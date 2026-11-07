Formule 1 GP van Brazilië

Waarom George Russell woest was na kwalificatie in Brazilië: “Pole lag voor het grijpen”

George Russell heeft zijn woede over de boordradio uitgelegd over een miscommunicatie met Mercedes, waarvan hij stelde dat die hem de pole bij de Formule 1-Grand Prix van Brazilië aan Lando Norris had gekost

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 22:17

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Passend bij het thema van de door het weer getroffen kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië stond het gezicht van George Russell op onweer toen hij na afloop van de sessie de Formule 1-media te woord stond tijdens de persconferentie.

De titel is uit zicht en door een gridstraf van vijf plaatsen voor een motorwissel zou Russell zondag sowieso niet vanaf de eerste startrij starten. Maar aan het einde van een lastig jaar was het mentaal nog altijd belangrijk om nog een pole te pakken - met of zonder gridstraf - al was het maar om de basis te leggen voor een sterker 2027.

De hectische kwalificatie op nat wegdek op Interlagos bood Russell die kans. Toen de omstandigheden in Q3 weer begonnen te verslechteren, leidde Russell de eerste reeks runs op intermediatebanden en dook hij vier tienden onder de eerste richttijd van Lando Norris.

Lees ook:

Meteen nadat hij een ronde had neergezet die goed genoeg was voor de voorlopige pole, spoorde zijn race-engineer Marcus Dudley hem aan om nog een ronde door te gaan voordat de omstandigheden zouden verslechteren: "Push als je kunt, ik denk dat we nog één ronde krijgen voordat deze regen komt."

Daarna sloot Russell in de tweede sector aan achter de Williams van Alex Albon, terwijl hij wilde dat zijn vriend aan de kant ging: "Aan de kant, Albono!"

Maar toen Dudley suggereerde dat Russell de kans zou krijgen om nog één snelle ronde te beginnen, ontstond er verwarring en moest er snel een beslissing worden genomen toen hij bocht 12 naderde, de lastige Juncao-bocht waar meerdere auto's op het natte gras gleden.

George Russell, Mercedes, Alexander Albon, Williams

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Je moet me zeggen, man, wat ik moet doen. Houd ik in of ga ik door?" zei Russell over de boordradio.

Het antwoord kwam meteen: "We kunnen nu inhouden, nu inhouden", waarop een niet overtuigde Russell om bevestiging vroeg.

Precies op dat moment kwam Norris over de streep voor een tweede getimede ronde en snoepte hij twee tienden van Russells richttijd af om de pole af te pakken. En terwijl de omstandigheden snel verslechterden, besefte Russell dat de beslissing om zijn ronde af te breken verkeerd was geweest en dat een kans op een verlossende pole verkeken was.

Na alles wat hij dit jaar al had meegemaakt, viel dat niet goed bij hem.

"Man, jullie zeiden verdomme dat ik moest inhouden. Wat is dit nou!" reageerde Russell gefrustreerd. "George, je staat P2", was een onbevredigende tussenkomst van teambaas Toto Wolff, waarop Russell antwoordde: "Ik wil geen P2 zijn, ik wil P1 zijn. Dat was een P1-ronde. Godverdomme."

De korte tijd tussen parc fermé en de verplichte persconferentie voor de top drie deed weinig om zijn teleurstelling te temperen.

"Ik denk dat het gewoon wat miscommunicatie was. Ik moest met het team praten, omdat wij dachten dat we nog een ronde zouden krijgen voordat de regen kwam", legde Russell uit. "Ik was bezig aan een heel sterke ronde en mij werd gevraagd om in te houden omdat ik Albon had bijgehaald, en daarna kwam de regen natuurlijk.

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Het was heel teleurstellend. We moeten begrijpen hoe het heeft kunnen gebeuren en waarom we dat verkeerd hebben ingeschat. Maar ik voelde me de hele sessie heel sterk. Ik had absoluut het gevoel dat de pole voor het grijpen lag.

"Zodra die beslissing was genomen, denk ik dat we wisten dat het de verkeerde was, omdat ze de regen eigenlijk al harder konden voelen neerkomen."

Russell wilde zijn race-engineer echter buiten schot houden, omdat zo'n beslissing in een fractie van een seconde onder wisselende omstandigheden het product is van een ingewikkeld samenspel in de garage.

"We kunnen niet met een beschuldigende vinger naar iemand wijzen. We moeten begrijpen waarom we die beslissing hebben genomen en of onze systemen ons vertelden wat we moesten weten, want je vertrouwt op de radar", zei hij.

"Het is niet de schuld van mijn engineer. Hij is uiteindelijk degene die de boodschap doorgeeft, maar hij heeft 12 mensen die tegen hem praten en hem die informatie geven om door te geven. Dus we moeten gewoon begrijpen waarom we die beslissing hebben genomen."

In gesprek met Sky Sports was Wolff er daarna niet van overtuigd dat Russell pole had kunnen vasthouden, aangezien de omstandigheden in bocht 12 duidelijk slechter werden dan ze enkele momenten eerder voor Norris waren geweest.

"Weet je, als we een glazen bol zouden hebben om te weten of je moet inhouden of niet, dan zou dat helpen", zei hij. "Een lastige, het is een fiftyfiftybeslissing.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

"Hij liep in op Albon, lag op dat moment 18 milliseconden voor op Norris, dus ik denk niet dat het genoeg was geweest voor pole. Maar hij heeft natuurlijk alle sessies perfect gereden en hij verdiende het om op pole te staan."

Russell bleef strijdlustig en wil dat er zondag vergelijkbare omstandigheden zijn, terwijl hij vanaf de zevende plek start in plaats van de tweede. Teamgenoot Kimi Antonelli zal zich in plaats daarvan naast Norris opstellen na zich als derde te hebben gekwalificeerd, waarbij hij het tempo van Russell niet kon evenaren.

Andere vooraanstaande coureurs Max Verstappen en Lewis Hamilton starten achteraan het veld en zullen waarschijnlijk geen factor zijn, terwijl Charles Leclerc en Oscar Piastri in het midden van het veld starten.

"Ik voelde me echt zeker in de regen. Ik denk dat mijn tempo, samen met dat van Lando, veruit het beste daarbuiten was", verklaarde Russell. "Ik hoop dat het morgen nat is. Ik heb het gevoel dat ik een grotere kans heb als het nat is."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Lawson baalt ondanks derde startplek van kwalificatiefout in São Paulo



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



Lawson baalt ondanks derde startplek van kwalificatiefout in São Paulo





Waarom George Russell woest was na kwalificatie in Brazilië: “Pole lag voor het grijpen”



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



17 min



Waarom George Russell woest was na kwalificatie in Brazilië: “Pole lag voor het grijpen”





Hamilton benadrukt dat spanning met Leclerc bij Ferrari voorbij is: "We hebben het uitgepraat"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



47 min



Hamilton benadrukt dat spanning met Leclerc bij Ferrari voorbij is: "We hebben het uitgepraat"





Max Verstappen keek voetbal tijdens F1-onderbreking: "Twaalf uur van mijn leven verloren!"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



54 min



Max Verstappen keek voetbal tijdens F1-onderbreking: "Twaalf uur van mijn leven verloren!"

Vorig artikel Hamilton benadrukt dat spanning met Leclerc bij Ferrari voorbij is: "We hebben het uitgepraat"

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





F1 GP Brazilië: Lando Norris pakt pole in kletsnatte kwalificatie



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



1 u



F1 GP Brazilië: Lando Norris pakt pole in kletsnatte kwalificatie





F1 houdt GP van Brazilië tot 2035 op de kalender na nieuwe deal met Sao Paulo



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



7 u



F1 houdt GP van Brazilië tot 2035 op de kalender na nieuwe deal met Sao Paulo





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Meer van

George Russell





‘Uitgeputte’ George Russell krijgt gridstraf voor GP van Brazilië



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



1 d



‘Uitgeputte’ George Russell krijgt gridstraf voor GP van Brazilië





Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



12 d



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Meer van

Mercedes





Fred Vasseur legde persoonlijk $1 miljoen bij voor Ocons eerste F1-zitje



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



5 u



Fred Vasseur legde persoonlijk $1 miljoen bij voor Ocons eerste F1-zitje





Longruns GP Brazilië: Kimi Antonelli domineert, Ferrari beleeft dramatische vrijdag



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



9 u



Longruns GP Brazilië: Kimi Antonelli domineert, Ferrari beleeft dramatische vrijdag





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 1 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 1 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



6 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer