Waarom Russell aan gridstraf is ontsnapt na poleronde onder geel in Oostenrijk

George Russell zal niet door de FIA-racestewards worden onderzocht omdat hij zijn pole-ronde voor de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1 reed onder lokale gele vlaggen veroorzaakt door Max Verstappen, aangezien de Mercedes-coureur geacht werd genoeg van het gas te zijn gegaan in bocht 9.

Red Bull's Verstappen crashte in de slotmomenten van de kwalificatie toen hij een ultieme poging deed om met de Mercedes-coureurs om pole te strijden, nadat hij na de eerste twee sectoren iets meer dan een halve tiende achterstand had.

Maar toen Verstappen in de snelle rechterbocht 9 te maken kreeg met een hevige snap overstuur, eindigde de viervoudig wereldkampioen spinnend in de vangrails, waarmee zijn poging op pole voorbij was en er een lokale gele vlag werd veroorzaakt.

Die gele vlag dreigde Russells pole-ronde te dwarsbomen, waarbij de Mercedes-coureur een enkele gele vlag op het lichtpaneel passeerde voordat hij bocht 9 inging. Russell reed vervolgens door richting de finish om de snelste rondetijd neer te zetten, terwijl hij zijn engineer - en de wedstrijdleiding - liet weten dat hij gehoor had gegeven aan de gele vlag.

"Ik ging van het gas bij het insturen van die bocht, verloor veel tijd," zei Russell over de teamradio. Russells mogelijke overtreding van de gele vlag werd opgemerkt door de wedstrijdleiding, maar de stewards besloten al snel het incident niet te onderzoeken.

Na vergelijking van Russells data met zijn vorige beste ronde leken de stewards ervan overtuigd dat Russell snelheid had verminderd in de relevante marshallingsectoren. Dat was genoeg voor Russell om aan een straf te ontkomen, omdat de sector slechts onder een enkele gele vlag viel in plaats van onder een dubbel gezwaaide gele vlag.

Artikel B1.8.4 van het sportief reglement van 2026 stelde: "Elke coureur die door een marshallingsector met een gezwaaide gele vlag rijdt, moet zijn snelheid verminderen en bereid zijn van richting te veranderen. Om de stewards ervan te overtuigen dat een dergelijke coureur aan deze vereisten heeft voldaan, wordt van hen verwacht dat zij eerder hebben geremd en/of merkbaar snelheid hebben verminderd in de betreffende marshallingsector."

Als er een dubbel gezwaaide gele vlag was geweest, had Russell geen verbeterde rondetijd mogen neerzetten en zou zijn rondetijd sowieso zijn geschrapt.

Max Verstappen crashed out on his final lap. Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Het is een enkele gele vlag en 100 meter van het gas, George verliest anderhalve tiende. Het is volledig in orde," vertelde Mercedes-baas Toto Wolff aan Sky. "Het was een ongelooflijke ronde, dat zie je in de dat. Het was een enorme lift vergeleken met alle ronden ervoor, dus goed gedaan van hem. Ik ben blij voor hem, hoe hij dat heeft aangepakt."

Russells actie zorgde voor verwarring omdat teamgenoot Kimi Antonelli zijn ronde wel afbrak en terug de pits in dook. Maar volgens Wolff zag de Italiaan de enkele gele vlag aan voor een dubbele, en gaf hij zijn snelle ronde daarom onnodig op. "Ik denk dat hij de indruk had dat het een dubbele gele vlag was," legde Wolff uit.

Russells ronde van 1m06.113s versloeg de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton met meer dan twee tienden, waarmee hij zijn tweede opeenvolgende pole van 2026 pakte terwijl hij probeert zijn achterstand van 50 punten in het kampioenschap op leider Antonelli terug te brengen.