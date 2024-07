Waarom Russell is gediskwalificeerd, Verstappen verwacht evaluatie in zomerstop

George Russell liet in Spa-Francorchamps een huzarenstukje zien door zelf voor een éénstopper te kiezen en die tactiek vervolgens tot een succes te maken. Hij kwam als eerste over de streep, maar staat niet als winnaar van de Grand Prix van België in de boeken. Uren na de race ging er een streep door zijn naam, doordat de auto onder het minimumgewicht van de FIA zat. Lewis Hamilton krijgt de overwinning in zijn schoot geworpen, terwijl Mercedes erkent 'een fout' te hebben gemaakt met de auto van Russell. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als twee (banden-)factoren die ermee samenhangen. Verder aandacht voor de race van Max Verstappen, die aan optimale schadebeperking heeft gedaan door Lando Norris voor te blijven, maar nog altijd inzet op een evaluatie bij Red Bull in de zomerstop. Waar Verstappen doelt op de snelheid van de RB20, zal die evaluatie ook plaatsvinden op rijdersvlak. Sergio Pérez heeft zondag geen goede indruk gemaakt door van P2 naar P8 (uiteindelijk P7) te zakken en Helmut Marko concludeert dat de Mexicaan in de laatste stint 'volledig is ingestort'. Het komt allemaal aan bod in de video bovenaan deze pagina.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!