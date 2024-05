Frédéric Vasseur legt zich erbij neer dat je op alle vlakken moet excelleren om aan de top te kunnen staan. Daarom draait zijn rol als teambaas bij Ferrari vooral om evolutie en niet zozeer om een revolutie. De Fransman wil dat zijn team op alle vlakken vooruitgang boekt en wil daarbij geen shortcuts nemen op zoek naar een wondermiddel om alle problemen in één keer te verhelpen. Het resultaat daarvan is een aantal veranderingen en puzzelstukjes die steeds meer op zijn plaats vallen.

Begin dit jaar sloegen Ferrari en Vasseur een grote slag met het binnenhalen van Lewis Hamilton voor het seizoen 2025, gevolgd door de komst later dit jaar van twee Mercedes-kopstukken: Loïc Serra en Jérôme d'Ambrosio. Maar de veranderingen binnen het team gaan verder dan het verwelkomen van sleutelfiguren. Vasseur maakt duidelijk dat de houding een belangrijk ingrediënt voor het succes van het team is. Daarom ziet hij de evolutie bij Ferrari sinds begin 2023 vooral als een verandering in mentaliteit, in plaats van het aansterken middels nieuwe aankopen. Weg zijn die tijden van georganiseerde chaos aan de pitmuur op spannende momenten, nu ziet Vasseur juist steeds meer teamleden die een risico willen nemen. Volgens de teambaas is dat van cruciaal belang om Red Bull Racing bij te halen.

In een exclusief interview met Motorsport.com over de veranderingen die hij heeft doorgevoerd sinds zijn komst bij Ferrari, geeft Vasseur aan dat voor hem het opzoeken van de limiet in het oog springt. "Er zijn wat technische aanwinsten geweest en we hebben intern wat veranderingen doorgevoerd wat betreft de sportief directeur, strategie enzovoort", zegt Vasseur. "Ik denk dat het heel goed werkt. Het goede gevoel dat ik heb op de pitmuur, is dat de sfeer erg rustig is. We hebben een goede samenwerking en ik denk dat het efficiënt is."

"Maar voor wat betreft de andere verandering, moet je die vraag aan anderen stellen, maar... Ik wil risico's nemen, want sommige van onze concurrenten nemen risico's. Dat is waarschijnlijk ook het DNA van Red Bull", voegt Vasseur toe. "Zij zitten altijd en overal op de limiet. Ik weet zeker dat, zelfs toen we vorig jaar zes tienden achter hen zaten, zij ook geen magic bullet hadden van zes tienden met 20 pk meer of 15 tot 20 downforcepunten meer. Het is gewoon dat zij op elk vlak gewoon een klein beetje beter zijn dan wij. Ik probeer de bedrijfscultuur te stimuleren om overal een beetje agressiever te zijn."

Frédéric Vasseur wil de mentaliteit van Ferrari veranderen. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Tienden laten liggen

Daarmee slaat Vasseur een andere weg in dan voorgaande jaren het geval was bij het team uit Maranello, waar juist terughoudendheid heerste uit angst om een baan te verliezen. Of hij dat ook ziet als de katalysator? "Ik weet niet hoe het in het verleden is gegaan, maar het is waar dat als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, je bij alles een kilo marge neemt, twee graden [vleugel] marge, twee millimeter rijhoogte marge... Iedereen heeft dan een veel makkelijker weekend, maar uiteindelijk laat je drie of vier tienden van een seconde onbenut."

Aan de andere kant weet Vasseur ook dat het team geen al te grote risico's hoeft te nemen met de strategie, als de performance van de auto voldoende is om een gat naar de concurrentie te slaan. Daarom helpt het ook dat de SF-24 van Charles Leclerc en Carlos Sainz beter met banden om kan gaan. "Het is veel makkelijker om een goede strategie te hebben als de snelheid er is", legt de teambaas uit. "En als je de snelheid niet hebt, dan maakt de strategie niet meer uit. Dan is het altijd de verkeerde. Het feit dat we beter presteren in de race, helpt ons om een goede strategie te hebben - of een heel goede strategie vanaf het begin van het seizoen."

Red Bull uit comfortzone halen

Bij Ferrari snakt men naar een titel in de Formule 1. Ferrari staat op dit moment tweede in het kampioenschap, maar weet ook dat McLaren middels updates grote stappen kan zetten. Ook Aston Martin en Mercedes kunnen het Ferrari op sommige circuits nog lastig maken. Toch is het vizier bij Vasseur gericht op één team: Red Bull. Ferrari neemt voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola een stevig updatepakket mee. Hoewel niemand echt verwacht dat de SF-24 hiermee plots voor de RB20 staat, blijft Vasseur erop hameren dat dit ook niet nodig is.

Volgens de 55-jarige Ferrari-teambaas kan het al voldoende zijn om er vlak achter te zitten, aangezien ook een team als Red Bull onder druk fouten kan maken. "Vorig jaar bevonden zij zich in zo'n comfortabele positie, dat we hen nooit - of bijna nooit - in een situatie konden drijven waarin zij een beslissing moesten nemen. Het maakte niet uit of het plan A of plan B was: zij lagen voorop. We moeten er zo dicht mogelijk achter zitten en ze onder druk zetten om de juiste vragen te stellen - en dat ze dan soms een foute keuze maken. Wanneer zij fouten maken, dan moeten wij er staan."

Ondanks dat benadrukt Vasseur dat het uiteraard zijn plan is om de Ferrari sneller te maken dan de Red Bull. "Het doel is absoluut om sneller te zijn", laat hij er geen misverstand over bestaan. "We moeten er niet achter blijven en op iets wachten. Maar vorig jaar ging het zo makkelijk voor ze door [dat voordeel van] vijf of zes tienden, dat zelfs als zij een slechte start hadden, ze genoeg marge hadden om één auto per ronde in te halen en na vijf ronden lagen ze voorop. Maar als de groep veel dichter bij elkaar zit en je hebt maar één of twee tienden voorsprong, dan kun je niet inhalen."

Vasseur geniet duidelijk van zijn positie als een soort verstoorder op dit moment en zorgt ervoor dat Ferrari iets meer de limieten opzoekt. Dat is uiteraard niet zonder gevaar, meer risico's nemen, maar dat is iets wat hij accepteert in de poging om het steigerende paard weer naar de top te helpen. "Vandaag de dag hebben we een enorme convergentie wat betreft de performance", merkt Vasseur op. "Soms kan één tiende of twee tienden je al van P3 naar P8 verwijzen. Dat betekent dat als je iets hebt laten liggen, dat je eraan gaat. Dus ik denk dat je met de ervaring van deze aanpak meer controle hebt als je altijd op de limiet probeert te zitten. En je kunt het beheer van de delta verbeteren, want dan ben je er elk weekend, elke sessie mee bezig. Als je die marge pakt, dan speel je het op safe en verbeter je niet. Dus als een team moeten we collectief die richting [van meer risico's] opgaan. Ik ben de eerste die pusht. En trouwens, ik ben de eerste die accepteert dat we fouten kunnen maken."