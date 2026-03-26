De races in Australië en China hebben al enkele stevige duels om de zege opgeleverd, met name tussen Mercedes en Ferrari. In beide gevallen eindigde het in een één-twee voor Mercedes, dat hoopt die vorm vast te houden op Suzuka.

Het team heeft echter ook gezien hoe de Ferrari's goed van hun startplekken komen en in de openingsfase vooraan mee kunnen doen, waarna zij wel terugvallen over een langere stint. Op Suzuka is inhalen echter traditioneel zeer uitdagend gebleken, waardoor George Russell benieuwd is hoe dat nu gaat zijn met de Formule 1-auto's van 2026.

"De auto's van de vorige generatie waren eigenlijk perfect voor een circuit als Suzuka, omdat ze veel downforce hadden in snelle bochten", stelt Russell tegen onder meer Motorsport.com. "Volgens mij zagen we vorig jaar zelfs de snelste rondetijden ooit op Suzuka, en toch was de race erg saai."

Russell moest in de GP van China genoegen nemen met de tweede plaats, achter teamgenoot Antonelli. Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Dit jaar zullen we langzamer zijn in de S-bochten en ik denk dat het waarschijnlijk weer een eenvoudige éénstopper wordt, net als vorig jaar. Maar in China was het ook een eenvoudige éénstopper en dat was juist een heel spannende race."

"Dus ik denk dat dit een goede test wordt voor de regels", meent de kampioenschapsleider. "Als deze baan nu wél een spannende race oplevert, terwijl dat eerder niet zo was, dan is dat best interessant."

'Heel positief voor de sport'

Voor de kwalificatie heeft de FIA een wijziging in de regels doorgevoerd in de hoop dat het meer om ultieme performance zal draaien. Coureurs mogen in de kwalificatie nog maar 8 megajoule aan energie herwinnen waar dat voorheen nog 9 MJ was. Zo kan er minder gespaard worden en moet er dus meer vol gas gereden worden. Russell verwacht dat deze aangepaste regel "zeker impact" gaat hebben.

"Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het heel veel verandert", plaatst hij meteen een kanttekening. "We hebben ons tot nu toe voorbereid op basis van de vorige regels, dus we moeten eigenlijk gewoon afwachten tot morgen."

"Maar ik denk dat het goed is dat de FIA dit soort kleine aanpassingen doet en de regels blijft verfijnen, zeker omdat we pas bij de derde race van het seizoen zijn. Voor de sport is het tot nu toe heel positief geweest. Alleen de kwalificaties mogen nog wat verbeterd worden."

Op Suzuka zijn er dit jaar ook twee Straight Mode-zones te vinden, op start/finish en tussen bocht 14 en 15. Voorheen was er maar één DRS-zone en dus zouden er nu meer inhaalmogelijkheden moeten zijn. Voor Mercedes zou dat een voordeel kunnen zijn, zo gaf Ferrari-coureur Lewis Hamilton aan, omdat de W17 erg sterk oogt in deze SM-zones.

"Het lijkt er inderdaad op dat we een auto hebben met weinig luchtweerstand, en dat is positief", zegt Russell. "Ik weet niet of dat specifiek door de Straight Mode-zones komt of gewoon door onze snelheid op de rechte stukken. Tot nu toe waren alle rechte stukken ook Straight Mode-zones, dus het is lastig om die twee van elkaar los te zien. Maar in algemene zin klopt die indruk waarschijnlijk wel."