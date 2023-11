“We hebben in de winter verkeerde afslagen genomen”, zegt George Russell over de ontwikkelingsrichting in aanloop naar het huidige seizoen 2023. “We hebben wat fouten gemaakt. Dat was al duidelijk op het moment dat we in Bahrein de baan op gingen. We beginnen nu aan het derde jaar, en ik heb er vertrouwen in dat we deze fouten niet nogmaals maken.”

Mercedes heeft sinds de introductie van de nieuwe vloer in Austin een goede vorm te pakken. Lewis Hamilton eindigde in zowel Amerika als Mexico als tweede, al werd hij bij eerstgenoemde race gediskwalificeerd. De huidige vorm vertoont echter veel overeenkomsten met 2022. Ook toen was het team sterk in beide races, gevolgd door een zege van Russell in de Grand Prix van Brazilië.

Het vertrouwen in 2024 is echter groot. Dat komt voort uit een totaal nieuwe aanpak, zo legt Russell uit: “We zijn twaalf maanden verder, we hebben twaalf maanden meer informatie en een duidelijkere richting. We hebben een aantal veranderingen die we in 2024 willen doorvoeren geïmplementeerd in bepaalde tests dit jaar, en die werken naar verwachting. We zijn met het oog op 2024 veel grondiger geweest in het nemen van elke beslissing. De auto was vorig jaar totaal niet zoals we wilden, we hadden het gevoel dat er veel moest veranderen. Misschien hebben we wat overhaaste beslissingen genomen zonder het grondig te testen in de simulator. We hebben zoveel verschillende dingen geprobeerd, het was meer kwantiteit dan kwaliteit. Dit jaar weten we exact welke kant we op willen. We hebben dat proces uitgebreid getest door alles driemaal te controleren. Ik heb er nu vertrouwen in. En ik hoop dat we niet weer verrast worden door iets. Dit betekent echter niet dat we de snelste auto op de grid hebben. Het betekent vooral dat we niet bij de eerste horde al struikelen.”