Russell weet zeker: “F1-seizoen 2024 zal heel anders zijn”

Voor George Russell was het seizoen 2023 alles behalve perfect. De Brit gaf richting het einde van het seizoen al aan dat hij zich richtte op de tweede plaats bij de constructeurs voor Mercedes omdat hij in het kampioenschap slechts op de achtste plaats te vinden was. Enkele dieptepunten waren zijn crashes in Canada en Singapore, het incident met Sergio Perez in Monaco en de clash met Max Verstappen in Las Vegas. In gesprek met Motorsport.com spreekt Russell daarom ook van zijn 'moeilijkste seizoen dat ik ooit psychologisch heb gehad'.

Na de teleurstelling in Las Vegas volgde misschien wel de sterkste prestatie in Abu Dhabi, waar Russell ondanks ziekte erin slaagde om derde te worden en Mercedes die tweede plaats bij de constructeurs te bezorgen. "Dit is het moment dat je jezelf moet pushen", vertelt Russell over zijn mentaliteit aan het einde van vorig jaar. "Ik kon met gemak mijn voet van het gaspedaal halen en een procent onder de limiet rijden en ik kan je hier nu vertellen dat ik dan geen enkele fout zou maken. En als ik terugkijk op mijn kampioenschapsjaren," doelt hij op zijn GP3- en F2-titels, "werd ik waarschijnlijk niet zo veel gepusht als dat ik nu zelf doe. Ik probeer mezelf steeds verder te pushen en ik ben niet tevreden met alleen maar op gelijke hoogte komen met mijn teamgenoot in de kwalificatie of wat dan ook - [zoals in 2022, toen] we over het hele seizoen erg gelijk waren. Ik wil ervoor liggen. Daarom push ik mezelf ook. Dat heeft wellicht bijgedragen aan een paar extra fouten", erkent de Brit.

Russell weet wel dat hij bij het terugkijken op dit soort seizoenen alleen maar groeit, al is hij wel 'dankbaar dat [2023] geen seizoen was waarin we om een kampioenschap streden'. Wat niet hielp, was het feit dat Mercedes opnieuw worstelde om van de W14 een competitieve auto te maken. Het team leek een stap te zetten met het updatepakket in Monaco, maar het seizoen werd afgesloten met zeer wisselvallige weekenden. Russell heeft er desondanks alle vertrouwen in dat het seizoen 2024 'heel anders' zal zijn omdat hij weet 'wat voor soort coureur ik ben'. "Ik weet dat een jaar als deze niets afdoet aan al mijn andere consistente seizoenen, waarin ik kampioen werd. Ik weet dat er niet veel voor nodig is om weer dat goede ritme op te pakken."

Trieste realiteit

Het seizoen 2023 verliep een stuk teleurstellender voor Russell, die het seizoen nog wel goed begon. In 2022 kwam hij tot 275 punten, vorig jaar waren dat er exact 100 minder. Waarom het dan zo moeizaam verliep? "We zijn hier allemaal om te winnen en titels in de wacht te slepen", legt hij uit. "Dat geldt niet alleen voor de 2.000 mensen die voor Mercedes werken, maar ook voor de duizenden mensen die bij Ferrari, McLaren en alle andere teams werken. Zij strijden om de zege. Dat is de trieste realiteit van de Formule 1: slechts één team kan het goed doen. En vaak, als je het goed doet, doe je het heel goed en is het heel moeilijk om het tij te keren en weer de achtervolging in te zetten."

"Dus natuurlijk wilde ik meer bereiken [in 2023]", vervolgt Russell. "Ondanks een gebrek aan zeges waren er waarschijnlijk zeven of acht podiums die ik had kunnen pakken. Hier zit ik nu met slechts één achter mijn naam en ik ben teleurgesteld in mezelf omdat er een paar [fouten] op mijn schouders rusten. Maar als je op achterstand staat, zit vaak alles tegen. Als de auto snel is, zit alles mee. We moeten daar dus duidelijk aan werken."

Russell kijkt daarnaast liever naar de positieve zaken. "Ik ben 25 jaar en heb het gevoel dat ik nog minstens vijftien jaar in me heb als ik naar Fernando [Alonso] kijk", doelt hij op de oudste coureur van het veld, die dit jaar 43 wordt. "En als ik naar Max kijk: hij zat in zijn zevende jaar toen hij voor een titel streed. We moeten onze tijd dus afwachten, hoe frustrerend dat ook is. Maar je hebt geweldige coureurs als Charles [Leclerc] en Lando [Norris] die zich in dezelfde positie bevinden. Dat gold vier of vijf jaar geleden ook voor Max. Ik ben er dus niet te zuur over. Natuurlijk zou ik graag willen dat het anders ging, maar mijn tijd komt nog wel."

George Russell worstelde in 2023, maar blijft positief. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Voldoening

Russell somt enkele van zijn gemiste kansen in 2023 op, waaronder een goede positie in Las Vegas na het incident met Verstappen en Zandvoort, waar timing cruciaal was door de regen. "Maar iedereen heeft zo zijn seizoenen dat het hier en daar wat tegenzit, maar ik heb nog nooit zo'n seizoen gehad - waarin ik zoveel kansen voorbij zie gaan. En dat is zeker heel frustrerend. Maar ik heb het gevoel dat mijn snelheid in de kwalificatie geweldig was. Ten opzichte van Lewis ging het heel gelijk op. Ik neem het op tegen de beste coureur aller tijden en als ik dan gelijk opga in een kwalificatie ronde, dan haal ik daar voldoening uit."

"Natuurlijk ben ik niet volledig tevreden met het feit dat ik op gelijke hoogte sta met mijn teamgenoot, maar je moet soms wel relativeren als je teamgenoot 100 poles of wat dan ook heeft gehad - 100 overwinningen en zeven kampioenschappen. Ik heb geen slechte maatstaf, dus ik kijk naar het positieve. Maar nu krab ik me nog wel even achter de oren over hoeveel resultaten mij zijn ontglipt", besluit Russell.