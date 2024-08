Met het aanpassen van de Helmut Marko-clausule en de overige ontwikkelingen lijkt het onwaarschijnlijk dat Max Verstappen volgend jaar in een Mercedes zit. Desondanks had George Russell dat best graag gezien en laat hij in Zandvoort weten niemand te vrezen als teamgenoot. "Ik geloof in mezelf. Uiteindelijk heb ik drie jaar lang de in mijn optiek beste coureur aller tijden als teamgenoot gehad. In die drie seizoenen heb ik goed gepresteerd vergeleken met hem, dus nee, ik ben voor niemand bang." Russell wil juist graag een sterke teamgenoot, aangezien dat volgens hem nodig is als een team voor de hoofdprijzen wil vechten. "Je hebt bij andere teams gezien dat ze de prioriteit volledig bij één coureur leggen. Dat kan soms werken, maar ik denk dat je in normale omstandigheden twee coureurs nodig hebt die elkaar pushen als je voor het kampioenschap wilt vechten."

"Als eentje vooraan rijdt, dan moet de andere coureur tweede worden om punten van de concurrenten af te pakken. Volgens mij heeft Red Bull er best last van dat beide coureurs niet op een vergelijkbaar niveau presteren." Een directe rol in de besluitvorming bij Mercedes heeft Russell niet, al is het wel een onderwerp dat met teambaas Toto Wolff ter sprake is gekomen. "Toto heeft mijn mening meerdere keren gevraagd, maar we zitten aardig op één lijn. Volgens mij wil hij er vooral zeker van zijn dat ik me comfortabel voel met de keuze die ze maken. Maar zelfs als ik dat niet zou zijn, dan is het natuurlijk niet mijn eigen team. Ik heb Toto verteld dat ik me met niemand oncomfortabel voel. Ik heb gezegd 'als het mijn keuze was, dan zou ik misschien voor deze coureur gaan' maar uiteindelijk is het aan Toto."

"Niemand denkt dat hij te verslaan is, maar ik denk van wel"

Russell maakt er in de Mercedes-hospitality geen geheim van dat hij het best graag tegen Max Verstappen zou opnemen. "Dat heb ik [intern] ook gezegd. Hypothetisch gezien zou ik graag teamgenoten met Max zijn, omdat hij nu wordt gezien als de beste, net zoals Lewis als de beste werd gezien tijdens zijn jaren bij Mercedes. Niemand dacht dat een jongen die net drie jaren bij Williams had gezeten, zou kunnen strijden met een zevenvoudig wereldkampioen en hem zelfs kon verslaan. Met Max kijken mensen er nu net zo naar: niemand denkt dat hij te verslaan is, maar ik denk van wel en er is maar één manier om dat te laten zien", laat Russell aan een select groepje Nederlandse media weten.

Russell zou Verstappen met andere woorden graag aan zijn zijde hebben om te laten zien dat hij in hetzelfde materiaal te verslaan is. "Dat is correct", reageert de 26-jarige Mercedes-coureur. Het is een mindset die hij niet bij alle coureurs op de Formule 1-grid ziet. "Nee, zeker niet alle coureurs hebben die mentaliteit. Ik heb interviews gelezen van coureurs die zeiden dat ze hem niet graag als teamgenoot willen. Ik ben altijd zeer verbaasd als ik dat lees. Ik weet niet wat zij denken, maar ik weet wel wat ikzelf denk en na drie jaren met Lewis weet ik ook wat hij denkt. Ik weet dat Max, Fernando en Lewis allemaal een vergelijkbare mentaliteit hebben, maar schijnbaar denkt niet iedereen zo."

Is Antonelli al klaar voor het echte werk bij Mercedes?

In realiteit lijkt Russell de jonge Andrea Kimi Antonelli als teamgenoot te krijgen. Het lijkt een enorme sprong om vanuit de Formule 2 naar een topteam als Mercedes te gaan, maar Russell nuanceert dat enigszins. "Er is geen perfecte route, maar als je een topcoureur bent dan kun je meteen competitief zijn. Kijk naar Max, Charles, Lewis en ikzelf. Kimi doet nu al erg veel dingen ter voorbereiding. Als hij mijn teamgenoot wordt, dan denk ik dat hij een uitgebreidere voorbereiding heeft gehad dan welke juniorcoureur in de voorbije jaren dan ook." Bovendien was Russell zelf ook graag meteen bij een topteam ingestapt. "Ik denk dat ik meer heb geleerd van het eerste jaar als teamgenoot van Lewis dan in de drie jaren daarvoor", duidt hij op zijn tijd bij Williams. "Als je in het eerste jaar meteen voor het kampioenschap vecht, dan maak je natuurlijk meer fouten, maar leer je wel sneller. De vraag is dus of je wilt leren in het kinderbadje of meteen in het diepe? Ik was liever meteen in het diepe gesprongen."