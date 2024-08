Waarom Russell nog steeds spreekt van derde F1-zege in Spa

De diskwalificatie van George Russell in de Grand Prix van België zou wel eens de belangrijkste niet-overwinning uit zijn carrière kunnen zijn. De Mercedes-coureur had misschien wel zijn beste prestatie in zijn F1-carrière neergezet en kwam als eerste over de streep. Russell werd echter gediskwalificeerd nadat bleek dat zijn Mercedes 1,5 kg te licht was nadat de brandstof uit zijn auto was getapt, waardoor hij uit de uitslag werd geschrapt. Het was een begrijpelijke klap voor de 26-jarige Brit, die zijn derde Grand Prix-overwinning werd ontzegd, maar hij weigert zich door de diskwalificatie te laten meeslepen en zegt dat hij het nog steeds als een overwinning beschouwt.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland zei Russell: "We hebben het niet goed genoeg gedaan, maar het waren gewoon een aantal factoren die allemaal samenkwamen waardoor we onze verwachtingen over hoeveel gewicht we zouden verliezen, inclusief mezelf, overtroffen. De banden verloren veel meer dan we hadden verwacht. De plank sleet ook meer dan we dachten. En het zijn gewoon deze drie of vier factoren die allemaal samenkwamen en die ons net over de limiet duwden."

“Het was zo'n geweldig gevoel om daar te zijn en deze kans tot leven te zien komen", vervolgt Russell. "En Spa is zo'n uniek circuit. Ze hebben van die grote, lange rechte stukken. Er zijn daar een paar tv-schermen en ik keek een beetje naar het klassement en het gat naar Lewis [Hamilton]. Ik denk dat Charles [Leclerc] op dat moment achter Lewis zat en ik was een soort van aan het rekenen. Niemand kan me het gevoel afnemen dat ik had toen ik over de streep kwam, het met mijn team vierde en op het podium stond."

Helm op nachtkastje

"Als ik dit jaar in de titelstrijd had gezeten, zou het een veel grotere klap voor ons zijn geweest, [het mislopen van] die 25 punten. Maar helaas zijn we nog niet zo ver. Ik heb het team lang aangespoord om de grenzen te blijven verleggen. Als je bij alles wat je doet marge neemt, word je nooit gediskwalificeerd. Dan zou je nooit een fout maken tijdens het rijden. Je zou nooit spinnen. Maar je zou nooit weten wat het ware potentieel is. En natuurlijk is het erg frustrerend dat de enige keer in drie jaar dat we net onder de gewichtslimiet zaten, de race was die we wonnen. Maar er zijn geen wrokgevoelens, want we zitten hier samen in en het zal ons sterker maken voor de toekomst."

"En die race verloor ik 25 punten. Maar in mijn ogen is dat nog steeds een overwinning. Ik heb mijn helm bewaard en die komt op mijn nachtkastje bij mijn andere twee overwinningen. Het feest dat ik direct daarna met het team had, was een van de beste gevoelens uit mijn carrière. Dus ik haal alleen maar positieve dingen uit wat er is gebeurd."