur en 51 minuten (2018). Ter vergelijking, de laatste race in Monza werd verreden in slechts 1 uur en 20 minuten. De race in Singapore is daarbij ook viermaal vroegtijdig beëindigd, vanwege de tijdslimiet van twee uur voor een Formule 1-race.

Daarnaast moeten coureurs ook wennen aan het tijdsverschil in Singapore. Na een reeks aan races in Europa, reizen de teams voor het eerst in lange tijd weer naar Azië. Hoewel de rijders vaker moeten wennen aan verschillende tijdzones, is de race in Singapore extra uitdagend omdat het een nachtrace is. De beste tactiek is om in de Europese tijdzones te blijven leven, omdat de race in de middag wordt gereden in Europese tijd. Dit betekent dat coureurs rond 6 uur ’s morgens naar bed gaan, en halverwege de middag weer wakker worden.

Nicholas Latifi zal zijn eerste en waarschijnlijk ook zijn laatste race in Singapore rijden dit weekend. De Canadees geeft dan ook aan dat hij niet helemaal zeker is over zijn voorbereiding. Normaal gesproken geeft hij altijd de voorkeur aan zo vroeg mogelijk aan te komen bij een Grand Prix-weekend, zodat hij zichzelf kan aanpassen aan zowel het tijdsverschil als aan het klimaat. “Ik heb nog niet gereden in Singapore, maar het is een apart verhaal”, zegt Latifi. “Enerzijds wil je zo vroeg mogelijk aan het klimaat wennen, maar anderzijds wil je niet aan het tijdsverschil wennen, want je moet in het Europese ritme blijven! Dus hoe later je daar naartoe gaat, hoe makkelijker het is om je voor te bereiden op het tijdsaspect.”

Een extra uitdaging voor zowel de teams als de coureurs is de nieuwe generatie auto’s. Er is veel veranderd sinds 2019, met name door de nieuwe reglementen voor dit jaar. De zwaardere auto’s zijn moeilijker rondom langzamere bochten te krijgen, wat een extra uitdaging zal zijn in Singapore. Daarnaast heeft dit seizoen bewezen dat de auto’s erg veel last hebben van stuiteren, iets wat op het hobbelige circuit rond Marina Bay een belangrijke factor zal zijn. Singapore is hoe dan ook één van de favoriete races onder de coureurs. Alle teams zullen weten hoe ze zo goed mogelijk voorbereid moeten zijn op de race, maar het zal hoogstwaarschijnlijk de grootste uitdaging zijn die coureurs in lange tijd hebben gehad.